Phim 'Bóng đè' thu 17 tỷ đồng sau ba ngày

Phim kinh dị "Bóng đè" đạt 17 tỷ đồng, vượt doanh thu của "The Batman" tại rạp trong nước cuối tuần qua.

Phát hành ngày 18/3, Bóng đè (đạo diễn Lê Văn Kiệt) trở thành phim ăn khách nhất cuối tuần qua, tính đến ngày 20/3. Đại diện nhà sản xuất cho biết vui với kết quả giữa bối cảnh rạp phim chịu ảnh hưởng bởi dịch, đối đầu nhiều bom tấn quốc tế.

Từ trái qua: Quang Tuấn, Diệu Nhi cùng đôi diễn viên nhí Lâm Thanh Mỹ, Mai Cát Vi ra mắt phim ở TP HCM ngày 15/3. Ảnh: Quyết Quyết

Trên Box Office Việt Nam - đơn vị theo dõi phòng vé độc lập, ba ngày qua, phim cách xa các bom tấn quốc tế như The Batman (hơn ba tỷ đồng), Turning red (2,8 tỷ đồng), The Ambulance (1,4 tỷ đồng)... Doanh thu Bóng đè vượt trội một phần do không có phim Việt cạnh tranh, tác phẩm gần nhất trước đó - Người lắng nghe - đã ra rạp hơn nửa tháng.

Bóng đè kể câu chuyện gia đình gồm ba bố con dọn về nhà mới. Sau cái chết của vợ, để nỗi đau khuây khỏa, Thành (Quang Tuấn đóng) cùng hai con gái Linh (Lâm Thanh Mỹ) và Yến (Mai Cát Vi) chuyển đến sống ở một căn nhà cổ tại miền quê. Trái khung cảnh thanh bình vào ban ngày, đêm xuống, ngôi nhà bắt đầu có những hiện tượng bí ẩn mà chỉ Linh và Yến cảm nhận được.

Phim kinh dị 'Bóng đè' hé lộ tạo hình ma quỷ Trailer "Bóng đè". Video: CGV

Phim ghi điểm ở diễn xuất của cặp sao nhí. Cát Vi - 11 tuổi - chứng tỏ khả năng biến chuyển tâm lý linh hoạt. Đầu phim, nhân vật Yến gợi thương cảm với nét u uẩn của một cô bé sớm chịu nỗi đau mất mẹ. Lâm Thanh Mỹ với nhân vật Linh - chị Yến - có lối diễn chừng mực, giọng thoại nhấn nhá vừa đủ. Ở hồi ba của phim, nhân vật phát triển hơn về tính cách - mạnh mẽ, tự chủ để bảo vệ em. Với những cảnh đóng chung, cả hai hòa hợp trong những màn đối đáp ngẫu hứng, đậm chất đời thường. Cách hai nhân vật trêu ghẹo, chơi đùa tạo thiện cảm với lối diễn tự nhiên.

Tác phẩm mắc điểm trừ ở kịch bản ôm đồm, lỏng lẻo. Sau nửa đầu nhiều hứa hẹn, phim đột ngột rẽ hướng khi twist quan trọng nhất được tiết lộ. Từ đây, câu chuyện lủng củng, rời rạc. Kết thúc của phim còn dễ dãi, qua loa, phần nào tạo cảm giác hụt hẫng cho người xem. Diệu Nhi vào vai Hạnh, bác sĩ tâm lý được Thành mời tới để chữa trị cho các con nhưng kết cục của nhân vật này bị lưng chừng do đạo diễn chưa giải quyết tình huống triệt để.

Tam Kỳ