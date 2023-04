Phiền toái khi xe tự lái xâm chiếm đường phố

MỹHàng trăm ôtô gắn đầy camera đôi khi gây tắc đường, khiến người dân nổi giận, và làm các du khách trầm trồ.

Khi màn sương mù dày đặc che phủ khu Balboa Terrace một ngày gần đây, 5 chiếc SUV màu trắng giống nhau lắp đầy camera cùng bất động giữa đường.

Bối rối vì tầm nhìn giảm, những chiếc xe điện Jaguar I-Pace của Google đã cố dừng lại và chờ thời tiết khá hơn, vì thế gây ra một vụ tắc đường trong thời gian ngắn. Trong những xe này không có một ai, vì tất cả là xe tự lái và đang không chở khách.

Xe tự lái chạy 'trên từng cây số' ở San Francisco Một xe tự lái của Waymo chạy qua một khu dân cư ở San Francisco. Video: Washington Post

Đó chỉ là một ngày trong cuộc sống thường nhật của người dân San Francisco, những người đột nhiên nhận ra rằng những chiếc xe trống đang chạy khắp các con phố chỉ trong ít tháng qua. Waymo của Google hay Cruise của General Motors (GM) nằm trong số các công ty đang thử nghiệm công nghệ tự lái ở thành phố này. Họ dạy những chiếc xe cách chia sẻ đường đi với con người và định hướng các tình huống trong thế giới thực.

Câu chuyện tương tự xảy ra ở một số thành phố khác như Phoenix, Austin và một phần của Los Angeles, và các công ty này có kế hoạch mở rộng địa bàn trong năm tới, theo Washington Post.

Công nghệ đã được thử nghiệm ở đây từ 2018, nhưng ngày nay, chính quyền cho phép ngày càng nhiều xe tự lái chạy trên đường vào ban ngày mà không cần tài xế an toàn - người được trả tiền để ngồi ở ghế lái và can thiệp trong trường hợp có sai sót xảy ra.

Waymo bắt đầu cách đây một năm, Cruise là vào cuối 2021, và cả hai đều đang nhanh chóng tăng số lượng xe. Điều này dẫn đến số sự cố liên quan ngày càng tăng, từ việc gây cản trở giao thông cho đến tai nạn, như xe tự lái đâm vào đuôi xe buýt.

Sống liền kề thung lũng Silicon, người dân San Francisco giống như các chủ thể cho việc thử nghiệm phiên bản beta cho các hãng công nghệ lớn. Thành phố này cũng là nơi Uber ra mắt dịch vụ xe công nghệ, dịch vụ thuê xe ngắn hạn của Airbnb, scooter điện cho thuê cũng như robot giao hàng.

Nhưng một số cư dân đang bắt đầu đặt câu hỏi về việc sắp xếp mọi thứ, đặc biệt khi các hãng xe tự lái đang nhắm tới chu kỳ tiếp theo: chở khách đến nhiều địa điểm hơn, và phục vụ 24 giờ mỗi ngày.

Waymo biết về vụ tắc đường do sương mù và nói xe của họ tạm dừng lại vì an toàn. Cruise đang phát triển công nghệ nhằm mang đến những lựa chọn dịch chuyển xanh hợp lý và an toàn hơn.

Những chiếc xe tự lái không có người của Cruise và Waymo di chuyển giống như những tài xế mới đầy cẩn trọng và căng thẳng, không bao giờ vượt quá tốc độ, dừng hoàn toàn khi gặp biển Stop và phanh khi gặp dấu hiệu rắc rối nho nhỏ.

Nhưng một số người thấy những chiếc xe trống không, gắn đầy camera và cảm biến, vô-lăng thì tự xoay là thứ gây khó chịu, kỳ quái. "Đó là một cấp độ tương lai. Tôi chưa sẵn sàng cho việc đó", Molly McDermott, một giáo viên trung học đã sống ở San Francisco 15 năm qua, nói.

Joyce McKinney sống cạnh một công viên, nơi cũng là chỗ đỗ xe Waymo, từng chứng kiến cảnh một chiếc dừng giữa đường và cản trở giao thông 15 phút. Cô lo ngại việc công nghệ sẽ có ý nghĩa thế nào với thành phố, đặc biệt sau khi thấy những tác động của xe tự lái đối với dịch vụ gọi xe công nghệ.

Xe tự lái chạy 'trên từng cây số' ở San Francisco Một xe tự lái khác cũng của Waymo ngập ngừng tại một lối cho người đi bộ sang đường phía trước một trường học ở San Francisco. Video: Washington Post

Nhưng người dân không có quyền bỏ phiếu để dòng xe này chạy thử nghiệm ở San Francisco. Các hãng ôtô và công ty công nghệ có sự cho phép từ giới chức, gồm Cơ quan quản lý phương tiện California, và thành phố cũng giới hạn các chương trình thử nghiệm.

Tháng 1, cơ quan giao thông vận tải San Francisco viết một bức thư 23 trang tới các cơ quan của bang này, chỉ ra những lo ngại của thành phố về xe tự lái cũng như việc phản đối các kế hoạch mở rộng. Cruise muốn tăng cường dịch vụ khắp thành phố mà không chịu các quy định về thời gian.

Những chuyện bất ngờ dường như là một trong những rắc rối lớn nhất của xe tự lái. Xe có thể bối rối, bất động và thậm chí va chạm khi gặp một tình huống hoàn toàn mới chưa được lập trình.

Ai đó thiệt mạng là sự sợ hãi lớn nhất. Năm 2018, một chiếc Uber tự lái với một tài xế an toàn mất tập trung đã đâm trúng một người đi xe đạp và khiến nạn nhân, 49 tuổi mất mạng. Tai nạn xảy ra vào ban đêm ở Tempe, Ariz. Uber dừng chương trình xe tự lái trong 2020 và giờ đây làm việc với các công ty ôtô khác thay vì tự gánh vác mọi thứ.

Trong khi xe tự lái vẫn đang học cách xử trí trước thói quen của con người, con người cũng đang học cách thỏa hiệp với những chiếc xe.

Các hãng ôtô nói họ đã dạy những chiếc xe nhận diện cử chỉ bàn tay, như những hành động mà một sĩ quan cảnh sát có thể thực hiện. Nhưng những thứ mới mẻ chưa thể dễ dàng tạo được niềm tin. Tuy nhiên, vẫn có người thích được thử nghiệm thứ mới mẻ.

Thực tế, con người không phải là những tài xế hoàn hảo. Những chiếc xe tự lái, được lập trình tuân theo các quy tắc giao thông, lại là một giải pháp cho một bộ phận cư dân.

Với du khách đến San Francisco, họ vẫn thực sự choáng ngợp khi thấy những chiếc xe tự vận hành và thêm các chuyến đi thử nghiệm vào hành trình trong thời gian ở đây.

Cả Waymo và Cruise đều có ứng dụng để ai đó dễ dàng đăng ký vào danh sách chờ được đi xe. Dịch vụ của Waymo - Waymo One - hiện miễn phí, còn Cruise tính tiền giống Uber.

Mỹ Anh