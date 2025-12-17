Philippines bác tin kẻ xả súng Australia được huấn luyện ở nước này

Philippines bác bỏ suy đoán rằng hai bố con nghi phạm xả súng ở bãi biển Australia từng tới nước này để tham gia khóa "huấn luyện khủng bố".

Cơ quan nhập cư Philippines hôm 16/12 xác nhận hai tay súng Australia Sajid Akram và Naveed Akram đã nhập cảnh vào nước này hồi đầu tháng 11 và di chuyển tới thành phố Davao trên đảo Mindanao.

Hòn đảo này từng là nơi xảy ra các cuộc nổi dậy của những nhóm cực đoan, đặc biệt là các tổ chức có liên hệ với phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Giới chức Australia đang điều tra khả năng hai bố con Akram đã gặp gỡ những phần tử cực đoan trong chuyến đi này.

Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, bà Claire Castro, hôm nay bác bỏ suy đoán trên, cho biết không có thông tin hay xác nhận nào cho thấy hai tay súng Australia đã trải qua bất cứ hình thức huấn luyện nào tại Philippines.

"Tổng thống Ferdinand Marcos kiên quyết bác bỏ thông tin và sự mô tả sai lệch rằng Philippines là điểm nóng huấn luyện khủng bố của IS", bà Castro nói.

Hai nghi phạm trong vụ xả súng ở bãi biển Bondi, Australia ngày 14/12. Ảnh: Sky News

Phát ngôn viên quân đội Philippines Francel Padilla cũng khẳng định các nhóm vũ trang Hồi giáo ở Mindanao đã bị suy yếu đáng kể và quân đội không ghi nhận bất cứ hoạt động khủng bố lớn hay huấn luyện nào của các nhóm này kể từ năm 2024.

"Họ đã bị phân tán và không có lãnh đạo", bà Padilla nói.

Quan chức quân đội Xerxes Trinidad cho biết hai bố con Akram trong chuyến đi tới Davao "không đủ thời gian để huấn luyện bài bản". "Không thể huấn luyện chỉ trong 30 ngày, nhất là bắn súng", ông Trinidad nói.

Tuy nhiên, nhà phân tích an ninh Rommel Banlaoi ở Manila lại cho rằng dù đang bị truy quét, các nhóm phiến quân ở Philippines chưa bị xóa sổ hoàn toàn.

"Vẫn còn nhiều trại huấn luyện đang hoạt động ở Mindanao. Chúng không biến mất," ông Banlaoi nói, thêm rằng ngay cả các phong trào phiến quân suy yếu cũng duy trì liên lạc trực tuyến trong nước và quốc tế.

Diễn biến từng phút của vụ xả súng tại bãi biển Australia Diễn biến từng phút vụ xả súng tại bãi biển Australia. Video: BBC

Naveed và Sajid bị cáo buộc xả súng nhắm vào cộng đồng Do Thái khi họ đang tổ chức lễ Hanukkah tại bãi biển Bondi, vào chiều tối 14/12, khiến 15 người thiệt mạng. Sajid bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường còn Naveed bị bắn trọng thương. Tay súng này đã thoát hôn mê, bắt đầu bị thẩm vấn.

Cảnh sát Australia thông báo Naveed đối mặt 59 tội danh, gồm tội khủng bố, giết người, cố ý gây thương tích nghiêm trọng. Australia đang tiếp tục điều tra các mối liên hệ giữa vụ tấn công và IS. Giới chức trước đó đã tìm thấy thiết bị nổ tự chế cùng hai lá cờ IS trong xe của nghi phạm.

Ngọc Ánh (Theo AFP, AP)