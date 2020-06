Phim của Tiêu Chiến dở nhất năm

Trung QuốcPhim điện ảnh "Tru Tiên 1" - Tiêu Chiến, Mạnh Vỹ Kỳ đóng chính - nhận giải "Phim gây thất vọng nhất năm".

Tối 29/6, lễ trao giải thường niên Cây Chổi Vàng diễn ra theo hình thức trực tuyến. Kết quả được bầu ra qua hai vòng: bình chọn của khán giả và đánh giá của hơn 20 chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh.

Ở hạng mục "Phim gây thất vọng", Tru Tiên 1 là một trong ba phim được xướng tên. Ra mắt tháng 9/2019, tác phẩm bị đánh giá kịch bản dở, kỹ xảo qua loa và diễn xuất gượng gạo. Trên Douban, phim được chấm 4,5 điểm, trong đó có 39,3% khán giả cho một sao. Êkíp còn bị chỉ trích mua chuộc truyền thông, lừa dối khán giả.

Đạo diễn Trình Thanh Tùng - người sáng lập giải Cây Chổi Vàng - từng nhận xét: "Nam, nữ chính chỉ có độ nổi tiếng, không có khả năng diễn xuất nhưng lại mua chuộc truyền thông để lăng xê bản thân. Đúng là nực cười. Nên trao giải Cây Chổi Vàng để 'quét' bọn họ".

'Tru Tiên I' nhận giải phim dở nhất Trailer phim "Tru Tiên 1". Video: Youku.

Tác phẩm về đề tài khoa học viễn tưởng Pháo đài Thượng Hải do Thư Kỳ và Lộc Hàm đóng chính bị gọi tên ở cùng hạng mục. Phim - mất sáu năm để hoàn thành với kinh phí lên tới 360 triệu nhân dân tệ (gần 1,2 nghìn tỷ đồng) - bị đánh giá không có chiều sâu, kỹ xảo tệ. Sau công chiếu, phim bị lỗ nặng khi chỉ thu về 200 triệu nhân dân tệ (hơn 659 tỷ đồng).

"Phim gây thất vọng" còn lại là Always Miss You do Trịnh Khải, Quách Thái Khiết đóng, xoay quanh mối quan hệ giữa hai người từng đổ vỡ tình cảm. Khi công chiếu, phim bị chỉ trích là nhảm nhí từ nội dung đến tình tiết. Trên Douban, phim được chấm 2,8 điểm, trong đó có 71% là một sao.

'Tru Tiên I' nhận giải phim dở nhất Trailer phim "Pháo đài Thượng Hải". Video: Youtube.

Ở hạng mục "Nam và Nữ diễn viên gây thất vọng", Tiêu Chiến và Mạnh Vỹ Kỳ - bộ đôi diễn viên chính của Tru Tiên 1 - lần lượt được gọi tên. Ban giám khảo nhận xét Tiêu Chiến không hiểu nhân vật. Ngoài gương mặt đẹp, anh không biết thể hiện nội tâm, đôi chỗ thể hiện quá bạo lực. Trong khi đó, Mạnh Vỹ Kỳ bị chê biểu cảm giống ca sĩ thần tượng, không có khí chất tiên nữ. Đạo diễn Hồ Kiến Lễ nói: "Mạnh Vỹ Kỳ là nhân tố khiến khán giả muốn bỏ phim".

Tiêu Chiến (trái) và Mạnh Mỹ Kỳ trong "Tru Tiên 1". Ảnh: Weibo.

Trên Weibo, đa phần khán giả đồng tình với kết quả Cây Chổi Vàng năm nay. Họ hy vọng các phim điện ảnh được cải thiện chất lượng và diễn viên trau dồi kỹ năng diễn xuất. Tài khoản Qi Yao viết: "Giải thưởng này là để các nhà làm phim, diễn viên nâng cao chuyên môn, tôn trọng khán giả. Hy vọng nhìn thấy biểu hiện tốt hơn của Tiêu Chiến, Mạnh Vỹ Kỳ trong tương lai".

Lễ trao giải Cây Chổi Vàng do ông Trình Thanh Tùng - Tổng biên tập tạp chí Youth Film Handbook - sáng lập năm 2009. Giải lập ra nhằm nêu tên những bộ phim, vai diễn dở nhất trong năm của điện ảnh Hoa ngữ, tương tự Mâm Xôi Vàng của Hollywood.

Danh sách giải thưởng Cây Chổi Vàng lần thứ 11 - Phim gây thất vọng: Tru tiên 1, Pháo đài Thượng Hải, Always Miss You

- Nam diễn viên gây thất vọng: Tiêu Chiến - phim Tru tiên 1

- Nữ diễn viên gây thất vọng: Mạnh Vỹ Kỳ - Tru tiên 1

- Đạo diễn gây thất vọng: Trình Tiểu Đông - Tru tiên 1, Đằng Hoa Đào - Pháo đài Thượng Hải

- Biên kịch gây thất vọng: Đằng Hoa Đào, Hàn Cảnh Long - Pháo đài Thượng Hải

Hiểu Nhân