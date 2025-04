Phim của tài tử Michael B. Jordan gây sốt phòng vé

"Sinners" - do "người đàn ông quyến rũ nhất thế giới năm 2020" Michael B. Jordan đóng chính - đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần.

Theo thống kê của Box Office Mojo, phim thu 19,2 triệu USD trong ngày đầu ra mắt tại 3.308 rạp ở Bắc Mỹ. Giới chuyên môn nhận xét con số ấn tượng cho một bộ phim có kịch bản gốc được xếp hạng R (không dành cho người dưới 17 tuổi). Tác phẩm còn đạt 6,9 triệu USD ở thị trường quốc tế, tổng doanh thu toàn cầu hơn 26 triệu USD.

Trích đoạn trailer 'Sinners' - có tài tử Michael B. Jordan Trích đoạn trailer phim "Sinners". Video: Warner Bros.

Bộ phim do Ryan Coogler đạo diễn, là một trong những dự án Hollywood đáng chú ý nhất năm nay với chi phí 90 triệu USD. Nội dung lấy bối cảnh năm 1932 ở miền Nam nước Mỹ, trong thời kỳ phân biệt chủng tộc "Jim Crow". Luật Jim Crow, được ban hành trên khắp miền nam và một số bang miền bắc, gồm những phép tắc hà khắc nhắm vào người da đen như không được ăn, ở chung hay dùng chung nhà vệ sinh với người da trắng.

Kịch bản xoay quanh anh em sinh đôi Smoke và Stack (đều do Michael B. Jordan thủ vai) trở về quê nhà sau nhiều năm xa cách. Thị trấn nhỏ này là nơi cộng đồng người da màu sinh sống, nổi tiếng với tình yêu âm nhạc, đồng thời lưu truyền câu chuyện về những người có thể triệu hồi linh hồn quỷ dữ bằng tài ca hát. Sau một buổi tiệc, sự xuất hiện bất ngờ của nhóm người da trắng đánh dấu sự khởi đầu của những hiện tượng kỳ lạ trong thị trấn. Bi kịch ập đến khi từng người tử vong một cách bất thường, đẩy họ vào cuộc chiến chống lại ma cà rồng khát máu.

Tác phẩm được giới chuyên môn lẫn khán giả đánh giá cao. Trên trang đánh giá Rotten Tomatoes, phim đạt 98% điểm "tươi" từ 223 nhà phê bình. Cây bút Sean Chandler viết: "Sinners là phim tội phạm ma cà rồng táo bạo, sâu sắc và độc đáo. Ryan Coogler kết hợp xuất sắc các chủ đề kinh dị, nhạc blues và phân biệt chủng tộc". Paul Emmanuel Enicola của trang The Movie Buff bình luận: "Một dự án tham vọng, dữ dội, trọn vẹn về mặt cảm xúc".

Sinners đánh dấu lần thứ năm đạo diễn Ryan Coogler hợp tác Michael B. Jordan. Với sự hỗ trợ từ huấn luyện viên phương ngữ Beth McGuire, người từng làm việc với Jordan trong Black Panther (2018), diễn viên xây dựng hai nhân vật có sự khác biệt trong cử chỉ và tính cách.

Trên People, Jordan cho biết: "Cô ấy giúp tôi rất nhiều về cử động cơ thể, tư thế đứng và dáng đi của hai nhân vật. Họ mang trong mình những tổn thương riêng. Việc hiểu rõ những đặc điểm này giúp tôi tự tin và chuẩn bị tốt cho vai diễn".

Tạo hình của Michael B. Jordan trong phim "Sinners". Ảnh: Warner Bros.

Ngoài Michael B. Jordan, phim quy tụ dàn diễn viên tên tuổi gồm minh tinh từng được đề cử Oscar Hailee Steinfeld, Jack O'Connell, Wunmi Mosaku, Li Jun Li. Nhà soạn nhạc từng thắng tượng vàng Oscar với Oppenheimer - Ludwig Göransson - cũng tham gia dự án.

Ở bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ hôm 18/4, A Minecraft Movie thu thêm 16 triệu USD. Sau 15 ngày công chiếu, tác phẩm vào danh sách 100 phim có doanh thu cao nhất mọi thời tại thị trường nội địa, doanh thu toàn cầu vượt 662 triệu USD.

Vị trí thứ ba thuộc về The King of Kings với 6,6 triệu USD. Phim The Amateur đứng thứ tư khi kiếm thêm 2,3 triệu USD, tổng doanh thu 39 triệu USD. Phim chiến tranh Warfare đứng thứ năm với 1,6 triệu USD.

Michael B. Jordan, 38 tuổi, nổi tiếng sau khi đóng chính Creed - phần hậu truyện của thương hiệu Rocky. Tác phẩm giúp anh được Marvel chú ý và mời vào bom tấn Black Panther. Tài tử sinh tại California (Mỹ), làm người mẫu từ nhỏ và được gia đình định hướng xây dựng sự nghiệp trong làng giải trí.

Năm 2001, anh bắt đầu diễn xuất chuyên nghiệp với phim Hardball, đóng cùng Keanu Reeves. Anh nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc với loạt phim truyền hình ăn khách như Friday Night Lights, Parenthood trước khi gây chú ý với phim Fruitvale Station (2013). Năm 2020, Jordan được tờ People vinh danh "Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới".

Quế Chi (theo Variety)