Phim của Hoài Linh, Tuấn Trần hé lộ bi kịch gia đình

Ông Đạo (Hoài Linh đóng) bị giang hồ đánh đập vì Lanh (Tuấn Trần) nợ nần, mê đá gà, trong phim hài "Làm giàu với ma".

Trailer "Làm giàu với ma" Trailer "Làm giàu với ma". Video: Bluebells Studios

Trailer phim xoay quanh mâu thuẫn của cha con ông Đạo - một người làm nghề đạo tỳ (khiêng quan tài). Nhà nghèo, ông mong con trai hoàn thành lời hứa vừa học vừa làm, kiếm tấm bằng tốt nghiệp cấp ba nhưng Lanh liên tiếp vướng vào bài bạc, bị xem là kẻ thất bại.

Sau một lần, Lanh có khả năng nhìn thấy hồn ma của Na (Diệp Bảo Ngọc), từ đó giao kèo để Na giúp anh làm giàu bằng các trò may rủi. Tuy nhiên, Lanh chỉ được kiếm tối đa 30 triệu đồng mỗi ngày nếu không muốn người thân gặp tai nạn. Nợ nần của Lanh thêm chồng chất, mối quan hệ cha con dần rạn vỡ. Cao trào bi kịch là khi giang hồ kéo đến đánh đập ông Đạo, đòi siết nhà, song Lanh không hối cải. Trong một biến cố, tính mạng của cha bị đe dọa, Lanh mới thức tỉnh.

Hoài Linh cho biết gặp nhiều khó khăn với vai mới. Một số phân cảnh chỉ dài vài chục giây khi lên hình, êkíp mất bốn, năm giờ mới hoàn thành. Đạo diễn Nhật Trung đánh giá diễn viên đóng hài lẫn bi tốt, hết mình với tác phẩm. "Nhiều cảnh bị tôi góp ý diễn còn đậm chất sân khấu, anh chấp nhận quay lại 14-15 lần. Anh nhận lời tham gia để hỗ trợ phim điện ảnh đầu tay của tôi", Nhật Trung nói.

Hoài Linh trở lại với phim mới sau hai năm. Ảnh: Huyền Thanh

Làm giàu với ma ấn định lịch ra rạp ngày 30/8, đối đầu Hai Muối - tác phẩm tình cảm gia đình do nghệ sĩ Quyền Linh đóng chính. Hai phim cùng khai thác đề tài tình cha con, do đó làm dấy lên nhiều ý kiến so sánh.

Nhà sản xuất Làm giàu với ma Võ Nguyên Đán cho biết không ngại cạnh tranh vì mỗi dự án có màu sắc riêng, góp phần cho "miếng bánh" thị trường thêm phong phú. "Tôi nghĩ vai người cha của Hoài Linh và Quyền Linh sẽ mang lối diễn, cách hành xử trong phim khác nhau. Việc các dự án cùng ra mắt càng giúp khán giả có thêm lựa chọn", ông Đán nói.

Dự án còn có sự tham gia của diễn viên Lê Giang, Quang Minh, La Thành, Hoàng Phi, nghệ sĩ Hữu Châu, dự kiến ra rạp ngày 30/8. Ngoài phát hành trong nước, phim được công chiếu ở một số thị trường như Indonesia, Malaysia, Campuchia, Brunei và Đài Loan.

Mai Nhật