Philippines tăng hạng trong chỉ số logistics mới nổi 2026

Philippines tăng hai bậc lên vị trí 21 trên 50 trong Chỉ số thị trường logistics mới nổi Agility 2026, nhờ cải thiện mạnh về logistics nội địa.

Theo ấn bản 2026 của Chỉ số thị trường mới nổi Agility, Philippines vươn lên hạng 21 trong số 50 thị trường logistics mới nổi triển vọng nhất thế giới, tăng hai bậc so với năm trước.

Trước đó, Philippines từng tụt xuống hạng 23 trong bảng xếp hạng năm 2025, sau ba năm liên tiếp giữ vị trí 18. Năm nay, quốc gia này ghi nhận điểm số 4,96, nhỉnh hơn mức 4,91 của năm ngoái.

Chỉ số thường niên do Transport Intelligence - đơn vị nghiên cứu và phân tích ngành logistics toàn cầu - phối hợp với Tập đoàn Agility thực hiện, phản ánh tâm lý ngành và xếp hạng các quốc gia dựa trên năng lực cạnh tranh tổng thể. Các tiêu chí gồm thế mạnh logistics, môi trường kinh doanh và mức độ sẵn sàng số - những yếu tố then chốt thu hút doanh nghiệp logistics, hãng giao nhận, vận tải hàng không, hàng hải, nhà phân phối và nhà đầu tư.

Báo cáo đánh giá 4 trụ cột phát triển thị trường logistics: cơ hội logistics nội địa, cơ hội logistics quốc tế, nền tảng kinh doanh và mức độ sẵn sàng số. Khảo sát năm nay thu thập ý kiến của 503 chuyên gia trong ngành.

Container hàng hóa tại một trung tâm logistics, phản ánh sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Ảnh: myUKhub2

Trong bảng xếp hạng 2026, Philippines cải thiện thứ hạng ở ba trong bốn trụ cột. Đáng chú ý nhất là sẵn sàng số, tăng lên vị trí 18 từ hạng 23 năm trước, với điểm số 5,35 so với 5,05. Tiêu chí này phản ánh tiềm năng và tiến độ của một thị trường mới nổi trong việc trở thành nền kinh tế dẫn dắt bởi công nghệ số, giàu kỹ năng, định hướng đổi mới và phát triển bền vững. Năm nay, đánh giá sẵn sàng số được mở rộng, bổ sung yếu tố mức độ sẵn sàng, ứng dụng và đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Báo cáo nhận định AI chắc chắn sẽ thay đổi cách xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu, song khả năng khai thác lợi ích từ AI còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô.

Philippines cũng tăng một bậc lên hạng 16 về cơ hội logistics nội địa, khi điểm số đạt 5,03, cao hơn mức 4,97 của năm trước. Chỉ số này đo lường hiệu quả và tiềm năng duy trì, phát triển nhu cầu trong nước - yếu tố đòi hỏi thị trường logistics đủ năng lực và cạnh tranh.

Ở nền tảng kinh doanh, quốc gia này tăng một bậc lên vị trí 30, với điểm số 4,62 so với 4,53 năm ngoái. Tiêu chí này đánh giá mức độ cởi mở, vững chắc, công bằng của môi trường kinh doanh, pháp quyền và tính độc lập của thị trường.

Ngược lại, Philippines tiếp tục tụt hạng ở cơ hội logistics quốc tế, giảm từ hạng 16 xuống 19, với điểm số 4,8 so với 4,95 năm trước. Chỉ số này phản ánh nhu cầu trong nước và quốc tế đối với dịch vụ logistics phục vụ thương mại, cũng như năng lực hỗ trợ hoạt động logistics xuyên biên giới.

Ở bảng xếp hạng tổng thể, 10 thị trường logistics mới nổi hàng đầu năm 2026 không thay đổi nhiều. Trung Quốc, Ấn Độ, UAE, Saudi Arabia, Malaysia, Indonesia và Thái Lan tiếp tục giữ nguyên vị trí dẫn đầu. Ba cái tên còn lại trong top 10 gồm Qatar (tăng một bậc lên hạng 7), Mexico (giảm một bậc xuống hạng 8) và Brazil (tăng ba bậc lên hạng 10).

Sáu quốc gia vùng Vịnh đang định vị mình là trung tâm trung chuyển và logistics toàn cầu đều nằm trong top 12 về điều kiện kinh doanh. Trong khi đó, các thị trường sẵn sàng số hàng đầu gồm Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, UAE và Saudi Arabia.

Về cơ hội logistics quốc tế, năm thị trường đứng đầu là Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico, UAE và Saudi Arabia. Với logistics nội địa, các vị trí dẫn đầu thuộc về Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Qatar và Saudi Arabia.

Báo cáo cũng ghi nhận Ukraine là thị trường nổi bật nhất năm nay, xếp hạng 31, nhờ cải thiện mạnh về logistics nội địa và động lực tái thiết rõ nét. Ngược lại, Campuchia (hạng 37) đối mặt triển vọng kinh tế kém thuận lợi hơn do gián đoạn thương mại kéo dài, kiều hối suy giảm, căng thẳng biên giới với Thái Lan và hoạt động du lịch chững lại, làm suy yếu nhu cầu trong nước.

Khoảng 86% chuyên gia tham gia khảo sát cho biết họ kỳ vọng mức độ biến động sẽ gia tăng trong năm 2026 hoặc coi những xáo trộn thương mại, chính trị và kinh tế là "trạng thái bình thường mới". Khảo sát cũng cho thấy AI đã được ứng dụng gần như toàn diện trong ngành logistics, với 98% doanh nghiệp cho biết đang sử dụng AI để quản lý một phần chuỗi cung ứng hoặc hoạt động.

Ngoài ra, những dịch chuyển trong sản xuất và tìm nguồn cung toàn cầu – khởi phát từ đại dịch Covid-19, căng thẳng Mỹ - Trung và làn sóng tăng thuế năm ngoái - vẫn đang tiếp diễn khi doanh nghiệp tiếp tục tái cấu trúc và tinh chỉnh chuỗi cung ứng. Đáng chú ý, 48% doanh nghiệp cho biết đang tạm dừng hoặc làm chậm các sáng kiến bền vững, chủ yếu do áp lực cắt giảm chi phí, thay đổi ưu tiên kinh doanh và khó chứng minh hiệu quả đầu tư.

Chủ tịch Agility Tarek Sultan nhận định các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và chính phủ đều hiểu rằng "không còn vùng an toàn hay thời gian để nghỉ ngơi", và đang tìm kiếm những con đường tăng trưởng bền vững trong bối cảnh bất định cao. Theo ông, AI vừa là yếu tố tạo thêm biến động, vừa là công cụ để quản trị rủi ro; trong khi doanh nghiệp phải đối mặt rào cản thương mại mới, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và điều hướng xung đột giữa các đối tác kinh tế.

John Manners-Bell, CEO Transport Intelligence, cho biết khái niệm "bất định mang tính cấu trúc" xuất hiện xuyên suốt nghiên cứu, bắt nguồn từ phân mảnh địa chính trị, biến động chính sách thương mại và đà tăng trưởng kinh tế không đồng đều. Tuy nhiên, chỉ số cho thấy các doanh nghiệp chuỗi cung ứng không rút lui trước bất định mà đang chủ động thiết kế giải pháp để thích ứng.

Hải My (Theo PortCalls)