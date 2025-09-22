Philippines 'chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất' khi siêu bão Ragasa áp sát

Philippines đóng cửa các trụ sở chính quyền và trường học tại nhiều khu vực trên cả nước để ứng phó siêu bão Ragasa, sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất.

Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines cho biết tính đến 8h hôm nay, sức gió mạnh nhất gần tâm siêu bão Ragasa là 215 km/h và giật 265 km/h. Gió mạnh đã xuất hiện ở tỉnh cực bắc Cagayan trên đảo chính Luzon, theo Rueli Rapsing, giám đốc cơ quan ứng phó thảm họa của tỉnh này.

"Chúng tôi đã chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. Vì siêu bão sẽ quét qua thị trấn Calayan nên chúng tôi rất chú trọng khu vực đó", ông nói.

Các trường học và văn phòng chính quyền ở vùng thủ đô Manila cùng 29 tỉnh trên khắp cả nước đã được đóng cửa do dự báo có mưa lớn. Chuyên gia khí tượng John Grender Almario cho biết "lũ lụt nghiêm trọng và lở đất" có thể xảy ra ở các khu vực phía bắc của đảo chính Luzon.

Mưa to, gió lớn và biển động tại thị trấn Aparri, tỉnh Cagayan, miền bắc Philippines do ảnh hưởng từ siêu bão Ragasa ngày 22/9. Ảnh: AFP

Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines đã nâng cảnh báo bão lên mức cao nhất đối với quần đảo Babuyan ở phía bắc đất nước, kêu gọi người dân tại các vùng trũng thấp và ven biển sơ tán trước nguy cơ nước biển dâng cũng như lũ lụt. Hàng trăm gia đình đã được di dời đến trường học hoặc trung tâm sơ tán.

Ragasa được dự báo sẽ đổ bộ hoặc quét qua quần đảo Babuyan vào khoảng giữa trưa ngày 22/9, trước khi vượt qua eo biển Luzon để tiến vào Biển Đông.

Cơ quan dự báo thời tiết Philippines cảnh báo nguy cơ mất điện diện rộng, lở đất và biển động dữ dội khi những dải mây ở rìa hoàn lưu bão quét qua phía bắc Luzon. Các hãng hàng không đã hủy hơn chục chuyến bay nội địa, chủ yếu trên các tuyến đến và đi từ Luzon, trong khi nhiều cảng biển tạm ngừng dịch vụ phà.

Bão không trực tiếp đổ bộ vào đảo Đài Loan, song các dải mây ở rìa hoàn lưu bão được cho là sẽ gây mưa lớn tại vùng bờ đông thưa dân cư của hòn đảo. Chính quyền Đài Loan đã phát cảnh báo trên đất liền và ngoài khơi, đồng thời hủy nhiều chuyến bay đến các thành phố phía đông, trong đó có Đài Đông và Hoa Liên.

Bão sau đó được dự báo sẽ hướng tới Hong Kong, Trung Quốc. Trung tâm tài chính này đã yêu cầu người dân chuẩn bị ứng phó với một trong những cơn bão mạnh nhất nhiều năm qua và đang cân nhắc khả năng đóng cửa sân bay tới 36 giờ.

Dự báo hướng đi và khu vực ảnh hưởng của siêu bão Sagasa ngày 22/9. Ảnh: NCHMF

Philippines hàng năm hứng chịu trung bình 20 cơn bão, khiến hàng triệu người dân ở những khu vực dễ bị ảnh hưởng rơi vào cảnh nghèo đói triền miên. Năm 2013, siêu bão Haiyan đã cướp đi sinh mạng của hơn 6.000 người tại quốc gia này.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)