Phim Gary Oldman được vỗ tay gần 10 phút tại Cannes

Pháp"Parthenope" - Gary Oldman đóng - là một trong những tác phẩm được hoan nghênh nhất tại LHP Cannes 2024.

Theo Variety, khi nhận được tràng pháo tay, diễn viên Gary Oldman, Celeste Della Porta và đạo diễn Paolo Sorrentino xúc động nhìn khán giả. Sorrentino phát biểu: "Tác phẩm để kỷ niệm một quá trình trong đời tôi. Tôi muốn cảm ơn giám đốc nghệ thuật Cannes Thierry Fremaux vì đã cho tôi cơ hội bắt đầu sự nghiệp điện ảnh 20 năm trước".

Parthenope xoay quanh người phụ nữ cùng tên (Celeste Della Porta đóng), sinh ra ở vùng biển Naples năm 1950. Tác phẩm dõi theo quá trình trưởng thành của cô, song song sự phát triển của thành phố.

Gary Oldman đóng vai nhà văn người Mỹ John Cheever, thường xuyên đến Italy lấy cảm hứng viết truyện ngắn. Theo Variety, Sorrentino gọi Oldman là "một trong năm diễn viên hàng đầu thế giới, có thể đóng bất kỳ vai gì". Phim có sự tham gia của Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Peppe Lanzetta và Isabella Ferrari.

Tác phẩm nhận hai luồng đánh giá trái ngược từ giới chuyên môn. Tạp chí Variety cho rằng đạo diễn Paolo Sorrentino tạo ra những thước phim về vẻ đẹp điện ảnh. Nhưng cây bút Kevin Maher của The Times viết: "Phim cố gắng hết sức để đạt được sự lôi cuốn và chiều sâu triết học song chỉ diễn tả những điều đó một cách hời hợt, lẻ tẻ".

Trong một cuộc phỏng vấn với Variety, Sorrentino gọi tác phẩm là "sử thi nữ tính" đầu tiên của mình. "Tôi thấy phụ nữ ngày nay mạnh mẽ, dũng cảm hơn nhiều so với đàn ông. Họ hướng đến sự tự do, đó là hành trình hoành tráng nhưng đầy chông gai và định kiến", đạo diễn nói.

Parthenope là phim thứ bảy của Sorrentino đến với Liên hoan phim Cannes, sau The Consequences of Love (2004), Il Divo (2008), This Must Be the Place (2011), The Great Beauty (2013) và Youth (2015). Trong đó, Il Divo từng thắng giải thưởng của ban giám khảo, This Must Be the Place nhận giải Ecumenical Jury Prize. The Great Beauty sau khi xuất hiện tại Cannes tiếp tục tranh giải Oscar và giành tượng vàng hạng mục Phim quốc tế xuất sắc năm 2014.

Gary Oldman, 66 tuổi, là diễn viên và nhà làm phim người Anh. Ông nổi tiếng với các phim True Romance (1993), Léon: The Professional (1994), The Fifth Element (1997), Air Force One (1997) và The Contender (2000). Với khán giả đại chúng, ông được biết đến nhiều qua vai Sirius Black trong series Harry Potter và cảnh sát James Gordon ở The Dark Knight (2008). Năm 2018, tài tử thắng Oscar nam chính với vai thủ tướng Churchill trong Darkest Hour.

Đời tư của Oldman nhiều lần gây bàn tán. Ông nghiện rượu vào thập 1990, năm lần kết hôn. Năm 2001, người vợ thứ ba - Donya Fiorentino - tố cáo ông đánh đập bà, dùng chất kích thích. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm đủ bằng chứng buộc tội Oldman. Khi phong trào chống xâm hại tình dục lên cao cuối năm 2017, Fiorentino nhắc lại sự việc. Phía Oldman cho rằng bà lợi dụng trào lưu để trả thù ông. Vợ hiện tại của Oldman là tác giả Gisele Schmidt, kết hôn năm 2017.

