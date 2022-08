Phim hài của vợ chồng Thu Trang thu hơn 30 tỷ đồng

"Dân chơi không sợ con rơi" - phim Thu Trang sản xuất, Tiến Luật đóng chính - thu hơn 30 tỷ đồng sau 10 ngày chiếu.

Đại diện cụm rạp Lotte - đơn vị phát hành - cho biết doanh thu của phim tiếp tục đứng đầu ở tuần thứ hai công chiếu. 10 ngày ra rạp, tác phẩm thu hút hơn 400.000 khán giả. Nhà phát hành nhận định mức độ khán giả đón nhận đang tăng lên từng ngày nhờ hiệu ứng truyền miệng.

Êkíp "Dân chơi không sợ con rơi" (hàng đầu) giao lưu khán giả cuối tuần qua. Ảnh: Thu Thảo

Theo Box Office Việt Nam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập, Dân chơi không sợ con rơi đạt hơn tám tỷ đồng trong ba ngày cuối tuần qua (5-7/8), vượt nhiều tác phẩm nước ngoài. Dù mới ra mắt, Bullet Train - bom tấn hành động của tài tử Brad Pitt - chỉ xếp thứ hai với 4,8 tỷ đồng. Phim hoạt hình Liên minh siêu thú DC thu về 4 tỷ, xếp thứ ba. Alienoid - phim giả tưởng Hàn - đứng thứ tư với 3,7 tỷ đồng.

Vợ chồng Thu Trang cho biết xúc động khi tác phẩm được nhiều người xem hưởng ứng. Trong sự kiện giao lưu tuần qua ở TP HCM, nhiều khán giả khóc sau khi phim kết thúc. Khác nhiều dự án trước đó của Thu Trang - Tiến Luật, phim không tập trung lấy tiếng cười mà truyền tải tình cha con - vốn là đề tài ít được khai thác trong phim Việt. Nhà sản xuất gửi thông điệp: hãy trân quý tình cảm gia đình hiện tại vì không biết khi nào người thân sẽ xa mình.

Vợ chồng Thu Trang, Tiến Luật trong buổi ra mắt phim hôm 28/7 tại TP HCM. Ảnh: Thu Thảo

Tác phẩm do Huỳnh Đông đạo diễn, Việt hóa từ kịch bản Instructions not included (2013) của Mexico. Thuộc thể loại hài - tâm lý, phim có cốt truyện khá đơn giản: Quân (Tiến Luật) - một người đàn ông quen cuộc sống tự do - bỗng nhiên bị Linh, bạn gái cũ (Vân Trang) tìm đến, trao cho đứa bé, nói là con của hai người rồi bỏ đi. Từ đó, anh tập cách làm cha đơn thân, mưu sinh nhiều nghề để bảo bọc con gái - bé Thỏ (Bảo Thi). Nhiều năm sau, khi cuộc sống khá giả hơn, Linh từ nước ngoài trở về, đề nghị đưa con đi cùng cô. Quân đứng giữa hai lựa chọn: chấp nhận cho con rời xa hay làm mọi cách để được ở bên bé Thỏ.

Diễn xuất của Tiến Luật và bé Bảo Thi là điểm sáng của phim. Những đấu tranh nội tâm được Tiến Luật thể hiện mượt mà, khéo léo. Từ chỗ sợ hãi, chối bỏ trách nhiệm, nhân vật thay đổi nhờ cảm nhận sự liên kết của tình cha con. Bảo Thi chiếm cảm tình với khuôn miệng tươi cười, ánh mắt lanh lợi.

Phim mắc lỗi kịch bản yếu, bị đuối ở nửa sau tác phẩm. Khâu hóa trang cũng là điểm trừ của tác phẩm khi nhiều nhân vật vào vai không đúng độ tuổi. Âm nhạc đôi lúc bị lạm dụng để định hướng cảm xúc cho khán giả, tạo sự khiên cưỡng.

Mai Nhật