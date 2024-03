Phim đề cử Oscar bị tố cáo đạo kịch bản

Biên kịch Simon Stephenson cho rằng "The Holdovers" - đề cử Phim hay nhất Oscar 2024 - có nhiều điểm tương đồng với kịch bản "Frisco" của ông

Theo Variety ngày 9/3, biên kịch Simon Stephenson cho biết gửi email đến giám đốc tín dụng cấp cao của Hiệp hội Biên kịch Mỹ (WGA) - Lesley Mackey - vào hôm 12/1. Trong thư, Simon yêu cầu tổ chức cuộc thảo luận về The Holdovers - tác phẩm do WGA quản lý. Một cuộc gọi giữa Simon và Lesley đã diễn ra, và trong một lá thư tiếp theo, nhà biên kịch viết: "Bằng chứng rõ ràng cho thấy kịch bản The Holdovers sao chép từng dòng của Frisco".

Frisco kể về một bác sĩ nhi khoa phải chăm sóc cho một bệnh nhân tuổi teen trong nhiều ngày. Theo Simon, toàn bộ cốt truyện, cấu trúc, trình tự, cảnh, nội dung hành động và đối thoại từng dòng, nhân vật, cốt truyện, mối quan hệ, chủ đề và giai điệu trong Frisco trùng khớp với chi tiết trong phim của đạo diễn Alexander Payne.

Điển hình là cảnh nhân vật thầy giáo Paul Hunham (Paul Giamatti đóng) được triệu tập đến văn phòng hiệu trưởng, bị chỉ trích vì đánh điểm thấp cho con trai của một chính trị gia. Ở Frisco, nhân vật bác sĩ gọi một nữ nghị sĩ Mỹ - mẹ của bệnh nhân - là "kẻ ngu ngốc". "Phần lớn kịch bản của tôi, gồm các yếu tố độc đáo và đặc biệt, có thể được nhận dạng dễ dàng và rõ ràng trong The Holdovers", Simon nói.

Năm 2013, Frisco đứng thứ ba trong danh sách "The Black List", cuộc khảo sát thường niên cho kịch bản phim điện ảnh chưa sản xuất hay nhất của Hollywood do Franklin Leonard thành lập. Simon cũng đã gửi kịch bản cho đạo diễn Alexander Payne vào năm 2013 và 2019 nhằm thuyết phục nhà làm phim tham gia dự án.

Theo The Hollywood Reporter, hiện đạo diễn Alexander Payne và biên kịch David Hemingson chưa phản hồi về sự việc. Simon Stephenson cũng từ chối bình luận thêm.

Holdovers lấy bối cảnh năm 1970 ở trường nội trú cho nam sinh Barton tại vùng New England (Mỹ). Khi kỳ nghỉ đông đến, giáo viên dạy lịch sử Paul Hunham (Paul Giamatti đóng) có nhiệm vụ giám sát những học sinh không thể về nhà, trong đó có Angus Tully (Dominic Sessa). Trong lúc những người khác khó chịu vì bị ở lại, đầu bếp Mary Lamb (Da'Vine Joy Randolph đóng) chọn dành thời gian tại trường sau khi con trai, một cựu học sinh Barton, qua đời trong chiến tranh.

Tác phẩm nhận năm đề cử Oscar 2024, gồm Phim hay nhất, Kịch bản gốc xuất sắc (David Hemingson), Nam chính xuất sắc (Paul Giamatti), Nữ phụ xuất sắc (Da'Vine Joy Randolph) và Dựng phim xuất sắc (Kevin Tent).

Trong một cuộc phỏng vấn cuối năm 2023 với The Hollywood Reporter, đạo diễn Alexander Payne cho biết muốn làm một bộ phim lấy bối cảnh một trường nội trú từ lâu, trong khi David từng viết kịch bản phim truyền hình xoay quanh cuộc sống ở trường học. Kịch bản thử nghiệm lọt vào "mắt xanh" của Alexander, sau đó nghệ sĩ mời nhà biên kịch tham gia dự án. Trên Deadline, David nói một số cuộc hội thoại và phân đoạn trong phim được lấy cảm hứng từ cha mẹ và người chú của anh.

Simon Stephenson sinh ở Edinburgh (Scotland), hiện sống ở Los Angeles (Mỹ). Anh từng là bác sĩ trước khi làm nhà văn và biên kịch các phim Paddington 2 (2017), Luca (2021) và The Electrical Life of Louis Wain (2021).

Các cuốn sách nổi bật của nghệ sĩ gồm Let Not the Waves Of the Sea (2012), Set My Heart To Five (2020) và Sometimes People Die (2022). Trong đó, cuốn Let Not the Waves Of the Sea đoạt giải Sách đầu tay hay nhất tại Giải thưởng Sách Scotland và được đăng nhiều kỳ trên đài BBC Radio 4.

Biên kịch Simon Stephenson. Ảnh: N. Zubia

Giải thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ - Oscar - là một trong các sự kiện phim ảnh nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới. Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 sẽ diễn ra tại Nhà hát Dolby, Los Angeles sáng 11/3 (giờ Hà Nội). Oppenheimer - do Christopher Nolan đạo diễn - dẫn đầu danh sách đề cử ở 13 hạng mục.

