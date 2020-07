Philip Pullman ra sách mới

Philip Pullman ra mắt tiểu thuyết ngắn, tiếp nối "His dark materials" (Vật chất tối của ngài), series truyện kỳ ảo kinh điển của ông

Tháng 10 tới, Pullman ra sách Serpentine (tên một loại đá quý), kể tiếp câu chuyện về nhân vật chính - Lyra Silvertongue trong Vật chất tối của ngài - khi cô ở độ tuổi thiếu nữ.

Theo Guardian ngày 9/7, Pullman cho biết: "Chúng ta có thể cảm nhận được những thay đổi trong suy nghĩ của Lyra - cô thiếu nữ chất chứa đầy tâm tư tình cảm. Lyra và vũ trụ kỳ bí cứ ám ảnh tôi mãi. Khi đề cập đến vấn đề con người, tôi vô tình phải đào lại quá khứ, kể cả những điều đã rơi vào quên lãng. Dẫu sao, sách sẽ hướng về cách làm người và sống sao cho xứng đáng".

Trong Vật chất tối của ngài, Lyra Silvertongue, 12 tuổi, cùng linh thú Pantalaimon khám phá vũ trụ đa chiều với phù thủy, quái vật, thế giới song song,... Lyra vì tìm người bạn bị bắt cóc, đi lên phương Bắc lạnh giá và gặp gỡ nhiều con người, biết đến quy luật, bí mật của thế giới. Tác phẩm mới Serpentine theo chân Lyra trở về vùng Bắc cực Trollesund ở phần một và khám phá bí mật liên quan đến người đứng đầu giới phù thủy - Lãnh sự Lanselius.

Tiểu thuyết ngắn "Serpentine", do họa sĩ Tom Duxbury minh họa, dự kiến ra mắt tháng 10. Chủ nhân tượng vàng Oscar 2019 Olivia Colman thu âm phiên bản sách nói. Ảnh: waterstones.

Vật chất tối của ngài gồm ba quyển: Bắc Cực Quang, Con Dao Kì Ảo và Ống Nhòm Hổ Phách. Phần cuối xuất bản năm 2000, kết thúc khi Lyra ở lằn ranh tuổi thơ và tuổi trưởng thành. 17 năm sau, tác giả ra series Cuốn sách bụi cũng gồm ba tập. Quyển đầu La Belle Sauvage kể hồi Lyra vừa sinh ra, quyển hai The Secret Commonwealth chuyển sang giai đoạn cô 20 tuổi, quyển thứ ba chưa phát hành. Serpentine lấy bối cảnh thời gian giữa đoạn kết Vật chất tối của Ngài và The Secret Commonwealth.

Nhà xuất bản Penguin Random House cho rằng người đọc có thể phần nào dự đoán được tương lai Lyra trong tuổi mới lớn sẽ trắc trở với muôn vàn khó khăn. Trong bối cảnh kỳ ảo, các cuộc chiến đấu nảy lửa, truyện tôn vinh những phẩm chất tốt đẹp của con người.

Series His dark materials bán được hơn 17.5 triệu bản tại Anh và được chuyển sang 40 ngôn ngữ. Bộ sách đem về cho tác giả hàng loạt giải thưởng: huy chương Carnegie năm 1995 - giải thưởng văn học Anh dành cho tác phẩm thiếu nhi xuất sắc, giải thưởng sách Whitbread năm 2001 (nay là Giải thưởng Sách Costa) với Con Dao Kì Ảo. Với thể loại sử thi giả tưởng, đậm chất thần học, kiến thức vật lý, loạt truyện huyền bí này dành cho cả trẻ em và người lớn. Tác phẩm là công trình đồ sộ với nhiều ý tưởng độc đáo như dæmon - linh vật hiện thân cho nội tâm mỗi người.

Tiểu thuyết gia Philip Pullman. Trên NewYorker tháng 11/2019, ông cho rằng các giá trị cốt lõi thúc đẩy con người là: xúc cảm đam mê, khát vọng, tình yêu, sợ hãi, sự giận dữ,... Ảnh: Shutterstock.

Tiểu thuyết gia Anh Philip Pullman (Philip Nicholas Pullman, 73 tuổi) là người theo chủ nghĩa vô thần (không tin vào Chúa, Thánh thần). Điều này thể hiện rõ trong series Vật chất tối của ngài. Ông tạo ra thế giới bị luân lý của tôn giáo điều khiển và viết nên hình tượng nữ anh hùng chống lại điều ngang trái. Vượt lên mọi niềm tin, bối cảnh, tiểu thuyết nói đến sự tự do, yêu công bình, lẽ phải - lý tưởng của một cuộc sống đích thực. Năm 2019, ông nằm trong New Years Honours - danh sách cá nhân có thành tựu to lớn. Trước đó, Vật chất tối của ngài giúp ông chiến thắng trong cuộc bình chọn Nhà văn đoạt giải Carnegie được yêu thích nhất - Carnegie của Carnegie (2007).

Trailer "His dark materials" Trailer "His dark materials" (2019), mùa một, phim chuyển thể từ truyện của Philip Pullman. Video: youtube.

Quỳnh Quyên