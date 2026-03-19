Philippines dự World Cup nữ lần thứ hai liên tiếp

AustraliaPhilippines hạ Uzbekistan 2-0 ở trận play-off khu vực châu Á trưa 19/3, để giành vé dự World Cup nữ 2027.

Vòng play-off khu vực châu Á dành cho 4 đội thua ở tứ kết Asian Cup nữ 2026, gồm Philippines, Uzbekistan, Đài Loan và Triều Tiên. Các đội chia làm hai cặp để tranh hai vé đến World Cup.

Do biết trước nhánh đấu, Philippines và Uzbekistan không bung sức ở tứ kết trước các đối thủ trình độ vượt trội mà trao cơ hội cho những cầu thủ dự bị. Vì vậy, Philippines thua Nhật Bản 0-7 còn Uzbekistan thua Hàn Quốc 0-6.

Philippines (áo trắng) thắng Uzbekistan 2-0 ở play-off khu vực châu Á tranh vé dự World Cup nữ 2027, trên sân Gold Coast ở Australia ngày 19/3/2026. Ảnh: AFC

Bước vào trận quyết đấu trên sân Gold Coast ở Australia, Philippines thay 9 vị trí đá chính so với tứ kết. Đại diện Đông Nam Á chơi quyết liệt, hợp lý và vượt qua Uzbekistan bằng cú đúp kiến tạo của Jael-Marie Guy theo cùng một kịch bản là đi bóng biên phải rồi tạt đến cột xa.

Phút 47, Guy tạt bóng cho Angela Beard đệm bóng chạm mép dưới xà ngang mở tỷ số. Năm phút sau, tiền đạo sinh năm 2007 đang chơi cho Đại học Brown của Mỹ tiếp tục giúp Jaclyn Sawicki đánh đầu lái bóng vào góc xa, để ấn định chiến thắng 2-0.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, các cô gái Philippines ở khu kỹ thuật lao như bay vào sân ôm và nhảy cẫng ăn mừng cùng nhau. Trong khi đó, các cầu thủ Uzbekistan đổ gục xuống sân, nhiều cầu thủ lấy tay hoặc áo để che đi những giọt nước mắt.

Trong 26 tuyển thủ dự Asian Cup nữ 2026, Philippines có tới 20 người đang thi đấu ở nước ngoài, chủ yếu tại Mỹ - cường quốc bóng đá nữ. Đây là lần thứ hai liên tiếp đội tuyển này giành vé dự World Cup nữ, bắt kịp kỷ lục Đông Nam Á của Thái Lan - đội dự giải các năm 2015 và 2019. Việt Nam là đội tuyển còn lại của khu vực dự giải đấu lớn nhất cũng vào năm 2023.

Ở kỳ giải trước, Philippines không phải đá play-off mà giành vé nhờ vào bán kết Asian Cup nữ 2022. Philippines gây sốc khi hạ chủ nhà New Zealand 1-0, nhưng vẫn không thể vượt qua vòng bảng do thua Thụy Sĩ 0-2 và Na Uy 0-6.

Tuy nhiên, ở bảng thành tích World Cup nữ, Philippines vẫn đứng thứ 30 trong 44 đội từng tham dự, với 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng thua -7. Thái Lan xếp sau bốn bậc, với cùng 3 điểm nhưng hiệu số -26. Trong khi đó, Việt Nam đứng thứ 42, chưa có điểm nào cùng hiệu số -12.

World Cup nữ 2027 tổ chức tại Brazil từ ngày 24/6 đến 25/7/2027. Đây là kỳ giải đầu tiên có 32 đội tuyển tham dự. LĐBĐ châu Âu có 11 suất, xếp sau là LĐBĐ châu Á (6), châu Phi, Bắc Trung Mỹ (4), Nam Mỹ (3) và châu Đại Dương (1). Ba suất còn lại được xác định ở vòng play-off liên lục địa.

Trước Philippines, 4 đại diện thuộc LĐBĐ châu Á đã có vé nhờ vào bán kết Asian Cup nữ 2026, là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Australia. Suất thứ sáu sẽ được xác định sau trận play-off còn lại giữa Triều Tiên và Đài Loan, vào lúc 17h hôm nay. Với trình độ vượt trội, Triều Tiên được dự báo sẽ giành chiến thắng.

Hai đội thua ở play-off châu Á vẫn còn cơ hội khi tham dự play-off liên lục địa, cùng các đội từ châu Phi, Bắc Trung Mỹ, Nam Mỹ (2 suất), châu Đại Dương và châu Âu (1).

Vòng này có hai giai đoạn. Các đội châu Á, châu Phi, châu Đại Dương cùng đội Nam Mỹ có thứ bậc FIFA thấp nhất sẽ thi đấu từ tháng 11 đến 12/2026, để tranh hai vé. Sau đó, họ tiếp tục cùng hai đội Bắc Trung Mỹ, đội Nam Mỹ còn lại và châu Âu thi đấu vào tháng 2/2027, để tranh ba vé dự World Cup nữ.

Hiếu Lương