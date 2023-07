Phim 'Fanti' mở màn kém kỳ vọng

"Fanti" - phim mới có sự tham gia của nghệ sĩ Lê Khanh - thu hơn một tỷ đồng sau ba ngày, mở màn thấp nhất từ đầu năm.

Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập - cho biết tác phẩm thu về 1,07 tỷ đồng khi công chiếu dịp cuối tuần (28-30/7). Phim có doanh thu mở màn thấp nhất trong các tác phẩm Việt chiếu từ đầu năm đến nay.

Trailer phim 'Fanti' Trailer phim "Fanti" - khởi chiếu từ ngày 28/7. Video: Lotte

Theo chuyên gia phòng vé, dù được đơn vị phát hành ưu ái nhiều suất chiếu, phim chỉ xếp thứ bảy trong bảng xếp hạng ăn khách tuần qua. Fanti lép vế trước sức nóng của phim hoạt hình Thám tử lừng danh Conan: Tàu ngầm sắt màu đen (gần 12 tỷ đồng). Đại diện Box Office phân tích do ảnh hưởng của sự kiện Blackpink đến Việt Nam, những phim vốn đông fan, có thương hiệu trước như Conan mới có nhiều người xem, còn lại đều đạt doanh thu thấp.

Fanti là phim Việt hiếm hoi ra mắt dịp hè năm nay, do đạo diễn Andy Nguyễn thực hiện. Kịch bản xoay quanh Ánh Dương (Thảo Tâm đóng) - một cô gái xinh đẹp, nổi tiếng trên mạng, muốn theo con đường diễn viên chuyên nghiệp. Cuộc sống cô bị đảo lộn vì một kẻ rình rập đứng đằng sau nickname Carot1F5 trên Instagram. Nhân vật này tiếp cận cô với hành tung bí ẩn, liên tiếp gửi tin nhắn bằng các ký tự khó hiểu. Loạt biến cố ập đến khiến Ánh Dương rơi vào hoảng loạn, truy tìm kẻ đứng sau là ai.

Thuộc thể loại thriller (hồi hộp - kịch tính), phim chọn chủ đề là sự hào nhoáng trên mạng xã hội - nơi nhiều người trẻ đang ngày càng bị phụ thuộc. Phim mở đầu với diễn biến nhanh, tạo được không khí kịch tính với nhiều sự kiện dồn dập. Ở nửa sau, kịch bản bị đuối khi tác phẩm chuyển sang đề tài mâu thuẫn gia đình. Cuối phim, những khúc mắc ban đầu bị giải quyết qua loa, khiên cưỡng. Tác phẩm để phần kết mở, người xem tự suy ngẫm về số phận của một nhân vật phụ.

Nghệ sĩ Lê Khanh vào vai phụ, bà Hằng - mẹ Ánh Dương, một cựu diễn viên. Bà Hằng từng trải nên hiểu những cạm bẫy con gái có thể mắc phải, từ đó bao bọc con thái quá. Lê Khanh cho biết khi được mời đóng, ban đầu chị băn khoăn vì êkíp chủ yếu là người trẻ. "Tôi nhận lời bởi thích năng lượng từ các em, thấy học hỏi được nhiều điều về tư duy làm phim của lớp đạo diễn mới", chị nói.

Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh tại buổi công chiếu "Fanti" ở TP HCM hôm 26/7. Ảnh: Lotte

Fanti là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Andy Nguyễn - biên kịch người Mỹ gốc Việt. Anh tốt nghiệp thạc sĩ điện ảnh ở Đại học Columbia, Mỹ. Năm 2012, anh nhận giải Imaginative Filmmaker’s Grand Jury Prize tại Sundance Film Festival. Năm 2015, anh sản xuất phim My first kiss and the people involved - hiện chiếu trên Amazon Prime. Cùng năm, anh về nước phát triển sự nghiệp. Hai tác phẩm Em là bà nội của anh (2015) và Người bất tử (2017) do anh phụ trách phần dựng.

Mai Nhật