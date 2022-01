Phil Jones có phải giải pháp cho Man Utd?

Trung vệ Phil Jones được đánh giá cao ở trận đầu tiên sau hai năm, và anh có thể cạnh tranh vị trí chính thức ở Man Utd.

30 phút trước khi Man Utd nhập cuộc trận thua Wolves tối 3/1, cựu trung vệ David May phát hiện Raphael Varane và Phil Jones đang khởi động cùng nhau bài đánh đầu.

Đây là trận đầu tiên của Jones sau 712 ngày, và May chỉ muốn động viên hậu bối. "Phil, Phil", May hét lên, nhưng không có hồi âm. "Jonah, Jonah", ông gọi tiếp. Lần này Jones quay lại và nhìn về phía May.

"Jones giơ ngón cái lên, và cười với tôi", May kể lại với The Athletic. "Tôi không quen Phil. Tôi chỉ muốn ủng hộ cậu ấy một chút. Nếu ở gần hơn, tôi sẽ bắt tay cậu ấy như đã làm trong phòng thay đồ. Tôi chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Phil. Cậu ấy đã không thi đấu suốt 700 ngày, và chắc hẳn cậu sẽ cảm thấy lo lắng trước trận. Tôi từng rơi vào hoàn cảnh của cậu ấy nên tôi hiểu được cảm giác đó. Dù khi đó tôi chỉ phải vắng mặt tám tháng. Tôi rất muốn chơi bóng, và Phil chắc chắn cũng vậy".