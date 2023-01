Phim của Lee Bo Young, Cha Tae Hyun lên sóng đầu năm

Lee Bo Young trở lại với vai giám đốc tham vọng ở phim "Agency", Cha Tae Hyun đóng cảnh sát trong "Cân não", lên sóng tháng 1.

Cân não

Kênh: KBS2

Ngày phát sóng: 2/1

Trailer 'Cân não' Video: KBS2

Phim xoay quanh quá trình hợp tác phá án của hai người đàn ông có tính cách đối lập: Shin Ha Ru (Jung Yong Hwa) - nhà thần kinh học tài năng, nguyên tắc, được nhiều người kính trọng - và Geum Myung Se (Cha Tae Hyun) - cảnh sát chính trực nhưng tính cách thô lỗ. Hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nhưng buộc phải hợp tác để giải quyết vụ án liên quan đến một căn bệnh não hiếm gặp. Họ phá án cùng điều tra viên có tài thôi miên Seol So Jung ( Kwak Sun Young).

Run into You

Kênh: KBS2

Ngày phát sóng: 4/1

Trailer 'Run into You' Video: KBS2

Phim thuộc thể loại giả tưởng, kể về Yoon Hae Joon (Kim Dong Wook) - phát thanh viên trẻ nhất đài truyền hình, phụ trách mảng tin tức thời sự - và Baek Yoon Young (Jin Ki Joo) - nhà văn đầy tham vọng, đang làm việc trong một công ty xuất bản và theo đuổi ước mơ. Điều kỳ lạ xảy ra khi cả hai được đưa trở lại năm 1987. Khi đó, Ha Joon cố gắng điều tra kẻ giết người hàng loạt, Yoon Young cố gắng vượt qua nỗi đau mất cha mẹ. Hai mục tiêu tưởng không liên quan nhưng lại có mối liên hệ bất ngờ.

Payback

Kênh: SBS

Ngày phát sóng: 6/1

Trailer "Payback" Video: SBS

Eun Young (Lee Sun Kyun) - doanh nhân điều hành quỹ đầu tư toàn cầu. Anh có nhiệm vụ phải chống lại tập đoàn tài chính ngầm hùng mạnh. Eun Young có thêm người đồng hành là Park Joon Kyung (Moon Chae Won) - thiếu tá quân đội trở thành luật sư.

Phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của đạo diễn Lee Won Tae, biên kịch Kim Won Suk - nổi tiếng với phim Hậu duệ mặt trời. Ngoài bộ đôi diễn viên chính, phim có sự tham gia của Kang You Seok, Park Hoon...

Agency

Kênh: jTBC

Ngày phát sóng: 7/1

Trailer "Agency" Video: jTBC

Phim xoay quanh cuộc sống của Go A In (Lee Bo Young) - phụ nữ đầy tham vọng trong sự nghiệp. A In không tốt nghiệp đại học danh giá, luôn nỗ lực để thành công. Cô từ nhân viên vươn lên thành nữ giám đốc điều hành đầu tiên của một công ty quảng cáo lớn. Trong mắt mọi người, cô là kẻ chỉ quan tâm đến tiền bạc và địa vị.

Bác sĩ tâm thần thời Joseon, Yoo Se Poong - phần 2

Kênh: tvN

Ngày phát sóng: 11/1

Trailer "Bác sĩ tâm thần thời Joseon, Yoo Se Poong 2" Video: tvN

Sau thành công của phần một với nội dung về việc chữa trị những căn bệnh ở nông thôn và giải quyết âm mưu chốn hoàng cung, êkíp tiếp tục cho ra mắt phần hai với dàn diễn viên cũ.

Kim Min Jae trở lại với vai bác sĩ châm cứu nổi tiếng trong hoàng cung Yoo Se Poong. Kim Hwang Gi đóng góa phụ Seo Eun Woo và Kim Sang Kyung hóa thân bác sĩ Gye Ji Han. Phần hai sẽ có nhiều pha hành động về cuộc chiến trong cung. Đồng thời, tình bạn của Se Poong và Eun Woo dần trở thành tình yêu.

Crash Course in Romance

Kênh: tvN

Ngày phát sóng: 14/1

Trailer "Crash Course in Romance" Video: tvN

Phim xoay quanh sự nghiệp của Nam Haeng Sun (Jeon Do Yeon) - cựu vận động viên quốc gia, hiện điều hành cửa hàng bán đồ ăn. Cô luôn thể hiện năng lượng tích cực. Sau đó, cô bất ngờ chuyển hướng sang lĩnh vực giáo dục. Lúc này, cô gặp Choi Chi Yeol (Jung Kyung Ho) - người trở nên giàu có, nổi tiếng nhờ kết quả học tập hàng đầu và tài hùng biện. Cả hai như nước với lửa, nhưng dần dần nảy sinh tình cảm.

Can We Be Strangers?

Kênh: ENA

Ngày phát sóng: 18/1

Trailer "Can We Be Strangers?" Video: ENA

Can We Be Strangers? xoay quanh Oh Ha Ra (Kang So Ra) - một luật sư ly hôn nổi tiếng. Cô từng trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc với luật sư Ku Eun Beom (Jang Seung Jo). Sau chia tay, cả hai trở thành đồng nghiệp trong một công ty luật, cùng giải quyết các vụ ly hôn.

Kokdu: Season of Deity

Kênh: MBC

Ngày phát sóng: 27/1

Trailer "Kokdu: Season of Deity" Video: MBC

Phim thể loại lãng mạn, kỳ ảo, kể về Kokdu (Kim Jung Hyun) từng là một vị thần nhưng phạm sai lầm và phải biến thành thần chết. Nhiệm vụ của anh là dẫn dắt những linh hồn người chết sang thế giới bên kia. Sau 99 năm, Kokdu được trở lại nhân gian, sống trong thân phận Do Jin Woo - người có vẻ ngoài giống anh. Jin Woo có mối tình với bác sĩ đa khoa Han Gye Jeol (Im Soo Hyang).

