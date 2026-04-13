Phim điện ảnh 'Đất Đỏ' tái hiện cuộc đời anh hùng Võ Thị Sáu

Câu chuyện về anh hùng Võ Thị Sáu được kể trên màn ảnh rộng với phim điện ảnh "Đất đỏ", kỷ niệm 75 năm ngày mất của liệt sĩ.

Tác phẩm do đạo diễn Lê Văn Kiệt - từng nổi tiếng với phim Hai Phượng - thực hiện, đang trong giai đoạn tuyển diễn viên. Đại diện đơn vị phát hành cho biết kịch bản không chỉ khắc họa hình tượng anh hùng mà còn vẽ nên chân dung của một thiếu nữ 13 tuổi yêu đời.

Poster "Đất đỏ" với dòng mô tả về phim: "Một bông hoa ngã xuống, một huyền thoại sống mãi". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Phim tập trung một phần vào thời ấu thơ bình dị của chị Võ Thị Sáu, về những năm tháng tại chiến khu Long Mỹ và vùng căn cứ Bà Rịa, nơi những đứa trẻ sớm đối mặt với biến cố thời đại. Phim cũng đào sâu vào câu chuyện chị Sáu trở thành đội viên Đội công an xung phong Đất Đỏ. Bối cảnh nhà tù được tái hiện thông qua không gian ngột ngạt của "chuồng cọp", "chuồng bò". Lê Văn Kiệt cho biết tiếp cận ngôn ngữ điện ảnh qua góc nhìn bám sát hiện thực "nhưng vẫn giữ chiều sâu cảm xúc cá nhân".

Nhà sản xuất tuyển diễn viên trực tiếp tại TP HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Người đóng Võ Thị Sáu cần có gương mặt sáng, ngoại hình khỏe khoắn, ánh mắt sắc bén, chiều cao 1,5-1,62 m. Ngoài ra, đoàn phim giới thiệu một số vai, như Hải - tù vượt ngục Côn Đảo, Lan - bạn thân của Sáu, Chi - thiếu nữ trong Đội công an xung phong, quá khứ nhiều mất mát. Dự án sẽ bấm máy vào quý 3, ra mắt năm 2027, dịp 75 năm ngày mất của anh hùng Võ Thị Sáu (1952- 2027).

Di ảnh anh hùng Võ Thị Sáu được nhóm họa sĩ "Trái tim người lính Việt Nam" phục dựng năm 2025. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Liệt sĩ Võ Thị Sáu sinh năm 1933 tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). 14 tuổi, chị tham gia Đội công an quận, làm trinh sát, thực hiện nhiệm vụ "phá tề, trừ gian". Năm 1948-1949, chị tham gia nhiều trận tập kích như ném lựu đạn vào cuộc mít tinh tại chợ Đất Đỏ và tiêu diệt Cai tổng Tòng. Một số tài liệu cho rằng chị bị bắt vào tháng 2/1950, sau khi cùng đồng đội dùng lựu đạn tập kích tại phiên chợ Tết Canh Dần. Dù bị tra tấn dã man suốt một tháng tại nhà tù Đất Đỏ, sau đó chuyển về khám Chí Hòa, chị không khai báo. Năm 1951, chị bị thực dân Pháp kết án tử hình và đưa ra Côn Đảo, hy sinh vào sáng 23/1/1952.

Nhiều tác phẩm nghệ thuật từng lấy cảm hứng từ cuộc đời của anh hùng Võ Thị Sáu. Hình tượng về chị từng được đưa vào bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn năm 1958. Năm 1995, Hãng phim truyền hình TP HCM trình chiếu bộ phim Như một huyền thoại, tái hiện cuộc đời chị. Phim Người con gái đất đỏ của đạo diễn Lê Dân cũng lấy nguyên mẫu từ anh hùng Võ Thị Sáu, do nghệ sĩ Thanh Thúy đảm nhận vai chính.

Trích phim "Người con gái đất đỏ" của đạo diễn Lê Dân Trích phim "Người con gái Đất Đỏ" của đạo diễn Lê Dân. Video: HTV

Mai Nhật