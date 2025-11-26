Phim 'chàng trai yêu người phụ nữ bằng tuổi mẹ' hút tỷ view

Trung QuốcPhim ngắn về chàng trai hủy hôn, theo đuổi người phụ nữ già gây sốt mạng xã hội với hơn một tỷ lượt xem.

Theo Jf Daily, ra mắt từ tháng 10, Trở về thập niên 1970, mẹ chồng bá đạo giúp tôi bay cao nhiều tuần dẫn đầu danh sách phim ngắn hot nhất trên nền tảng video Douyin, mỗi tập thu hút hàng chục nghìn bình luận.

Nhân vật Ngạo Thiên bỏ vợ trẻ để tán tỉnh người phụ nữ lớn tuổi. Ảnh: Douyin

Phim mang yếu tố hư cấu, cô gái thời hiện đại Khương Nam Khê (Thái Hân Dương đóng) lạc vào thế giới trong cuốn tiểu thuyết mà cô đọc, bối cảnh những năm 1970. Nam Khê kết hôn với Ngạo Thiên nhưng trong ngày cưới, Ngạo Thiên bỏ cô, chạy theo Tôn Thúy Hồng - người phụ nữ lớn tuổi, là bạn của mẹ chú rể.

Bực tức, Khương Nam Khê cưới anh trai của Ngạo Thiên là Chu Tịch. Do biết nội dung của tiểu thuyết, Nam Khê hiểu Ngạo Thiên là kẻ dối trá, lăng nhăng, từ đó một lòng một dạ với Chu Tịch. Mẹ chồng của Khương Nam Khê - Nguyệt Mai - vốn ghét con dâu, một lần lâm bệnh nặng, bà phát hiện ra kiếp trước, Nam Khê là con gái ruột của bà, nhờ đó Nam Khê có cuộc sống êm ấm.

Vai Nguyệt Mai do diễn viên Lý Mẫn thể hiện, ở tác phẩm, bà diễn hàng trăm cú tát với các nhân vật phản diện. Diễn xuất của Lý Mẫn được khán giả đánh giá tích cực, gây cười kiểu phim hài Châu Tinh Trì.

Từ trái sang: nhân vật Chu Tịch, Nam Khê và Nguyệt Mai. Ảnh: Douyin

Dù nội dung xa rời thực tế, phim được người xem nhận xét vừa hài hước vừa kịch tính. Chuyện tình Ngạo Thiên và Tôn Thúy Hồng tạo nhiều tiếng cười. Tôn Thúy Hồng có câu cửa miệng "Tôi là người phụ nữ truyền thống", một mực nói chỉ yêu thương người chồng quá cố nhưng lại hẹn hò con trai của bạn học.

Phim nhắm tới khán giả trung niên, người già. Lượng người xem phim ngắn ở Trung Quốc đạt hơn 660 triệu, trong đó người đóng phí xem chủ yếu thuộc lớp trung niên, với hơn 40%.

Nhân vật Tôn Thúy Hồng vừa đáng chê vừa đáng thương, phản ánh tâm lý của những phụ nữ một mặt tự trói buộc bản thân theo các định kiến, mặt khác sống theo bản năng.

Theo cây viết Triệu Nguyệt, nhiều người trung niên, người già cảm thấy lạc lõng sau khi về hưu, không có nơi giãi bày tình cảm, dần mất tiếng nói trong xã hội. Họ tìm thấy bóng dáng của bản thân trong phim ngắn, cảm nhận sự tồn tại của bản thân qua các nhân vật. Do có nhiều thời gian, sẵn tiền bạc, nhóm khán giả này sẵn sàng chi tiền để xem toàn bộ phim. Một bộ phận khán giả nhận xét nội dung câu view bằng các tình tiết khoa trương.

Theo trang 21st Century Business Herald, phim ngắn bùng nổ tại Trung Quốc, quy mô thị trường năm ngoái đạt 50,5 tỷ nhân dân tệ (6,9 tỷ USD), tăng gần 35% so với năm 2023. Dự tính đến năm 2027, thị trường vượt 100 tỷ nhân dân tệ (13,7 tỷ USD).

Như Anh (theo Jf Daily)