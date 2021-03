Phim của đạo diễn Trung Quốc thắng giải Critics' Choice

Mỹ"Nomadland", về số phận người Mỹ thời suy thoái kinh tế, do nữ đạo diễn Trung Quốc thực hiện, là "Phim xuất sắc" tại Critics' Choice Award 2020.

Diễn viên Taye Diggs dẫn dắt chương trình từ Los Angeles, tối 7/3 (giờ địa phương). Các nghệ sĩ được đề cử tham gia dưới hình thức trực tuyến. Nomadland chiến thắng nhiều hạng mục quan trọng như - "Phim xuất sắc", "Đạo diễn xuất sắc" (Chloé Zhao), "Quay phim xuất sắc" (Joshua James Richards).

Trailer "Nomadland" phim thắng Sư Tử Vàng 2020 Trailer phim "Nomadland" - tác phẩm về cuộc sống những người du cư trên xe van. Video: Searching Light Pictures.

Kịch bản phim do đạo diễn gốc Trung Quốc Chloé Zhao phóng tác từ sách Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century của Jessica Bruder. Trong phim, diễn viên từng hai lần giành giải Oscar - Frances McDormand - vào vai người phụ nữ lái xe tải, đi dọc miền Tây nước Mỹ sau khi quê nhà cô suy sụp vì khủng hoảng kinh tế. Chuyến đi phản ánh những hình ảnh chân thực, gai góc về nước Mỹ thời kỳ khó khăn. Nomadland được giới phê bình đánh giá cao, là "Phim chính kịch xuất sắc" tại Sư Tử Vàng, Quả Cầu Vàng, có nhiều cơ hội ở Oscar.

Frances McDormand là nữ chính phim "Nomadland". Ảnh: Searchlight Pictures.

The Crown đại thắng ở hạng mục dành cho phim truyền hình. Ngoài giải "Phim xuất sắc", nam chính, nữ chính và nữ diễn viên phụ trong phim đều được vinh danh.

The Crown khởi chiếu từ năm 2016, dựa trên bộ phim chân dung cùng tên của biên kịch Peter Morgan. Ông cũng đóng vai trò chỉ đạo sản xuất của series. Phim kể về cuộc đời Nữ hoàng Elizabeth II từ niên thiếu tới nay. Hai mùa đầu từng đoạt nhiều giải truyền hình như Quả Cầu Vàng, Emmy. Mùa thứ tư tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của khán giả khi có nhiều tình tiết về cuộc đời của công nương Diana từ khi bước chân vào hoàng gia Anh. Nhà sản xuất cho biết phần sáu sẽ là mùa cuối.

Công nương Diana trong "The Crown" mùa 4 Emma Corrin - cô gái hóa thân công nương Diana trong "The Crown" - nhận giải "Nữ chính phim truyền hình xuất sắc".

Giải Critics' Choice Award do Hiệp hội Phê bình Phim Phát sóng (Broadcast Film Critics Association), gồm các nhà phê bình đến từ gần 200 đài truyền hình, phát thanh ở Mỹ và Canada, lựa chọn, tổ chức lần đầu năm 1995. Năm ngoái, 1917 được vinh danh ở hạng mục "Phim xuất sắc".

Hà Thu