Philippines chưa thu hồi được thi thể thủy thủ trên tàu True Confidence

Giới chức Philippines cho biết nỗ lực thu hồi thi thể hai thủy thủ thiệt mạng trong vụ Houthi tập kích tàu hàng True Confidence gặp khó khăn do đám cháy lớn.

Hans Leo Cacdac, quan chức đứng đầu Cục Lao động Nhập cư Philippines (DMW), hôm nay cho biết giới chức vẫn tiếp tục hoạt động tìm kiếm thi thể hai thuyền viên Philippines thiệt mạng trong vụ tàu True Confidence trúng tên lửa Houthi trên Vịnh Eden.

"Chúng tôi cầu mong hoạt động thu hồi thành công để thi thể hai thủy thủ có thể được hồi hương", Cacdac nói. Ông trước đó cho biết tên lửa của Houthi đánh trúng khoang chứa nhiên liệu của tàu True Confidence, dẫn đến đám cháy lớn ở vị trí hai thủy thủ Philippines thiệt mạng.

Những thuyền viên sống sót phải sơ tán khẩn cấp khỏi tàu và không thể quay lại thu hồi thi thể do đám cháy quá lớn.

Cacdac cho hay 11 thủy thủ Philippines sẽ được đưa về nước ngày 12/3. Hai người bị thương đang được điều trị tại Djibouti và sẽ được hồi hương ngay khi đủ điều kiện sức khỏe.

Tàu hàng True Confidence sau khi bị Houthi tập kích tên lửa hôm 6/3. Ảnh: AFP

Tàu True Confidence có thủy thủ đoàn 20 người, gồm 15 người Philippines, 4 người Việt Nam và một người Ấn Độ. Ba bảo vệ có vũ trang trên tàu gồm hai người Sri Lanka và một người Nepal. Tàu bị tập kích khi đang trên hành trình từ Trung Quốc đến Jeddah, Arab Saudi. Ngoài hai thủy thủ Philippines, một công dân Việt Nam cũng thiệt mạng trong vụ tấn công là đại phó Đặng Duy Kiên, 41 tuổi, quê Hải Phòng.

Máy trưởng Phạm Văn Thành, 36 tuổi, cho biết đại phó Kiên bị bỏng nặng sau khi tàu trúng tên lửa và cầm cự được một giờ mới mất. Các thuyền viên Việt Nam sống sót cùng thi thể anh Kiên được đưa về thành phố cảng của Djibouti ở Đông Phi, nhưng toàn bộ giấy tờ tùy thân của họ đều thất lạc.

Máy trưởng Thành hôm 9/3 thông báo đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập và hoàn tất thủ tục để về nước ngày 13/3.

Đây là lần đầu tiên ghi nhận thương vong kể từ khi Houthi gia tăng tập kích tàu hàng đi qua Biển Đỏ để gây sức ép buộc Israel ngừng chiến dịch nhằm vào Hamas, đồng minh của Houthi trong trục kháng chiến chống Tel Aviv ở Trung Đông.

Houthi tuyên bố đã tập kích "chính xác" True Confidence và nhóm sẽ không ngừng các vụ tấn công ở Biển Đỏ cho đến khi Israel "dừng chiến dịch và dỡ phong tỏa với người Palestine ở Gaza".

Mỹ và Anh nhiều lần mở các chiến dịch tấn công vị trí Houthi đặt radar, tên lửa chống hạm, xuồng tự sát và UAV, song chưa thể ngăn lực lượng này tiếp tục tập kích tàu hàng. Mỹ tuyên bố sẽ buộc Houthi phải chịu trách nhiệm, kêu gọi chính phủ các quốc gia trên thế giới cùng hành động.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 7/3 nhấn mạnh "Việt Nam cực lực lên án hành vi tấn công bạo lực, vô nhân đạo nhằm vào dân thường vô tội và các phương tiện dân sự trên các tuyến hàng hải quốc tế". "Chúng tôi yêu cầu các bên liên quan chấm dứt ngay lập tức hành động sử dụng vũ lực, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do cho các tuyến hàng hải quốc tế trên cơ sở phù hợp luật pháp quốc tế", bà Hằng cho biết thêm.

Hải quân Ấn Độ giải cứu thuyền viên True Confidence Hải quân Ấn Độ giải cứu thuyền viên True Confidence. Video: X/indiannavy

Huyền Lê (Theo Global Nation, AP)