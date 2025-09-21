Philippines sơ tán dân trước siêu bão Ragasa

Philippines ra lệnh sơ tán cư dân ở khu vực có nguy cơ lũ lụt và lở đất, cũng như chuẩn bị phương án ứng phó siêu bão Ragasa.

Cơ quan thời tiết Philippines hôm nay cho biết siêu bão Ragasa đang "mạnh lên nhanh chóng", dự kiến đổ bộ đảo Batanes hoặc Babuyan vào chiều 23/9. Sức gió mạnh nhất ở tâm bão tính tới 11h hôm nay là 185 km/h, gió giật lên tới 230 km/h.

Chuyên gia thời tiết Philippines John Grender Almario cảnh báo nguy cơ lũ lụt và lở đất nghiêm trọng xảy ra ở khu vực phía bắc đảo Luzon. "Chúng tôi dự báo siêu bão bắt đầu tác động đến Philippines từ tối 21/9. Ảnh hưởng mạnh nhất sẽ xảy ra từ 8h sáng mai", ông nói.

Người dân đi qua một khu vực ngập lụt ở Bulacan, miền trung đảo Luzon ngày 15/9. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Nội vụ Philippines Jonvic Remulla yêu cầu giới chức các địa phương "không được lãng phí thời gian để di dời các gia đình ra khỏi vùng nguy hiểm". Chính quyền Philippines hôm 20/9 đã sơ tán khoảng 380 người ở khu vực phía bắc và trung tâm đảo Luzon.

Văn phòng Thông tin tỉnh Cagayan hôm nay cho hay sở y tế và các bệnh viện tuyến dưới đang trong tình trạng báo động, sẵn sàng ứng phó trường hợp khẩn cấp vì bão. Máy phát điện cũng được chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng trường hợp mất điện.

Cơ quan thời tiết Philippines dự báo khu vực phần lớn thủ đô Manila sẽ không chịu ảnh hưởng lớn từ siêu bão Ragasa.

Philippines hàng năm hứng chịu trung bình 20 cơn bão, khiến hàng triệu người dân ở những khu vực dễ bị ảnh hưởng rơi vào cảnh nghèo đói triền miên. Năm 2013, siêu bão Haiyan đã cướp đi sinh mạng của hơn 6.000 người tại quốc gia này.

Dự báo hướng đi và khu vực ảnh hưởng của bão Ragasa ngày 21/9. Ảnh: NCHMF

Thanh Tâm (Theo AFP, Rappler)