Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến cạnh tranh loạt tác phẩm trong tháng 3

"Tài" - do Mai Tài Phến đạo diễn, Mỹ Tâm sản xuất - cùng phim kinh dị "Quỷ nhập tràng 2" công chiếu trong nước tháng 3.

Thị trường rạp Việt trong tháng 3 mở màn với Tài, tác phẩm đánh dấu lần đầu Mai Tài Phến đảm nhận vai trò đạo diễn, với sự tham gia sản xuất của Mỹ Tâm. Ở thể loại kinh dị, phần hai Quỷ nhập tràng khai thác chất liệu tâm linh, góp phần nối dài sức nóng của dòng phim này tại phòng vé.

Bên cạnh đó, các phim quốc tế ra mắt như Quốc bảo (thể loại tâm lý), Tội phạm 101 (giật gân), Đếm ngày xa mẹ (gia đình), Thoát khỏi tận thế (khoa học viễn tưởng), hoạt hình Cú nhảy kỳ diệu cho thấy thị trường duy trì sự sôi động sau mùa Tết.

Tài

Teaser phim "Tài" Teaser phim "Tài". Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (16+). Video: Đoàn phim cung cấp

Khởi chiếu: 6/3

Thể loại: Gia đình, hành động

Mai Tài Phến đạo diễn kiêm đóng chính với vai Tài - người đàn ông mưu sinh ở miền sông nước. Nhân vật có vẻ ngoài phong trần, làm công việc bốc vác ở chợ cá, có cuộc sống kín tiếng. Anh từng tham gia buôn thuốc lá lậu ở khu vực biên giới, trải qua năm tháng khắc nghiệt. Quá khứ của Tài được tiết lộ qua lời thoại của một phụ nữ: "Tay đã nhúng chàm rồi, khó rửa sạch lắm".

Ngoài đảm nhận vị trí sản xuất, Mỹ Tâm vào vai một cô gái chăm sóc Tài lúc anh bị thương. Nhiều khán giả hào hứng khi cả hai tái hợp trong điện ảnh sau sáu năm, kể từ phim Chị trợ lý của anh (2019).

Quỷ nhập tràng 2

Khả Như trong phim "Quỷ nhập tràng 2". Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên (18+). Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Khởi chiếu: 13/3

Thể loại: Kinh dị, giật gân

Phim do đạo diễn Pom Nguyễn thực hiện, là phần tiếp theo của dự án kinh dị từng đạt 150 tỷ đồng ở phòng vé. Tuy nhiên, phần đầu gây tranh luận khi kịch bản và ngôn ngữ hình ảnh còn nhiều hạn chế, sử dụng các yếu tố hù dọa với tần suất dày.

Ở phần hai, câu chuyện xoay quanh Minh Như (Khả Như) trở về quê sau thời gian xa cách, mong muốn hàn gắn gia đình nhưng đối mặt hàng loạt hiện tượng bất thường. Bi kịch xảy ra khi Mỹ Ngọc, em gái Minh Như, cảnh báo về một nữ quỷ đang rình rập cả gia đình, trước khi cô qua đời. Phim có sự tham gia của diễn viên Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam, Vân dung.

Kokuho (Quốc bảo)

Trailer 'Kokuho' (Quốc bảo) Trailer "Kokuho" (Quốc bảo). Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (16+). Video: Aeon Beta

Khởi chiếu: 6/3

Thể loại: Tâm lý

Phim do Lee Sang Il đạo diễn và Satoko Okudera viết kịch bản, dựa trên tiểu thuyết cùng tên năm 2018 của Shuichi Yoshida. Cốt truyện kể về Kikuo, con trai của một ông trùm băng đảng yakuza, được một nghệ sĩ Kabuki - loại hình sân khấu truyền thống lâu đời của Nhật Bản - nhận nuôi và đào tạo. Anh trưởng thành cùng Shunsuke, con ruột của cha nuôi. Cả hai vừa là bạn diễn, vừa là đối thủ trong nghề. Với bối cảnh Nhật Bản hậu chiến, họ đối diện áp lực kế thừa nghệ thuật truyền thống và theo đuổi danh hiệu "Báu vật sống của quốc gia".

Crime 101 (Tội phạm 101)

Trailer 'Crime 101' Trailer "Crime 101". Video: CGV

Khởi chiếu: 13/3

Thể loại: Tội phạm

Lấy bối cảnh Los Angeles (Mỹ), dự án của đạo diễn Bart Layton theo chân tên trộm nữ trang (Chris Hemsworth). Khi chuẩn bị cho kế hoạch lớn nhất, hắn vướng vào mối quan hệ với một nhân viên bảo hiểm (Halle Berry), đồng thời trở thành mục tiêu truy đuổi của cảnh sát.

Lời nguyền thư viện Mikura

Trailer 'Lời nguyền thư viện Mikura' Trailer "Lời nguyền thư viện Mikura". Video: CGV

Khởi chiếu: 6/3

Thể loại: Hoạt hình, thần thoại

Bộ phim hoạt hình Nhật Bản do Fukuoka Daisei đạo diễn, xoay quanh Mikura Mifuyu, cô gái không thích đọc sách nhưng lại xuất thân từ gia tộc nhiều đời quản lý một thư viện lớn. Khi hàng loạt cuốn sách bị đánh cắp, cô bị cuốn vào thế giới bên trong các câu chuyện và phải truy tìm thủ phạm, đồng thời khám phá bí mật về lời nguyền và thân thế của gia đình.

Cú nhảy kỳ diệu

Trailer 'Hoppers' Trailer "Hoppers". Phim được phép phổ biến đến người xem ở mọi độ tuổi. Video: Disney Vietnam

Khởi chiếu: 13/3

Thể loại: Hoạt hình, phiêu lưu

Dự án do Daniel Chong đạo diễn, kể về Mabel (Piper Curda lồng tiếng), tình cờ khám phá công nghệ cho phép chuyển ý thức con người vào robot có hình dạng động vật. Nhờ đó, Mabel có thể giao tiếp trực tiếp với các loài khác. Quá trình này giúp cô nhận ra những thách thức trong môi trường tự nhiên, trở thành cầu nối giữa con người và thiên nhiên.

Đếm ngày xa mẹ

Trailer 'Đếm ngày xa mẹ' Trailer "Đếm ngày xa mẹ". Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên (13+). Video: CJ ENM

Khởi chiếu: 13/3

Thể loại: Gia đình

Tác phẩm của đạo diễn Kim Tae Yong kể về Eun Sil (Jang Hye Jin) và con trai H Min (Choi Woo Sik). Mỗi lần ăn món mẹ nấu, Ha Min nhìn thấy một con số bí ẩn, nó giảm dần sau từng bữa ăn. Nhân vật dần nhận ra khi nó về số không, mẹ anh sẽ qua đời. Phát hiện này khiến anh tìm cách né tránh những bữa cơm gia đình, đối mặt nỗi lo mất đi người mẹ.

Project Y: Gái ngoan đổi đời

Trailer 'Project Y: Gái ngoan đổi đời' Trailer "Project Y". Video: CGV

Khởi chiếu: 6/3

Thể loại: Giật gân, tâm lý

Dự án do Hwan Lee chỉ đạo, với sự tham gia của Han So Hee, Jeon Jong Seo và Kim Shin Rock. Câu chuyện về Mi Sun và Do Kyung, hai cô gái bế tắc trong cuộc sống, lên kế hoạch đánh cắp số vàng của băng đảng xã hội đen lớn nhất Hàn Quốc. Quyết định này đẩy họ vào chuỗi biến cố, buộc họ đối diện với những lựa chọn mang tính bước ngoặt.

One We Were Us (Không còn chúng ta)

Trailer 'One We Were Us' (Không còn chúng ta) Trailer "Không còn chúng ta". Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên (13+). Video: Run Up Vietnam

Khởi chiếu: 6/3

Thể loại: Tâm lý, tình cảm

Phim do Kim Do Young thực hiện, làm lại từ tác phẩm Chúng ta của sau này. Nội dung kể về Jeong Won và Eun Ho, hai người từng yêu nhau sâu đậm trong những năm tháng tuổi trẻ. Tuy nhiên, sự non nớt và những lựa chọn khác biệt khiến họ chia tay. Nhiều năm sau khi gặp lại, cả hai nhận ra những trải nghiệm giúp họ trưởng thành và hiểu hơn về tình yêu, nhưng cũng là lúc không còn ở bên nhau.

The Bride (Cô dâu)

Trailer 'The Bride' (Cô dâu) Trailer "The Bride". Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên (18+). Video: Warner Bros. Vietnam

Khởi chiếu: 13/3

Thể loại: Kinh dị, nhạc kịch

Tác phẩm do Maggie Gyllenhaal đạo diễn, lấy bối cảnh Chicago thập niên 1930. Nội dung theo chân sinh vật Frankenstein cô độc trong quá trình tìm một người bạn đồng hành. Với sự trợ giúp của nhà khoa học Dr. Euphronious, họ hồi sinh một cô gái trẻ, tạo nên "Cô dâu". Sự việc kéo theo hàng loạt biến cố, dẫn đến các vụ án mạng, xung đột về danh tính và tình cảm.

Scream 7 (Tiếng thét 7)

Poster "Scream 7". Ảnh: Paramount Pictures Vietnam

Khởi chiếu: 20/3

Thể loại: Kinh dị

Tác phẩm là phần mới nhất của loạt phim kinh dị nổi tiếng, do Kevin Williamson đạo diễn, với sự trở lại của Neve Campbell cùng dàn diễn viên Isabel May, Mckenna Grace và Courteney Cox. Nội dung kể về Sidney Evans, người sống sót sau vụ thảm sát trong quá khứ và hiện có cuộc sống bình yên bên gia đình. Tuy nhiên, sự xuất hiện của kẻ đeo mặt nạ ghostface đe dọa nhân vật, khi con gái cô trở thành mục tiêu. Để bảo vệ người thân, Sidney phải tìm cách chấm dứt chuỗi bạo lực.

Project Hail Mary (Thoát khỏi tận thế)

Trailer 'Project Hail Mary' (Thoát khỏi tận thế) Trailer "Project Hail Mary". Video: CGV

Khởi chiếu: 20/3

Thể loại: Khoa học viễn tưởng, phiêu lưu

Dự án chuyển thể tiểu thuyết của Andy Weir (tác giả cuốn The Martian), do Phil Lord và Christopher Miller đạo diễn. Tài tử Ryan Gosling vào vai thầy giáo khoa học Ryland Grace. Trên con tàu vũ trụ cách Trái Đất nhiều năm ánh sáng, Ryland nhận ra anh là người sống sót duy nhất của dự án Hail Mary - sứ mệnh cứu Trái Đất khỏi ngày tận thế. Bất ngờ xảy đến khi Grace chạm trán một con tàu lạ và gặp gỡ sinh vật ngoài hành tinh mà anh đặt tên là Rocky.

4 Tigers (Tứ hổ đại náo)

Poster "Tứ hổ đại náo". Ảnh: Sahamongkol Film International

Khởi chiếu: 27/3

Thể loại: Hài, hành động

Phim của đạo diễn Kongkiat Komesiri đạo diễn, với sự tham gia của dàn diễn viên Thái Lan Mario Maurer, Sukollawat Kanaros, Arak Amornsupasiri. Lấy bối cảnh Thế chiến II, câu chuyện xoay quanh vụ mất tích bí ẩn của chín tấn vàng thuộc chính phủ Thái Lan, kéo theo cuộc truy tìm trên phạm vi cả nước. Bốn tên cướp khét tiếng, mỗi người có năng lực đặc biệt, bị cuốn vào cuộc tranh đoạt.

They Will Kill You (Chúng sẽ đoạt mạng)

Diễn viên Zazie Beetz trong vai chính "They Will Kill You". Ảnh: Warner Bros.

Khởi chiếu: 27/3

Thể loại: Hành động, kinh dị

Tác phẩm của đạo diễn Kirill Sokolov lấy bối cảnh cuộc chiến sinh tồn của một phụ nữ tại tòa nhà The Virgil, nơi hoạt động của một giáo phái bí ẩn. Khi bị mắc kẹt trong không gian bố trí nhiều chướng ngại vật nguy hiểm, cô phải tìm cách thoát thân trước khi trở thành nạn nhân tiếp theo.

