Phim bị xóa khỏi Internet vì tình tiết 'mẹ sinh 99 người con'

Trung Quốc68 tập của series phim ngắn biến mất khỏi tất cả nền tảng sau khi khán giả phản đối tình tiết phụ nữ một lần sinh 99 em bé.

Theo China Business Network, ngày 16/6, phim Kỳ lân tống tử: Thiên giáng hỷ phúc (gọi tắt là Kỳ lân) không còn hiển thị trên các trang từng chiếu trước đó như Douyin, Weibo, Kuaishou. Nội dung xoay quanh nữ chính mang thai ngoài ý muốn, sinh 99 đứa trẻ.

Trang Xinhua chỉ trích êkíp "câu view bất chấp". Hàng nghìn khán giả cho biết phim có các tình tiết "điên loạn, hoang đường" liên quan trẻ sơ sinh. Trước khi bị gỡ, Kỳ lân đạt hơn 45 triệu lượt xem.

Cảnh phim "Kỳ lân". Ảnh: Sohu

Giới chuyên gia nhận định sự việc cho thấy nhiều vấn đề trong ngành sản xuất phim ngắn của Trung Quốc. Nhiều nhà sáng tạo tập trung vào việc câu view bằng nội dung giật gân, bỏ qua định hướng giá trị nghệ thuật. Các nhà sản xuất chỉ quan tâm đến lợi nhuận ngắn hạn mà không đầu tư vào kịch bản và chất lượng. Cơ chế kiểm duyệt và giám sát của nền tảng cũng còn nhiều lỗ hổng, chưa ngăn chặn kịp thời những nội dung vô lý.

Một tên tuổi trong lĩnh vực video ngắn ở nước này cho rằng trường hợp của Kỳ lân cho thấy việc giám sát nội dung ngắn vẫn chưa triệt để. Việc phim chỉ bị gỡ bỏ sau khi khán giả phản ánh cho thấy sự chậm trễ trong công tác quản lý. Các cơ quan chức năng và nền tảng cần sớm hoàn thiện cơ chế kiểm duyệt và điều chỉnh nội dung không lành mạnh. Trang này nhận định việc xây dựng môi trường phim ngắn lành mạnh, tích cực còn chặng đường dài phía trước.

Năm 2024, Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc từng yêu cầu các nền tảng mạng xã hội tăng cường quản lý, kiểm duyệt nội dung với mảng phim ngắn, trong đó có dòng phim "tổng tài bá đạo" - series về các chủ doanh nghiệp yêu những người nhỏ bé, bình thường tại nơi làm việc.

Tổng cục quy định phim ngắn được phân loại thành ba nhóm dựa trên mức đầu tư. Nhóm Phim trọng điểm do Tổng cục quản lý, mức đầu tư trên một triệu nhân dân tệ (3,6 tỷ đồng). Nhóm Phim phổ thông có vốn 300 nghìn đến một triệu tệ, do cơ quan cấp tỉnh quản lý. Nhóm còn lại có vốn đầu tư dưới 300 nghìn tệ, do nền tảng phát sóng tự quản lý.

Trung tâm An toàn Douyin từng gỡ hàng trăm phim vi phạm quy định, cho biết động thái trên nhằm xây dựng môi trường tích cực, cởi mở và thân thiện. Nền tảng "không chấp nhận" các phim ngắn "nội dung độc hại, định hướng lệch lạc". phạm quy định.

Theo trang 21st Century Business Herald, phim ngắn bùng nổ tại Trung Quốc, quy mô thị trường năm ngoái đạt 50,5 tỷ nhân dân tệ (6,9 tỷ USD), tăng gần 35% so với năm 2023. Dự tính đến năm 2027, thị trường phim ngắn Trung Quốc vượt 100 tỷ nhân dân tệ (13,7 tỷ USD).

Các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mảng phim ngắn trên đà tăng trưởng mạnh, trong đó, hơn 36% người dùng xem phim ngắn mỗi ngày. Tính đến tháng 6/2024, số lượng tài khoản xem phim ngắn ở Trung Quốc đạt 570 triệu người.

Như Anh (theo CBN, Xinhua)