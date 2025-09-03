Phim của Lee Byung Hun đại diện Hàn Quốc tranh Oscar

Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc chọn "No Other Choice" - có Lee Byung Hun đóng chính - tranh giải Phim quốc tế xuất sắc Oscar 2025.

Tác phẩm do Park Chan Wook đạo diễn, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết The Ax (1997) của nhà văn Donald E. Westlake. Phim xoay quanh Yoo Man Su (Lee Byun Hun thủ vai), một nhân viên văn phòng bất ngờ bị sa thải sau 25 năm làm việc. Anh làm mọi cách để lấy lại vị trí cũ, đồng thời bảo vệ gia đình trước những mối nguy hiểm bên ngoài. Dàn diễn viên còn có minh tinh Son Ye Jin (đóng vợ của Man Su), Yeom Hye Ran, Lee Sung Min và Park Hee Soon.

Theo Zum News ngày 3/9, Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc đánh giá dự án mang chủ đề thời sự hấp dẫn, có sức cạnh tranh nhất trong số các ứng viên năm nay. Phim thuộc thể loại hài đen - dùng tiếng cười để khai thác những đề tài u ám để làm nổi bật hành vi chống đối xã hội của nhân vật chính. Ngoài ra, màn thể hiện của dàn diễn viên là yếu tố quan trọng tạo nên sức hút.

Trước đó, hôm 29/8 giờ địa phương (sáng 30/8 giờ Hà Nội), No Other Choice ra mắt trong hạng mục tranh giải Sư Tử Vàng tại Liên hoan phim Venice, nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Tác phẩm hiện đạt điểm "tươi" 100% từ 19 bài đánh giá trên trang Rotten Tomatoes.

Deadline cho rằng phim là ứng viên sáng giá cho chiếc cúp Sư Tử Vàng, kịch bản có chiều sâu, chạm vào nỗi bất an của những người thất nghiệp trong xã hội. Variety viết: "Đây là một bộ phim hấp dẫn, cho thấy Park Chan Wook là một trong những đạo diễn tài năng nhất hiện nay".

Một số nhà phê bình nhận xét diễn xuất của nam chính Lee Byung Hun đạt đến đỉnh cao, làm nổi bật tính cách nhân vật Man Su qua những phân cảnh hài hước và xúc động. IndieWire bình luận: "Diễn xuất của Byung Hun là chìa khóa cho giọng điệu vừa bi kịch vừa hài hước của Park Chan Wook".

Park Chan Wook, 62 tuổi, là nhà làm phim hàng đầu của điện ảnh Hàn Quốc với phong cách táo bạo, thường khai thác chủ đề tâm lý con người. Ông nổi tiếng qua "bộ ba phim báo thù" gồm Sympathy for Mr. Vengeance (2002), Oldboy (2003) - đoạt giải Grand Prix tại Cannes - và Lady Vengeance (2005). Năm 2018, phim The Handmaiden của ông thắng giải BAFTA Phim quốc tế xuất sắc. Ông cũng từng đoạt giải Đạo diễn xuất sắc tại Cannes 2022 với Decision To Leave.

Lee Byung Hun, 55 tuổi, đóng phim từ năm 1991 và từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá ở cả điện ảnh lẫn truyền hình. Các tác phẩm nổi bật của anh gồm Những tay đua kiệt xuất, Đêm trắng 3.98, Một cho tất cả, Những ngày tươi đẹp, Mật danh Iris, Hoàng đế giả mạo, Thiện, ác, quái và bom tấn Hollywood như Cuộc chiến mãng xà, Kẻ hủy diệt 5. Ngoài diễn xuất, nghệ sĩ điều hành BH Entertainment - công ty chủ quản của nhiều ngôi sao hàng đầu như Han Ga In, Han Hyo Joo, Han Ji Min, Park Bo Young, Lee Jin Wook, Ahn So Hee, Kim Go Eun.

Tài tử từng hẹn hò Song Hye Kyo, kết hôn với diễn viên Lee Min Jung vào tháng 8/2013 và có một con trai năm 2015. Tháng 12/2023, gia đình anh đón con gái thứ hai.

Giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ - Oscar - là một trong các sự kiện phim ảnh nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới. Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 được phát sóng ngày 15/3/2026. Hồi tháng 3, Anora của đạo diễn Sean Baker thắng năm giải, gồm hạng mục Phim hay nhất ở sự kiện lần 97.

