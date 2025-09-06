Phim 'Cô dâu ma' giao thoa chất kinh dị Việt - Thái

Phim "Cô dâu ma" làm bật lên sự giao thoa văn hóa giữa hai nước Việt - Thái, với nhiều điểm chung trong quan niệm, nghi lễ dựng vợ, gả chồng.

Tác phẩm đánh dấu màn kết hợp giữa Thongkham Films (Thái Lan) và Silver Moonlight Entertainment (Việt Nam), Hằng Trịnh là nhà sản xuất. Kịch bản khá mới lạ, dựa trên vụ thảm sát gia tộc tại Thái Lan, quy tụ dàn diễn viên trẻ hai nước như Rima Thanh Vy, JJ Krissanapoom, Công Dương, Jun Vũ.

Tác phẩm khai thác câu chuyện lấy chồng nước ngoài của cô gái Việt. Ảnh: Silver Moonlight Entertainment

Kịch bản theo chân Yến (Rima Thanh Vy đóng) sang Chiang Mai, Thái Lan, ra mắt gia đình chồng tương lai. Hôn phu của cô - Bank (JJ Krissanapoom) - là doanh nhân trẻ hoạt động tại Việt Nam nhưng lai lịch khá bí ẩn. Những tưởng chuyến đi sẽ mở ra khởi đầu mới, song Yến nhanh chóng rơi vào ác mộng khi liên tục bị ám ảnh bởi hồn ma cô dâu thoắt ẩn, thoát hiện trong căn biệt phủ giữa rừng sâu.

Không trấn an hay giải thích, Bank cùng gia đình anh có cách hành xử rất kỳ quặc. Từng bước trải qua đủ thứ lễ nghi, Yến càng kinh hãi khi phát hiện loạt bí mật động trời ẩn sau vẻ lấp lánh hào môn.

Lấy lễ cưới làm trọng tâm, Cô dâu ma bật lên sự giao thoa văn hóa Việt - Thái, với nhiều điểm chung trong quan niệm cưới hỏi. Điểm nhấn phim nằm ở cách thiết lập bầu không khí kinh dị dựa trên phong tục truyền thống kỳ quái.

Một nghi thức kỳ lạ ở đám cưới thượng lưu trong phim. Ảnh: Silver Moonlight Entertainment

Căn biệt thự cổ kính, nội thất và tranh vẽ mang tính biểu tượng, tạo phông nền rùng rợn cho hành trình làm dâu xứ người của Yến. Khi hồn ma chưa xuất hiện, khán giả dễ dàng cảm nhận bầu không khí u tịch bao trùm.

Nỗi sợ trong phim được thiết lập từ yếu tố ngoại vi như bối cảnh, tạo hình hồn ma, nghi thức truyền đời cho đến nỗi bất an bên trong Yến. Đó là nỗi lo của một cô gái Việt thân cô thế cô, lấy chồng xa nhà, bất đồng ngôn ngữ và xa lạ văn hóa. Hồi một gieo cảm giác hoang hoải, âm ỉ. Sang hồi hai, đạo diễn đẩy các phong tục, nghi lễ từ rùng rợn lên mức khủng khiếp, tạo nên ám ảnh dai dẳng và khép lại bằng cái kết bùng nổ.

Lần đầu hợp tác và gặp rào cản ngôn ngữ, Rima Thanh Vy cùng JJ Krissanapoom vẫn thể hiện sự ăn ý. Cả hai khắc họa hình ảnh đôi vợ chồng sắp cưới tương xứng ngoại hình nhưng ẩn chứa nhiều nghi hoặc, luôn dè chừng, nghi ngại lẫn nhau.

Rima Thanh Vy tiếp tục có duyên với dòng phim kinh dị. Biểu cảm linh hoạt, thần thái quỷ dị trong những lần đối diện thế lực tâm linh giúp vai Yến vừa bí ẩn, vừa cuốn hút. Với Cô dâu ma, người đẹp còn bước ra khỏi vùng an toàn khi thoại bằng tiếng Anh, Thái và lăn xả trong nhiều cảnh kinh dị đòi hỏi thể lực lẫn tâm lý.

Rima Thanh Vy tiếp tục gây chú ý với thể loại kinh dị. Ảnh: Silver Moonlight Entertainment

Có thể xem tác phẩm là thử nghiệm chất lượng giữa hai nền điện ảnh Việt - Thái. Êkíp chăm chút bối cảnh, phục trang Thái Lan, khung cảnh đền đài cổ kính ở Chiang Mai. Nội dung vừa khai thác yếu tố tâm linh, vừa lồng ghép cấu trúc trinh thám - hình sự, tạo sự tò mò cho khán giả. Tuy vậy, một số phân đoạn còn thiếu chặt chẽ về logic, trong khi tâm lý các nhân vật phụ chưa đủ chiều sâu.

Cô dâu ma cho thấy sự kết hợp các yếu tố văn hóa có thể mở rộng trải nghiệm cho khán giả yêu mê thể loại kinh dị châu Á. Kho tàng truyện, truyền thuyết, phong tục bản địa luôn là chất liệu dồi dào để các nhà làm phim khai thác.

Phim đang chiếu trên toàn quốc. Đại diện Skyline Media cho biết Cô dâu ma đã phát hành tại Australia, New Zealand và lên lịch chiếu ở Canada, Mỹ, Đài Loan, khu vực Nam Mỹ lẫn Đông Nam Á.

Đông Vệ