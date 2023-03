Phim có tiên cá da màu tung trailer

Trailer "The Little Mermaid" giới thiệu câu chuyện tiên cá Ariel - do diễn viên da màu Halle Bailey đóng - gặp hoàng tử.

Ngày 13/3, hãng Disney tung trailer dài đầu tiên của The Little Mermaid phiên bản người đóng, trong lễ trao giải Oscar 2023. Đoạn video hơn hai phút mở đầu với cuộc gặp định mệnh giữa Ariel và hoàng tử Eric do ngôi sao người Anh Jonah Hauer-King thủ vai. Nàng tiên cá cứu anh sau khi bị đắm tàu. Tuy nhiên, hành động này khiến cô bị vua cha Triton (Javier Bardem) trách móc vì tự ý lên đất liền.

Trailer The Little Mermaid 2023 Trailer "The Little Mermaid". Video: Galaxy Links

Trailer cũng hé lộ âm mưu của phù thủy Ursula (Melissa McCarthy), lợi dụng sự ngây thơ của Ariel để cướp giọng hát của nàng tiên cá. Ba sinh vật biển - bạn thân của nữ chính - gồm cá Flounder, cua Sebastian và mòng biển Scuttle cũng xuất hiện trong đoạn video. Phần âm nhạc là ca khúc kinh điển Part of Your

World của thương hiệu The Little Mermaid được phối lại theo phong cách mới.

Bộ phim do Rob Marshall đạo diễn, là dự án live-action (người đóng) kinh phí lớn, được làm lại từ tập hoạt hình năm 1989. Kịch bản dựa một phần trên câu chuyện cổ do nhà văn Hans Christian Andersen viết. Ngoài Bailey, các sao khác tham gia dự án là Melissa McCarthy, Jacob Tremblay và Awkwafina.

Halle Bailey hóa thân Ariel trong "The Little Mermaid". Ảnh: Galaxy Links

Dự án từng gây tranh cãi khi Disney chọn diễn viên da đen đóng Ariel. Đạo diễn phản hồi các chỉ trích: "Halle hội tụ tinh thần, tuổi trẻ, nét ngây thơ và phong thái cần có của vai Ariel. Bên cạnh đó, cô có giọng hát tuyệt vời".

The Little Mermaid là lần đầu Halle đảm nhận vai chính trên màn bạc. Trước đó, ngôi sao sinh năm 2000 từng tham gia vài phim truyền hình với tư cách diễn viên nhí.

Đạt Phan