Phim của Trần Anh Hùng tung trailer

Trailer phim 'The Taste of Things' của Trần Anh Hùng Trailer "The Taste of Things", tên gốc "La passion de Dodin Bouffant, ra mắt ngày 14/9. Video: Gaumont

Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết The Life and Passion of Dodin-Bouffant, Gourmet (1924) của Marcel Rouff. Nhân vật chính Dodin (Benoit Magimel) là một người sành ăn, dành toàn bộ thời gian để nghĩ về những món ăn chất lượng hàng đầu. Tài năng của Dodin nức tiếng gần xa, đến mức anh được xem là "Napoleon trong giới ẩm thực".

Dodin có đầu bếp Eugénie (Juliette Binoche) - người có bản năng tuyệt vời về hương vị và thành phần. Eugénie cũng được ngưỡng mộ không thua gì chủ nhân của mình, nhưng lại không muốn đón nhận hào quang mà chỉ tận tụy trong bếp. Cô chỉ dạy cháu gái 13 tuổi (Bonnie Chagneau Ravoire) của người giúp việc để thuần thục kỹ năng nấu ăn.

Dodin tỏ tình và xin phép cưới Eugénie nhằm hợp thức hóa cho quan hệ của họ nhưng Eugénie tỏ ra e dè. Trailer có tình tiết một nhà quý tộc nước ngoài mời Dodin và nhóm bạn dự một bữa tiệc xa hoa nhưng thiếu tinh tế. Để đáp lại, Dodin gợi ý cho Eugénie nấu món pot au feu (bò hầm truyền thống của Pháp).

Diễn viên Juliette Binoche và Benoit Magimel vào vai cặp uyên ương trong phim. Ảnh: Cannes Film Festival

Trong cuộc phỏng vấn với Variety hồi tháng 5, khi được hỏi có mong đợi The Taste of Things nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình không, Trần Anh Hùng nói mỗi lần làm một bộ phim, đạo diễn luôn tin tác phẩm sẽ thành công.

Trong sách, Marcel Rouff đề cập đến những món ăn trong tiểu thuyết gốc. Những chi tiết này khiến Trần Anh Hùng cảm động và truyền cảm hứng cho đạo diễn thực hiện phim. Khi thực hiện dự án, Trần Anh Hùng muốn thử thách kỹ năng chỉ đạo về đề tài ẩm thực.

"Khó khăn đầu tiên của tôi là làm một bộ phim không giống bất kỳ tác phẩm trước đó. Tôi muốn biến ẩm thực thành câu chuyện tình yêu và theo dõi quá trình hình thành sự đồng điệu của hai người yêu nhau", đạo diễn nói.

Đầu bếp từng đoạt 14 sao Michelin Pierre Gagnaire và Michel Naves, chuyên gia thuộc Viện Nông nghiệp, Thực phẩm và Môi trường Quốc gia Pháp (INRAE), đảm nhận vai trò cố vấn ẩm thực cho phim. Món pot au feu trong phim được êkíp dùng 40 kg thịt. Sau khi quay xong, các thành viên chia nhau số đồ ăn đó.