Phillip Nguyễn nói lời yêu với Linh Rin

Doanh nhân Phillip Nguyễn nói tình yêu dành cho bạn gái - người mẫu Linh Rin - sâu đậm hơn bất kỳ điều gì.

Sáng 13/2, trên trang cá nhân, doanh nhân Phillip Nguyễn đăng khoảnh khắc bên bạn gái và viết: "Cảm ơn em, tình yêu của anh! Cảm ơn vì đã coi anh là cả thế giới của em. Bên em, anh tự tin để trở thành người tốt nhất và được là chính mình".

Em chồng Tăng Thanh Hà cảm ơn Linh Rin vì đã chấp nhận những khiếm khuyết của anh. Những khi anh gặp khó khăn, cô luôn ở bên động viên và nói lời yêu thương. Cô là sức mạnh giúp anh vượt qua mọi chuyện. "Em là cô gái đẹp nhất đời anh. Em không chỉ đẹp ở bề ngoài mà cả trong tâm hồn. Tình yêu anh dành cho em sâu đậm hơn bất kỳ điều gì", anh bày tỏ.

Khoảnh khắc bên bạn gái Linh Rin trong sự kiện hồi cuối năm 2020 do doanh nhân Phillip Nguyễn đăng tải. Ảnh: Instagram Runpiprun.

Bài đăng thu hút gần bốn nghìn lượt thích và hàng trăm bình luận của bạn bè, người hâm mộ. Đa phần nói ngưỡng mộ chuyện tình đẹp của cả hai. Tăng Thanh Hà - chị dâu Phillip Nguyễn - bình luận biểu tượng hình trái tim.

Linh Rin nói xúc động trước những chia sẻ của bạn trai. Cô về Hà Nội đón năm mới, trong khi bạn trai ở TP HCM. Cả hai đang lên kế hoạch đón lễ Tình nhân cùng nhau. Trước đó, trên trang cá nhân, Linh Rin cũng đăng ảnh bên bạn trai và cảm ơn vì đã bên cô trong nhiều khoảnh khắc tuyệt vời. "Cảm ơn tình yêu vì đã ở bên em trong năm qua. Mong rằng năm tới tình yêu chúng ta sẽ mãi đong đầy", cô viết.

Linh Rin và Phillip Nguyễn trong chuyến du lịch dịp cuối năm. Ảnh: Linh Rin.

Linh Rin và Phillip Nguyễn công khai tình cảm từ tháng 10/2019. Trong thời gian yêu, cả hai nhiều lần đăng ảnh chung, nói lời tình tứ trên mạng xã hội. Cặp tình nhân cũng thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện. Người mẫu khen bạn trai hoàn hảo, chu đáo và lãng mạn. Anh thường chuẩn bị thức ăn để cô mang đi làm, xách giỏ giúp. Dịp sinh nhật cô, anh phát ca khúc Happy Birthday suốt ngày để chúc mừng. Linh Rin nói ở bên bạn trai, cô cười nhiều và hạnh phúc hơn. Cô cũng trưởng thành, biết thông cảm, chia sẻ và kiên nhẫn hơn.

Em chồng Hà Tăng tặng hoa cho bạn gái Phillip Nguyễn tặng hoa cho bạn gái trong show thời trang ở Hà Nội. Video: Vân An.

Linh Rin (Ngô Phương Linh) sinh năm 1993, là một trong những hot girl nổi tiếng ở Hà Nội. Cô từng góp mặt trong nhiều cuộc thi như Miss Teen 2010, Ngôi sao thời trang 2011, đóng phim Giấc mơ hạnh phúc, Sát thủ Online (2013) và Lời nói dối ngọt ngào (2016). Cô tham gia The Look Vietnam 2017 và là thành viên đội Phạm Hương. Cô vào đến top 4 chung cuộc, nhưng sau đó xin rút lui. Cô cao 1,67 m, là một trong những người mẫu ảnh đắt show ở Hà Nội.

Phillip Nguyễn năm nay 36 tuổi, là một trong những người thừa kế của tập đoàn gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Công ty của anh tổ chức nhiều sự kiện như Đường đua sắc màu (Color Me Run), đưa The Chainsmokers về biểu diễn ở TP HCM...Anh đã có vài cuộc tình với các người đẹp trong showbiz như Á hậu Hoàng My.

Hiểu Nhân