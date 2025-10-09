Phim của The Rock lỗ nặng

"The Smashing Machine" - The Rock đóng chính - thu sáu triệu USD trong tuần đầu, mức thấp nhất trong sự nghiệp tài tử.

Tác phẩm công chiếu ở Mỹ hôm 3/10, đánh dấu nỗ lực của Dwayne Johnson khi rời xa hình ảnh hành động để thử sức với vai diễn tâm lý. Tuy nhiên theo Variety, với kinh phí sản xuất 50 triệu USD chưa tính chi phí quảng bá, dự án đang đứng trước việc lỗ hàng chục triệu USD.

Trailer 'The Smashing Machine' Trailer "The Smashing Machine". Video: A24

Bộ phim do Ben Safdie đạo diễn, thuộc thể loại thể thao. Nội dung xoay quanh cuộc đời huyền thoại làng MMA (võ thuật tổng hợp) Mark Kerr trong những năm 2000 - thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.

Giới chuyên môn nhận định sai lầm trong chiến lược tiếp thị, cộng với hiệu ứng truyền miệng kém khiến bộ phim trở thành thất bại lớn của hãng A24 trong năm nay. Hồi tháng 7, tác phẩm ra mắt lần đầu ở Liên hoan phim Venice, nhận tràng pháo tay 18 phút và thắng cúp Sư Tử Bạc cho Đạo diễn xuất sắc. Từ đó, nhà sản xuất quảng bá The Smashing Machine như một bộ phim nghệ thuật hướng tới mùa giải thưởng, song chiến lược không phù hợp với đối tượng khán giả thực tế.

Theo dữ liệu của PostTrak, khoảng 70% người xem là nam giới trong độ tuổi 18-36, quen thuộc với các phim hành động có tiết tấu nhanh của Dwayne Johnson. Trong khi đó, chỉ 8% khán giả trên 55 tuổi - nhóm quan tâm dòng phim chính kịch - tới rạp. Phản hồi sau buổi chiếu đầu tiên cũng không tích cực, với điểm CinemaScore đạt B-, cho thấy tác phẩm chưa đáp ứng được kỳ vọng người xem.

Chuyên gia nhận định đề tài đấu vật Mỹ mang tính đặc thù văn hóa, khó chạm đến khán giả toàn cầu. Bên cạnh đó, nhịp phim chậm, thiếu cao trào và gần như không có yếu tố hành động cũng khiến tác phẩm khó thu hút. Các hãng phân tích dự báo sau khi kết thúc thời gian chiếu rạp, The Smashing Machine đạt khoảng 15 triệu USD doanh thu ở thị trường nội địa - con số rất thấp so với quy mô đầu tư.

Tạo hình của The Rock trong phim "The Smashing Machine". Ảnh: A24

Hôm 6/10 trên trang cá nhân, diễn viên cho biết bình tĩnh đón nhận kết quả phòng vé. Anh nói quá trình hóa thân võ sĩ MMA là cơ hội để trau dồi khả năng diễn xuất, góp phần thay đổi góc nhìn của anh về cuộc sống, đồng thời gửi lời tri ân đạo diễn Benny Safdie.

"Từ đáy lòng, tôi cảm ơn những ai đã xem The Smashing Machine. Khi làm phim, bạn không thể kiểm soát doanh thu, nhưng điều bạn có thể làm là kiểm soát diễn xuất, toàn tâm nhập vai và sống trọn với nhân vật. Tôi luôn sẵn sàng lựa chọn con đường đó", anh nói.

Dwayne Johnson, 53 tuổi, được biết đến với nghệ danh The Rock, là tài tử hàng đầu Hollywood. Anh nổi tiếng với những vai cơ bắp, có sức mạnh siêu việt như trong loạt Fast & Furious, San Andreas (2015), Skyscraper (2018), Jumanji. Theo Forbes, anh nhiều lần dẫn đầu danh sách nam diễn viên kiếm nhiều tiền nhất thế giới. Johnson từng là đô vật nổi tiếng, giành 10 chức vô địch thế giới trước khi vào Hollywood.

Cát Tiên (theo Variety)