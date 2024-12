Phim 19+ của Song Seung Hun gây sốt

"Hidden Face" do tài tử Song Seung Hun đóng chính ăn khách phòng vé Hàn nhờ tình tiết bất ngờ, khó đoán.

Theo trang MK, chiều 22/12, lượt người xem tác phẩm vượt một triệu, trở thành phim 19+ đầu tiên đạt thành tích này, kể từ sau Thần bịp Jack chột năm 2019. Trước đó, phim gây tiếng vang khi dẫn đầu lượt người xem (so với các phim ra rạp cùng kỳ) ngay tuần đầu ra mắt. Giới chuyên môn đánh giá tác phẩm hút người xem nhờ nội dung độc đáo, tạo hiệu ứng truyền miệng tốt.

Trailer "Hidden Face" của Song Seung Hun Trailer "Hidden Face". Video: News1

Hidden Face do Kim Dae Woo đạo diễn, Song Seung Hun, Park Ji Hyun đóng chính, xoay quanh mối quan hệ giữa nhạc trưởng Seong Jin (Song Seung Hun) và bạn gái Su Yeon (Jo Yeo Jung) - thành viên trong dàn nhạc. Trong lúc Su Yeon mất tích, Seong Jin bị thu hút bởi cô gái tên Mi Joo (Park Ji Hyun), tất cả hành động của Seong Jin đều vào tầm mắt của Su Yeon, khi cô bị nhốt trong một căn phòng bí mật.

Song Seung Hun nhận xét điểm nổi bật trong tính cách nhân vật Seong Jin là "đầy dục vọng nhưng luôn nỗ lực kiềm chế". Theo tài tử, Seong Jin khác xa so với anh ngoài đời. Khi ghi hình, đạo diễn yêu cầu Song Seung Hun thể hiện ngữ khí và ánh mắt mà anh "chưa từng thể hiện trên màn ảnh". So với lần đóng phim 19+ Obsessed (2014), phim mới khiến tài tử ám ảnh và vất vả hơn. Kim Dae Woo cũng là đạo diễn của Obsessed.

Song Seung Hun (phải) và Park Ji Hyun. Ảnh: MK

Hidden Face có các cảnh "nóng" giữa Song Seung Hun và các bạn diễn nữ, diễn viên đánh giá những đoạn này phục vụ câu chuyện, anh tin tưởng cách kể chuyện của đạo diễn.

Jo Yeo Jung - người đẹp đóng Su Yeon - cho biết không thể quên cảm giác u uẩn khi vào vai cô gái bị giam cầm, bất lực trước những cảnh tượng trước mặt. Trước khi bấm máy, cô đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi ghi hình vẫn cảm thấy có lúc kiệt quệ. Jo Yeo Jung được mệnh danh "Nữ hoàng cảnh nóng phim Hàn", nổi tiếng với Parasite, Cheat on me if you can, The Servant, Hậu cung: Thiếp của nhà vua.

Cảnh phim "Hidden Face". Ảnh: MK

Song Seung Hun 48 tuổi, nổi tiếng châu Á với nhiều tác phẩm như Trái tim mùa thu, Hương mùa hè, Phía đông vườn địa đàng, Nàng công chúa của tôi, Thần chết. Anh từng hẹn hò diễn viên Trung Quốc Lưu Diệc Phi, chia tay năm 2018.

Như Anh