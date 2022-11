TP HCMNguyễn Kim Trung Thái, cha bé Vân An, thừa nhận cùng người tình Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh đập con, nói rất hối lỗi nhưng đã quá muộn.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang (trái) được đưa đến toà sáng nay. Ảnh: Đình Văn

Từ 6h, rất đông người dân tụ tập trước cổng TAND TP HCM - nơi Tòa Gia đình và Người chưa thành niên xét xử Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 26 tuổi, và Nguyễn Kim Trung Thái, 36 tuổi, sau gần một năm hành hạ bé Vân An (8 tuổi, con của Thái) đến tử vong.

Tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, dẫn vào toà án bị chặn. Hàng trăm cảnh sát cơ động, hình sự, dân quân tự vệ... được huy động, chia thành nhiều lớp để giữ trật tự, siết chặt an ninh từ cổng vào trong sân toà. Những người tham gia phiên xử phải trình giấy tờ hoặc thẻ được cấp trước đó.

Trang bị xét xử về các tội Giết người và Hành hạ người khác theo Điều 123 và 140 Bộ luật Hình sự; tổng hợp khung hình phạt cao nhất là tử hình. Còn Thái bị cáo buộc tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm theo Điều 389; tổng hợp khung hình phạt cao nhất là 8 năm tù.

Tham gia tố tụng có 4 luật sư bảo vệ cho bị hại, 3 luật sư bào chữa cho các bị cáo. Tòa cũng triệu tập các giám định viên và 5 người làm chứng.

Nhiều lớp cảnh sát tại phiên xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành Cảnh sát siết chặt an ninh phiên xử. Video: Nguyễn Điệp.

Trong phần thủ tục phiên toà, luật sư của gia đình nạn nhân tiếp tục đề nghị HĐXX xử lý Thái về tội Giết người, cho rằng kết quả trưng cầu giám định của cơ quan điều tra chỉ căn cứ vào hồ sơ bệnh án của bệnh viện Vinmec, mà không sử dụng hồ sơ khám bệnh, thương tích trước đó của bé Vân An tại bệnh viện ITO. Một luật sư khác đề nghị hoãn phiên toà vì vắng mặt một số người liên quan.

Về việc này, đại diện VKS cho rằng đã căn cứ vào kết quả giám định pháp y, xem xét vết thương cũ, và kết luận đây không phải là nguyên nhân dẫn đến việc bé Vân An tử vong. Do vậy, VKS cho rằng đề nghị của luật sư bị hại là không có căn cứ. Phiên toà vắng mặt một số người liên quan cũng không bị ảnh hưởng.

Sau khi hội ý, HĐXX đồng quan điểm với VKS, tiếp tục phiên toà.

Cảnh sát chia làm nhiều lớp, giữ an ninh trật tự từ ngoài cổng toà vào phòng xử. Ảnh:Đình Văn

Là người đầu tiên bị thẩm vấn, Nguyễn Võ Quỳnh Trang khóc, xác nhận cáo trạng truy tố đúng. Tuy nhiên, khi toà yêu cầu thuật lại hành vi, bị cáo nói "không nhớ". Do Trang không thể tự khai, HĐXX nhắc lại nội dung vụ án. Giọng chậm, nghẹn, bị cáo liên tục xác nhận.

Từ ngày 7 đến 22/12/2021, Trang liên tục đánh bé An. Có lần cô ta không cho An mặc quần áo, bắt quỳ gối, giơ hai tay lên cao cho mình đánh; nhốt vào chuồng chó hoặc bắt cháu quỳ gối để học bài trong nhiều giờ. Thái không can ngăn mà còn cùng người tình la mắng, cầm cây đánh con.

Khuya 10/12/2021 đến hơn 2h sáng hôm sau, đôi tình nhân thay nhau hành hạ và đánh vào vùng trọng yếu của cô bé. Riêng ngày 22/12/2021, từ 14h đến 18h, Trang liên tục đánh bé An bằng cây gỗ, đạp vào người... khiến nạn nhân bất tỉnh. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng bé An đã tử vong.

"Bị cáo đánh nạn nhân mỏi tay này thì chuyển sang tay khác, khi đau tay thì đeo bao tay vào đánh tiếp, dù trên người nạn nhân đã đầy thương tích có đúng không?", toà hỏi. Trang đáp: "Dạ đúng".

"Bị cáo trói nạn nhân bằng sợi dây mà càng cựa quậy dây càng siết chặt đúng không?", chủ toạ chất vấn. Trang nói "không nhớ".

Trả lời HĐXX về nhận thức của mình khi đánh bé An tàn bạo, Trang khóc nấc, hai tay bám chặt vào nhau: "Bản thân bị cáo không lý giải được vì sao mình làm vậy. Hành vi của bị cáo quá tàn nhẫn. Bị cáo xin lỗi gia đình của bé Vân An", Trang nói. HĐXX khuyên bị cáo giữ bình tĩnh, trả lời rõ từng câu hỏi.

Bị xét hỏi sau Trang, Nguyễn Kim Trung Thái cũng thừa nhận sự việc như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng xoá dữ liệu camera an ninh vì lúc đó "bé An bị ói và phun rất nhiều vào toilet", còn bản thân Thái thì "tinh thần bất loạn"...

Về việc này, cơ quan điều tra xác định,Thái là cha ruột bé An - phải có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ. Tuy nhiên, khi bé bị Trang đánh, hành hạ, Thái đã không can ngăn mà còn hùa theo. Lúc biết hành vi phạm tội của Trang, Thái đã xóa tất cả dữ liệu camera của căn hộ nhằm che giấu cho người tình, gây cản trở quá trình điều tra.

Trả lời đại diện VKS về hành vi của mình, Thái ngập ngừng nói: "Bị cáo rất hối lỗi nhưng đã quá muộn. Nếu như bị cáo ngăn chặn Trang từ trước thì không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Điều này thể hiện tính nhu nhược của bị cáo. Sau này, con trai của tôi (em bé Vân An, đang sống với mẹ ruột) biết sự việc sẽ rất đau lòng". Giải thích việc ngăn cấm vợ cũ gặp con gái, Thái cho rằng "do bị gia đình vợ lập tài khoản Facebook giả, nói xấu gia đình mình và Trang giật chồng". Tuy nhiên, lời khai này không được HĐXX chấp thuận. Khi đại diện VKS hỏi lần thứ hai về việc xoá dữ liệu 4 đầu camera trong nhà, Thái lúc này thừa nhận muốn xoá những hình ảnh mình và Trang đã đánh Vân An để che giấu hành vi. "Những lần Trang đánh bé An xong bị cáo có xức thuốc, trò chuyện với con. Nhưng lần sau Trang đánh tiếp bị cáo không can ngăn, là do bị cáo nhu nhược", Thái nói. Theo công tố viên, thống kê có tổng cộng 121 lần bé Vân An bị Trang đánh. Nhiều lúc Thái chỉ ngồi cách đó một mét nhưng không có biện pháp ngăn chặn. Âm thanh còn ghi lại tiếng Thái nói "con chó mày cắn nó đi" khi bé An đang bị nhốt trong chuồng chó. Trả lời luật sư của bị hại về việc "vết thương cũ (trước khi bé An tử vong), từ ngày 2 đến 25/10/2021 có hay không thể dẫn đến chết người", đại diện cơ quan giám định cho biết, riêng tổn thương ngày 22/12/2021 đã đủ khiến nạn nhân tử vong, còn các vết thương cũ chỉ là yếu tố cộng thêm. "Vết thương cũ không gây tử vong nhưng làm bé Vân An mất ngủ, stress, sức khoẻ yếu dẫn đến tử vong nhanh hơn", giám định viên nói. Toà dừng làm việc, sẽ xét xử tiếp lúc 13h30. Hàng trăm người dân mang hoa tưởng niệm bé Vân An, muốn vào dự khán phiên xử nhưng không được phép do khu vực dành cho người theo dõi toà đã kín chỗ. Ảnh: Đình Văn

Theo cáo trạng, năm 2020 Thái ly hôn, nuôi bé Vân An và sống như vợ chồng với Trang tại chung cư Sai Gon Pearl (quận Bình Thạnh). Do cha mẹ Thái không đồng ý cho anh ta kết hôn với Trang, Thái cũng không muốn có thêm con, nên Trang luôn ghen tuông, tức tối. Do vậy, từ tháng 10/2021, trong thời gian được Thái giao chăm sóc Vân An (bé học trực tuyến tại nhà), Trang nhiều lần đánh đập con riêng của người tình.

Hồi tháng 7, lần đầu phiên xử diễn ra, cả nghìn người đứng ngoài khuôn viên tòa để theo dõi. Khi Trang và Thái được dẫn giải đến, họ la hét phản đối tội ác của các bị cáo; một số người đề nghị HĐXX phải "phạt tử hình".

Lần mở phiên tòa này, HĐXX đã chấp nhận đề nghị của luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (bảo vệ gia đình bị hại) trả hồ sơ điều tra bổ sung, xác định tỷ lệ thương tật, thương tích của bé Vân An từ ngày 7 đến 22/12/2021 để xác định Thái là đồng phạm tội Giết người. Tuy nhiên, quá trình điều tra bổ sung Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an từ chối thực hiện giám định do hồ sơ bệnh án của bé Vân An tại Bệnh viện Vinmec không thể hiện các thương tích bị gây ra vào các ngày trên. Do đó, cơ quan điều tra và VKS giữ nguyên quan điểm truy tố đối với Trang và Thái.