Philippines dừng ưu đãi ôtô xăng, mở đường cho kỷ nguyên xe điện

Manila kết thúc chương trình hỗ trợ sản xuất ôtô từ 2015, chuyển ngân sách sang các ưu đãi tài chính và phi tài chính để thúc đẩy xe điện.

Trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu biến động do xung đột tại Trung Đông, Philippines đã hủy bỏ các khoản ưu đãi trị giá hàng tỷ peso dành cho các hãng xe như Toyota và Mitsubishi. Các chính sách này trước đây nhằm khuyến khích phát triển năng lực sản xuất nội địa dựa trên động cơ đốt trong (ICE).

Động thái trên đánh dấu sự thay đổi lớn trong định hướng chính sách, khi chính phủ chuyển trọng tâm sang phát triển xe điện và điều chỉnh lại hệ thống ưu đãi để thúc đẩy giao thông bền vững. Thông tin được Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines (DTI) công bố hôm 9/4.

Khai tử chương trình CARS

Bộ trưởng Thương mại Ma. Cristina A. Roque xác nhận với truyền thông địa phương rằng chính phủ sẽ chấm dứt chương trình Chiến lược phục hưng ngành công nghiệp ôtô toàn diện (Comprehensive Automotive Resurgence Strategy - CARS) cùng các sáng kiến kế nhiệm như Chương trình tái sinh ngành công nghiệp ôtô nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh (Revitalising the Automotive Industry for Competitiveness Enhancement - RACE).

Kể từ khi ra mắt vào năm 2015, chương trình CARS đã sử dụng tổng cộng 27 tỷ peso (khoảng 450 triệu USD) tiền ngân sách để hỗ trợ các doanh nghiệp, trong đó có Toyota với mẫu Vios và Mitsubishi với Mirage.

CARS được triển khai nhằm thúc đẩy sản xuất ôtô và linh kiện trong nước. Tuy nhiên, chương trình bị đánh giá là tốn kém trong nỗ lực hồi sinh một ngành công nghiệp đang suy yếu, đồng thời khiến Philippines tụt lại phía sau khi các quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều nước châu Âu đang trên đà tăng tốc phát triển xe điện.

Tăng tốc phát triển xe điện

Xe điện tại trạm sạc ở Philippines. Ảnh: Manilatimes

Để thu hút các nhà sản xuất xe điện, chính phủ Tổng thống Ferdinand Marcos Jr đang đẩy nhanh triển khai Chiến lược ưu đãi xe điện (Electric Vehicle Incentive Strategy - EVIS), bao gồm các hỗ trợ tài chính và phi tài chính.

Theo Bộ trưởng Roque, sự thay đổi này phản ánh việc chương trình CARS đã hoàn thành và quyết định điều chỉnh chính sách nhằm thúc đẩy sản xuất xe điện trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu thay đổi và giá nhiên liệu gia tăng. "Vì chương trình CARS đã kết thúc, chúng tôi chuyển sang EVIS để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang xe điện", bà nói.

Trước đó, ngành công nghiệp ôtô từng hoan nghênh cam kết tài trợ cho CARS. Tuy nhiên, quyết định mới nhất của chính phủ cho thấy Philippines đang đặt xe điện làm trọng tâm trong chiến lược phát triển ngành ôtô tương lai.

Hồ Tân (theo Gulfnews)