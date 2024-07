Phim của đạo diễn Việt dự LHP Venice

"Don't Cry Butterfly" - tác phẩm đầu tay của đạo diễn Dương Diệu Linh - sẽ tranh giải tuần lễ phê bình phim LHP Venice 2024, vào tháng 8.

Chiều 22/7 (giờ Hà Nội), ban tổ chức thông báo các phim góp mặt trong tuần lễ phê bình (International Critics' Week) của sự kiện. Trong đó, Don't Cry Butterfly của Dương Diệu Linh tranh giải phim đầu tay xuất sắc cùng sáu dự án. Nhà sản xuất người Singapore - Tan Si En - cho biết: "Tôi mong đợi đến lúc khán giả thưởng thức phim của Dương Diệu Linh".

Tác phẩm do các công ty tại Việt Nam, Singapore, Philippines, Indonesia hợp tác sản xuất. Nội dung lấy bối cảnh Hà Nội, kể về một phụ nữ trung niên (Tú Oanh đóng) phát hiện chồng ngoại tình. Bà quyết định tìm đến bùa ngải với hy vọng khiến chồng yêu mình trở lại, nhưng vô tình đánh thức thế lực siêu nhiên bí ẩn trong nhà.

Poster phim "Don't Cry Butterfly" (tên tiếng Việt là "Mưa trên cánh bướm"). Ảnh: Momo Film Co

Trong phim, lần đầu tiên nghệ sĩ Tú Oanh thủ vai chính. Trước đó, chị từng tham gia Tướng về hưu (1988). Dàn diễn viên còn có Lê Vũ Long, Nguyễn Nam Linh, Bùi Thạc Phong - con trai của Tú Oanh và đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Dự án phát triển từ một số phim ngắn của Diệu Linh, gồm Mẹ, Con gái, Những giấc mơ (2018), Ngọt, mặn (2019), Thiên đường gọi tên (2020) - xoay quanh nhân vật phụ nữ. Qua đó, đạo diễn khám phá chủ đề về tính nữ, mối quan hệ gia đình và truyền thống văn hóa.

Đạo diễn Dương Diệu Linh nói: "Don't Cry Butterfly là nỗ lực của tôi nhằm phá vỡ hình ảnh người phụ nữ buồn bã và bất lực. Thay vào đó, tôi muốn thể hiện họ có sức sống và hài hước. Tôi hy vọng tác phẩm lôi cuốn khán giả".

Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết phim chưa được cấp phép phổ biến. Ngoài ra, ông không bình luận về việc tác phẩm dự thi liên hoan phim Venice.

Đạo diễn Dương Diệu Linh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Liên hoan phim Venice là sự kiện điện ảnh lâu đời nhất tại châu Âu, lần đầu tổ chức năm 1932. Chương trình lần thứ 81 sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 7/9, có minh tinh Pháp Isabelle Huppert làm chủ tịch ban giám khảo.

Tuần lễ phê bình phim quốc tế (Settimana Internazionale della Critica) là phần song song của Liên hoan phim Venice, tuyển chọn bảy bộ phim đầu tay tranh giải. Sự kiện diễn ra từ năm 1984, do Liên đoàn phê bình phim quốc gia Italy (SNCCI) phối hợp với Venice Biennale tổ chức.

Hạng mục này từng khám phá nhiều tài năng trên thế giới, như Kenneth Lonergan (nổi tiếng với phim You Can Count on Me, Manchester by the Sea), Olivier Assayas (Irma Vep, Clean, Personal Shopper). Năm 2014, phim Đập cánh giữa không trung của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp được chọn tranh giải.

Dương Diệu Linh, 34 tuổi, sinh tại Hà Nội, hiện sống ở Singapore. Phim ngắn Mẹ, Con gái, Những giấc mơ của cô từng tham dự cuộc thi phim ngắn trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan (Hàn Quốc).

Quế Chi