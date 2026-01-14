Phim Hàn 'Đại hồng thủy' gây thất vọng

"The Great Flood" (Đại hồng thủy), phim thể loại thảm họa sinh tồn của Hàn Quốc có kịch bản nhiều lỗ hổng.

Trailer phim Hàn 'The Great Flood' (Đại hồng thủy) Trailer "The Great Flood" (Đại hồng thủy). Video: Netflix

Điện ảnh Hàn từng thu hút với các phim chủ đề thảm họa, thiên tai ăn khách như Train to Busan (Chuyến tàu sinh tử), Emergency Declaration (Hạ cánh khẩn cấp) và Ashfall (Đại thảm họa núi Baekdu). Do đó, ngay từ lúc dự án Đại hồng thủy của đạo diễn Kim Byung Woo công bố, phim gây chú ý với khán giả. Tác phẩm được quảng bá như một bom tấn với trailer mô tả quy mô thảm họa, hình ảnh lũ lụt và những tình huống sinh tồn.

Phim theo Anna (Kim Da Mi thủ vai), một nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, sống cùng con trai Jain (Kwon Eun Sung), khi thảm họa toàn cầu bùng phát sau vụ va chạm thiên thạch làm tan băng ở Nam Cực, kéo theo lượng mưa kỷ lục. Khu chung cư bị nhấn chìm trở thành không gian sinh tồn khép kín, nơi con người đối mặt nỗi sợ, sự ích kỷ và bản năng sống.

Bên cạnh yếu tố hành động, phim lồng ghép câu chuyện về dự án thí nghiệm trí tuệ nhân tạo. Sự kết hợp giữa quy mô câu chuyện và chủ đề xã hội khiến nhiều khán giả mong chờ, vào top 1 phim được xem nhiều nhất nền tảng Netflix khi ra mắt giữa tháng 12. Theo thống kê từ FlixPatrol, trong ba ngày đầu phát sóng, phim thu hút gần 28 triệu lượt xem.

Tuy nhiên, khi bộ phim kết thúc, dự án vấp phải làn sóng tranh cãi ở Hàn Quốc lẫn quốc tế - khiến điểm đánh giá của phim trên các trang đánh giá chuyên môn và khán giả chỉ ở mức trung bình đến thấp. Không ít ý kiến gọi đây là một bộ phim "thảm họa" trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc.

Sau phần mở đầu với bối cảnh lũ lụt, phim chuyển sang hướng khoa học viễn tưởng với vòng lặp thời gian và các yếu tố trí tuệ nhân tạo, khiến mạch kể thiếu rõ ràng. Theo Koreaboo, phim ôm đồm nhiều ý tưởng cùng lúc nhưng không thể xử lý chúng trong thời lượng giới hạn, dẫn đến cảm giác kịch bản bị kéo dài, thiếu trọng tâm ở nửa sau. Điều này khiến nhiều người xem cảm thấy nhịp phim thiếu nhất quán, không rõ ràng giữa phong cách thảm họa hay khoa học viễn tưởng.

Diễn viên Kim Da Mi (trái) và Park Hae Soo trong phim. Ảnh: Netflix

Trên trang Rotten Tomatoes, phim nhận 54% điểm "thối" từ giới chuyên môn, chỉ có 35% đánh giá tích cực ở phía khán giả. Trên các diễn đàn phim, người xem cho rằng dự án như "phiên bản chưa hoàn thiện của bom tấn Interstellar", chiều sâu không tương xứng với đề tài tác phẩm. Tại Hàn Quốc, điểm đánh giá trên trang Naver Movies khoảng 3.84 trên thang điểm 10. Một bộ phận khán giả thất vọng trước nhịp phim thay đổi và tính hợp lý của kịch bản.

Trên Instagram cá nhân, nhà văn - nhà phê bình phim Heo Ji Woong viết: "Khi một tác phẩm không thỏa mãn được nhu cầu giải trí của khán giả, họ sẽ từ quan tâm chuyển sang phê bình".

Nhân vật Anna (Kim Da Mi đóng) và con trai trong cảnh ngập lụt. Ảnh: Netflix

Dù khi kịch bản vấp nhiều tranh cãi, diễn xuất của Kim Da Mi và Park Hae Soo là điểm sáng hiếm hoi. Kim Da Mi truyền tải cảm xúc của nhân vật Anna - một người mẹ kiên định giữa hoàn cảnh ngặt nghèo, giúp khán giả dễ theo dõi diễn biến tâm lý. Cô và Park Hae Soo phối hợp tốt ở các đoạn cao trào, góp phần giữ nhịp cảm xúc. Tuy nhiên, màn thể hiện của cả hai không đủ sức "gánh" tác phẩm.

Mặt hình ảnh và kỹ xảo làm tốt, tiêu biểu là trong các cảnh lũ lụt. Phân đoạn nước dâng, ánh sáng và không gian ngập nước được dựng công phu, khiến nhiều khán giả cảm nhận được quy mô thảm họa. Tuy nhiên, khi câu chuyện chuyển sang các yếu tố khoa học viễn tưởng trừu tượng, hiệu ứng không được tận dụng một cách chặt chẽ với nội dung, khiến những cảnh này khó thuyết phục.

Mai Anh