Phim của Quan Hiểu Đồng thành 'bom xịt'

Phim "The Curse of Turandot" do Quan Hiểu Đồng, Dylan Sprouse, Khương Văn đóng bị chê dở, doanh thu thấp.

Theo QQ, ra rạp Trung Quốc từ 15/10, The Curse of Turandot (Đồ Lan Đóa: Lời nguyền duyên khởi) bị gọi là "thuốc độc phòng vé" vì doanh thu thấp. Ngày đầu ra mắt, tác phẩm thu 7 triệu nhân dân tệ (1 triệu USD). Do bị khán giả chê bai nhiều, tới ngày thứ tư, tiền vé rớt xuống còn 970.000 tệ (151 nghìn USD). Hiện tổng doanh thu đạt 18 triệu nhân dân tệ (2,8 triệu USD). Giới chuyên môn đánh giá phim thành "bom xịt", lỗ vốn vì được đầu tư 300 triệu nhân dân tệ (khoảng 47 triệu USD).

Tạo hình công chúa của Quan Hiểu Đồng Cảnh phim "The Curse of Turandot", do Trịnh Hiểu Long đạo diễn. Video: Sina

Trang 163 nhận xét The Curse of Turandot được đoàn phim quảng bá rầm rộ, quy tụ dàn sao Trung Quốc như Khương Văn, Hồ Quân, Quan Hiểu Đồng cùng các sao quốc tế như minh tinh Pháp Sophie Marceau, tài tử Mỹ Dylan Sprouse... song nội dung không hấp dẫn. Phim điện ảnh chuyển thể từ vở opera của nhà soạn nhạc Italy Giacomo Puccini. Quan Hiểu Đồng đóng Turandot - công chúa gặp nạn vì lời nguyền từ kẻ thù của vua cha (Khương Văn đóng). Calaf - chàng trai mồ côi có đôi mắt xanh, phải lòng công chúa và không quản thân mình cứu nàng.

Trên diễn đàn Douban, nhiều khán giả cho rằng phim mang yếu tố đa văn hóa nhưng kịch bản thiếu logic. Đạo diễn pha trộn phong cách phim tiên hiệp của Trung Quốc với thể loại kỳ ảo của phương Tây song xử lý mạch phim lộn xộn, khiến người xem khó chịu. Diễn xuất của dàn sao cũng bị chê không ăn nhập với nhau.

Quan Hiểu Đồng và Dylan Sprouse trong "The Curse of Turandot". Ảnh: QQ

The Curse of Turandot chỉ được khen ở một số điểm như bối cảnh hoành tráng, tạo hình của hai diễn viên Quan Hiểu Đồng, Dylan Sprouse bắt mắt. Phim nhận điểm 3,4/10, ở diễn đàn Douban.

Nữ chính Quan Hiểu Đồng 24 tuổi, đóng phim từ năm bốn tuổi, đến nay góp mặt trong hơn 100 tác phẩm, như Phường tơ lụa, Tái sinh duyên, Vô cực, If You Are The One 2, Khổng Tử Xuân Thu, Hiên Viên kiếm: Hán Chi Vân, Vô ảnh... Tài tử đóng cặp với cô - Dylan Sprouse - 29 tuổi, nổi tiếng với series The Suite Life of Zack & Cody trên kênh Disney.

Như Anh