Phim 'Cô Ba Sài Gòn' có phần hai

"Cô Sáu Bạc Liêu" sẽ là phần hai của phim "Cô Ba Sài Gòn", kể câu chuyện thành lập nhà may nổi tiếng đầu thế kỷ 20.

Phim 'Cô Ba Sài Gòn' được công bố phần hai Trích đoạn trong "Công tử Bạc Liêu" hé lộ phần mới của "Cô Ba Sài Gòn", được công bố trưa 23/12. Phân cảnh này bị cắt khỏi bản chiếu rạp vì thời lượng hạn chế. Video: Đoàn phim cung cấp

Ở trích đoạn cuối phim Công tử Bạc Liêu - dự án cùng nhà sản xuất, nhân vật Ba Hơn (Song Luân) mua cho em gái - cô Sáu, do Kaity Nguyễn đóng - một tiệm may để khuyến khích tài thiết kế thời trang của cô. Từ đây, cô thực hiện bộ sưu tập cho cuộc đấu xảo sắc đẹp đầu tiên ở miền Nam thập niên 1930, đưa nhà may nổi tiếng khắp nơi.

Phần hai có tên Cô Sáu Bạc Liêu: Ngao du Sài Gòn, mang nhiều tình tiết liên kết với phần trước. Đại diện êkíp cho biết phần mới kể hành trình nhân vật từng bước gây dựng thương hiệu thời trang áo dài Thanh Nữ. Một trong những ý tưởng của biên kịch là áp dụng môtíp xuyên không, đưa cô Sáu đến thập niên 1960-1970 gặp gỡ con gái Thanh Mai và cháu ngoại Như Ý - hai nhân vật chính của Cô Ba Sài Gòn (2017), từ đó gửi gắm thông điệp gia đình và bài học về sự trưởng thành.

Kaity Nguyễn là một trong những ứng viên trong "Cô Ba Sài Gòn" phần hai. Ảnh: Huy Trần

Êkíp đang trong quá trình chọn diễn viên chính cho dự án. Nhiều cái tên được cân nhắc, như Kaity Nguyễn, Nguyễn Lâm Thảo Tâm, Ngọc Xuân (nữ chính Ngày xưa có một chuyện tình). "Chúng tôi kỳ vọng dự án mở ra một franchise (chuỗi phim thương hiệu mới) về văn hóa, lịch sử", Thủy Nguyễn - giám đốc sản xuất - cho biết.

Cô Ba Sài Gòn do Ngô Thanh Vân sản xuất, Kay Nguyễn và Trần Bửu Lộc đạo diễn. Nội dung xoay quanh một cô gái kiêu ngạo (Lan Ngọc đóng) sống ở thập niên 1960, khinh thường nghề may áo dài gia truyền. Khi du hành đến tương lai, cô chứng kiến nhiều đổi thay và tìm được tình yêu với áo dài.

Ngô Thanh Vân tát Lan Ngọc trong phim mới Trailer phim "Cô Ba Sài Gòn". Video: Đoàn phim cung cấp

Trên nền câu chuyện giải trí, Cô Ba Sài Gòn đề cao tinh thần gìn giữ nghề truyền thống giữa sự lấn át của văn hóa hiện đại. Tác phẩm là một trong những phim Việt có doanh thu tốt của năm 2017 - trên 60 tỷ đồng. Tháng 4/2018, tác phẩm nhận giải Cánh Diều Vàng cho phim điện ảnh xuất sắc, đồng thời đại diện Việt Nam dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc.

Mai Nhật