Phim của Kim Hee Ae, Jang Na Ra lên sóng tháng 4

Kim Hee Ae trở lại với vai giám đốc tham vọng ở phim "Queenmaker", Jang Na Ra đóng bà nội trợ trong "Family: The Unbreakable Bond", lên sóng tháng 4.

Trăng mờ

Kênh: ENA

Ngày phát sóng: 10/4

Trailer "Trăng mờ" Video: ENA

Phim xoay quanh Yoo Yi Hwa (Kim Seo Hyung) - có cuộc sống giàu có nhưng buồn tẻ khi kết hôn với người không quan tâm đến mình. Cô nhận công việc bán thời gian tại ngân hàng. Nhờ tài ăn nói, cô kiếm được nhiều khách hàng lớn, thăng tiến trong sự nghiệp và trở nên tự tin hơn.

Tuy nhiên, sau đó cô rơi vào vòng xoáy của đồng tiền. Yoo Yi Hwa vận dụng nhiều mưu mô, thủ đoạn để lừa tiền của khách.

Bora! Deborah

Kênh: ENA

Ngày phát sóng: 12/4

Teaser "Bora! Deborah" Video: ENA

Chuyện phim xoay quanh mối quan hệ giữa Deborah (Yoo In Na) - chuyên gia tình yêu nổi tiếng, tác giả có sách bán chạy nhất, và Lee Soo Hyuk (Yoon Hyun Min) - nhà lập kế hoạch xuất bản đẹp trai, quyến rũ. Ban đầu Soo Hyuk có ấn tượng không tốt về Deborah. Tuy nhiên, khi cả hai có cơ hội làm việc chung, anh dần bị cô thu hút.

Phim còn có Han Sang Jin (Joo Sang Wook) - bạn thân của Soo Hyuk. Sang Jin đứng đầu công ty xuất bản sách Jinri, được nhiều người yêu mến nhưng thích cuộc sống tự do.

Stealer: The Treasure Keeper

Kênh: tvN

Ngày phát sóng: 12/4

Trailer "Stealer: The Treasure Keeper" Video: tvN

Phim xoay quanh Hwang Dae Myung (Joo Won) - nhân viên phòng Điều tra đặc biệt của Cục Di sản Văn hóa. Ban ngày, công việc nhàn rỗi nên anh thường ngủ hoặc tìm việc làm thêm tăng thu nhập. Ban đêm, anh hóa thân Skunk - thành viên của nhóm Karma, chuyên đánh cắp những tài sản văn hóa của Hàn Quốc mà các cán bộ cấp cao sở hữu bất hợp pháp. Anh che giấu thân phận nhờ mặt nạ và trang phục đen toàn thân.

Hoạt động cùng anh còn có Choi Min Woo (Lee Joo Woo) - sĩ quan cảnh sát năng lực cao, Jang Tae In (Jo Han Chul ) - người sáng lập Karma, Lee Chun Ja (Choi Hwa Jung) - hacker thiên tài, Shin Chang Hoon (Kim Jae Won) - em út của nhóm.

Queenmaker

Kênh: Netflix

Ngày phát sóng: 14/4

Trailer "Queenmaker" Video: Netflix

Kim Hee Ae trở lại sau Thế giới hôn nhân với bộ phim về chính trị Queenmaker. Cô hóa thân Hwang Do Hee - giám đốc điều hành xuất sắc, làm việc trong phòng hoạch định chiến lược của một tập đoàn lớn. Do Hee tham gia chiến dịch bầu cử thị trưởng Seoul của luật sư nhân quyền Oh Seung Sook (Moon So Ri) để trả thù chủ cũ.

Trong quá trình hợp tác, cả hai thường xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, họ vẫn kề vai sát cánh để đạt được mục tiêu.

Bác sĩ Cha

Kênh: jTBC

Ngày phát sóng: 15/4

Trailer "Bác sĩ Cha" Video: jTBC

Phim xoay quanh Cha Jung Sook (Uhm Jung Hwa) - vợ của bác sĩ phẫu thuật Seo In Ho (Kim Byung Chul). Sau khi kết hôn, Jung Sook từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ để ở nhà nội trợ, chăm sóc chồng con suốt 20 năm. Tuy nhiên, bây giờ cô không muốn hy sinh vì người khác nữa. Cô trở lại làm bác sĩ nội trú, phấn đấu vì sự nghiệp.

Family: The Unbreakable Bond

Kênh: tvN

Ngày phát sóng: 17/4

Trailer "Family: The Unbreakable Bond" Video: tvN

Kwon Do Hoon (Jang Hyuk) là đặc vụ bí mật của Cơ quan Tình báo Quốc gia. Tuy nhiên, đa phần mọi người, kể cả vợ - Kang Yoo Ra (Jang Na Ra), chỉ biết Do Hoon là một nhân viên văn phòng bình thường. Anh ít có thời gian dành cho gia đình nhưng rất yêu vợ con. Yoo Ra ở nhà nội trợ, hy sinh sự nghiệp vì chồng con. Tuy nhiên, Yoo Ra cũng che giấu bí mật của riêng mình. Điều này có nguy cơ bị lộ khi Tae Koo (Kim Nam Hee) xuất hiện trước mặt vợ chồng cô.

Người thầy y đức 3

Kênh: SBS

Ngày phát sóng: 21/4

Traler "Người thầy y đức 3" Video: SBS

Phim kể về Kim Sa Bu (Han Suk Kyu) - bác sĩ phẫu thuật tại một bệnh viện nhỏ ở nông thôn. Thân phận thực sự của anh là Boo Yong Joo - bác sĩ hàng đầu ở Seoul. Sau một tai nạn thương tâm, anh đổi tên và sống ẩn giật.

Phim còn có sự tham gia của Ahn Hye Seop, Lee Sung Kyung. Người thầy y đức phần một lên sóng từ năm 2016, gây tiếng vang với mức rating lên tới 27,6%. Phần hai phát năm 2020 với tỷ suất người xem cao nhất là 27,1%.

Queen of the Mask

Kênh: Channel A

Ngày phát sóng: 24/4

Trailer "Queen of the Mask" Video: Channel A

Phim xoay quanh cuộc sống của nhóm bốn phụ nữ, là bạn thân của nhau. Do Jae Yi (Kim Sun A) - luật sư nhân quyền nổi tiếng, làm thêm ngoài giờ bằng cách dọn dẹp đồ bẩn cho thị trưởng. Joo Yoo Jung (Shin Eun Jung) là chủ tịch một quỹ nghệ thuật, Yoon Hae Mi (Yoo Sun) là phó chủ tịch một khách sạn. Go Yoo Na (Oh Yoon Ah) từ nước ngoài trở về Hàn Quốc để đối mặt ba người bạn đã bỏ rơi mình 10 năm trước.

The Good Bad Mother

Kênh: jTBC

Ngày phát sóng: 26/4

Trailer "The Good Bad Mother" Video: tvN

Kang Ho (Lee Do Hyun) là công tố viên tài giỏi, lạnh lùng. Sau một vụ tai nạn, anh bị tổn thương não, tính cách như trẻ con. Anh phải trở về trang trại ở quê nhà sống cùng mẹ - Young Soon (Ra Mi Ran). Đồng hành anh còn có Mi Joo (Eun Jin) - bạn thân từ nhỏ.

Hiểu Nhân