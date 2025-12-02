Phim cách nhiệt Ngôi Sao tổ chức tham quan Nhật Bản cho hơn 100 đại lý

Công ty Ngôi Sao tổ chức chuyến đi Nhật Bản từ ngày 13 đến 18/11 nhằm tri ân các đại lý và đối tác tiêu biểu, đồng hành trong ngành phim cách nhiệt.

Đơn vị cho biết chuyến đi không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực của các đại lý, còn là cơ hội giao lưu và trải nghiệm mùa thu lá đỏ tại Nhật Bản. Công ty Ngôi Sao chi trả toàn bộ chi phí cho hành trình này.

Đoàn chụp ảnh kỷ niệm Japan Trip 2025. Ảnh: Ngôi Sao

Đoàn khởi hành vào ngày 13/11, khi Nhật Bản chuyển mình sang mùa thu. Các đại lý có dịp tham quan Tokyo, đảo Odaiba, thung lũng Owakudani, hồ Ashi, núi Phú Sĩ, trải nghiệm tắm Onsen, khám phá ẩm thực truyền thống.

Ngoài tham quan, ban lãnh đạo Ngôi Sao cũng gặp gỡ PIAA Corporation - nhà sản xuất phụ tùng ôtô nổi tiếng tại Nhật Bản với hơn 60 năm kinh nghiệm.

Hơn 100 đối tác, đại lý tham quan ngôi chùa Asakusa hơn 1.400 tuổi ở Tokyo. Ảnh: Ngôi Sao

Đêm Gala Dinner diễn ra vào tối 15/11 tri ân và vinh danh các đại lý và đối tác, đồng thời kỷ niệm 18 năm thành lập Ngôi Sao. Tại đây, ông Mai Tiến Toàn, Chủ tịch Ngôi Sao chia sẻ, sự hiện diện của các đại lý và đối tác trong chuyến đi thể hiện sự đồng lòng, tin tưởng Ngôi Sao. "Chúng tôi cam kết sẽ luôn đồng hành và vươn xa hơn nữa", ông Toàn khẳng định.

Đoàn tham quan núi Phú Sỹ. Ảnh: Ngôi Sao

Thành lập ngày 15/11/2007, công ty Ngôi Sao thi công và phân phối độc quyền các thương hiệu phim cách nhiệt như Ntech, CeraMAX (Hàn Quốc), Global (Mỹ) cùng các phụ kiện ôtô. Giải pháp dán phim cách nhiệt nhà kính và dán phim cách nhiệt ôtô của Ngôi Sao luôn được khách hàng tin tưởng, lựa chọn.

Ngôi Sao sở hữu hệ thống công ty thành viên tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Cần Thơ và văn phòng đại diện Phú Quốc với hơn 1.000 đại lý trên toàn quốc. Mạng lưới rộng khắp giúp Ngôi Sao duy trì vị thế là một trong những đơn vị phân phối và thi công phim cách nhiệt hàng đầu Việt Nam, được hàng nghìn công trình, dự án trọng điểm cùng nhiều hãng ôtô lớn trên cả nước tin tưởng lựa chọn.

(Nguồn: Công ty Ngôi Sao)