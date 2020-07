Phim của Tom Cruise dời lịch chiếu

Top Gun: Maverick dự kiến ra mắt vào tháng 12 này nhưng dời đến tháng 7/2021. Theo Screenrant, nhà sản xuất quyết định thông minh vì bom tấn phù hợp mùa hè, dù phải đối đầu Minions: The Rise of Gru ra cùng thời điểm. Do dịch, người hâm mộ Tom Cruise lo lắng phim sẽ dời lịch tiếp như nhiều tác phẩm khác.

Phim của Tom Cruise dời ra mắt Trailer phim "Top gun: Maverick" - hãng Paramount phát hành. Video: Paramount Pictures.

Theo Deadline ngày 23/7, hãng Paramount còn thông báo hoãn loạt phim: Jackass không chiếu vào mùa hè, chuyển sang tháng 9/2021, hoạt hình Under the Boardwalk sẽ ra mắt năm 2022, The Tiger’s Apprentic lùi đến 2023. Phim hậu tận thế A Quiet Place 2 sau hai lần dời, ra mắt vào tháng 4 năm sau, đụng độ Monster Hunter - phim từ hãng Sony.

Disney cũng thông báo dời lịch ra mắt Star Wars phần mới và siêu phẩm Avatar 2 do James Cameron đạo diễn. Trên Twitter, Cameron bày tỏ thất vọng: "Quá trình sản xuất tiến triển rất tốt nhưng đại dịch ảnh hưởng lịch trình nặng nề và chúng tôi không thể nào giữ ngày chiếu ban đầu".Trước đó, hãng hủy lịch phát hành của Mulan và chưa thông báo ngày trở lại. Disney nói sẽ chỉ ra mắt phim ở thời điểm hiệu quả và không có gì chắc chắn trong lúc khủng hoảng này.