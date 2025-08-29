Phim của George Clooney được đánh giá cao ở LHP Venice

Italy"Jay Kelly" - có George Clooney và Adam Sandler đóng chính - nhận tràng pháo tay 10 phút tại Liên hoan phim Venice 2025.

Tác phẩm tranh giải Sư Tử Vàng - giải quan trọng nhất liên hoan phim - ra mắt toàn cầu vào tối 28/8 giờ địa phương (sáng 29/8 giờ Hà Nội). Jay Kelly do Noah Baumbach đạo diễn, xoay quanh quá trình diễn viên gạo cội cùng tên - do George Clooney thủ vai - cùng người quản lý Ron (Adam Sandler) rong ruổi khắp châu Âu. Trên chặng đường ấy, họ phải đối diện những quyết định trong đời, các mối quan hệ ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Khán giả vỗ tay cho phim của George Clooney ở Liên hoan phim Venice 2025 Khán giả vỗ tay sau buổi chiếu phim "Jay Kelly" ở Liên hoan phim Venice 2025. Video: The Screen Week

Giới chuyên môn nhận xét tích cực về màn thể hiện của hai nam chính. Nhiều cây bút tại Venice đánh giá George Clooney mang đến hình ảnh từng trải, trong khi Adam Sandler gây bất ngờ với lối diễn tiết chế, sâu lắng hơn các vai diễn trước. Sự kết hợp của cả hai tạo nên sự ăn ý, cho thấy giá trị tình bạn lẫn góc khuất trong giới showbiz.

Blogger phim ảnh Jairo Jiménez bình luận: "Tác phẩm là bộ phim bi hài xuất sắc, pha trộn triết lý hiện sinh. Vai diễn của George Clooney có sức lôi cuốn, lột tả nhân vật giằng xé áp lực danh vọng. Adam Sandler gây bất ngờ với màn hóa thân giàu cảm xúc. Một tác phẩm gần gũi của Noah Baumbach".

The Telegraph gọi phim là kiệt tác về đề tài khủng hoảng tuổi trung niên, đoạn kết để lại nhiều ấn tượng. Trang Hollywood Reporter nhận xét phim có nhiều khoảnh khắc hài hước và nhân văn, tập trung sâu vào mối quan hệ phức tạp giữa ngôi sao và quản lý. Tuy vậy, Guardian cho rằng phim chưa khai thác sâu các góc cạnh của nhân vật Jay Kelly, khiến mạch truyện thiếu bứt phá.

Trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair, George Clooney nói đây là vai diễn chân thật nhất trong sự nghiệp. "Ở tuổi tôi, việc nhận những vai như thế này rất hiếm. Nếu không chấp nhận được sự lão hóa, tốt hơn nên rời khỏi màn ảnh. Tôi chọn đối diện và đón nhận nó, cả trong phim lẫn ngoài đời", tài tử nói.

Teaser phim 'Jay Kelly' Teaser phim "Jay Kelly", sẽ phát sóng trên nền tảng Netflix ngày 5/12. Video: Netflix

Trước giờ chiếu, George Clooney cùng bạn diễn Adam Sandler ký tặng, chụp ảnh với khán giả trên thảm đỏ. Ngôi sao 64 tuổi diện vest còn Sandler mặc tuxedo. Kết thúc buổi chiếu, Clooney liên tục ôm chặt đồng nghiệp, hôn vợ ông - Amal Clooney - trước sự cổ vũ của mọi người trong khán phòng.

Đạo diễn Noah Baumbach vốn là gương mặt quen thuộc ở Liên hoan phim Venice với các tác phẩm De Palma (2015), Marriage Story (2019), White Noise (2022). Clooney cũng từng góp mặt ở sự kiện để quảng bá Out of Sight (1998), Good Night, and Good Luck (2005) hay Wolfs (2024). Với Adam Sandler, đây là lần đầu anh góp mặt tại một buổi công chiếu trong khuôn khổ chương trình.

Tài tử George Clooney trong phim "Jay Kelly". Ảnh: Netflix

George Clooney, sinh năm 1961, nổi tiếng với nhiều bộ phim như Out Of Sight, Ocean's Eleven, Up In The Air, Gravity, The Midnight Sky. Tài tử từng nhận ba giải thưởng Quả Cầu Vàng với vai trò diễn viên và hai tượng vàng Oscar - một cho vai diễn trong Syriana, một cho vai trò nhà sản xuất của Argo. Ngoài công việc, Clooney còn được đánh giá cao về phong độ thời trang.

Tài tử làm đám cưới với luật sư Amal Clooney tại Italy tháng 9/2014. Cả hai hiện sống cùng cặp song sinh - một trai một gái, sáu tuổi - trong biệt thự 14 triệu USD tại Berkshire, Anh. Năm 2021, diễn viên mua nhà ở Pháp, chỉ cách điền trang của Brad Pitt vài phút lái xe.

