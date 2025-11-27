Phiến quân bắt hàng trăm người, Nigeria ban bố tình trạng khẩn cấp

Tổng thống Nigeria ban bố tình trạng khẩn cấp về an ninh trên toàn quốc, sau khi hàng trăm người, trong đó có trẻ em, bị phiến quân bắt cóc.

"Đây là tình trạng khẩn cấp quốc gia và chúng tôi đang ứng phó bằng cách triển khai thêm quân đội đến thực địa, đặc biệt ở những khu vực nguy cơ an ninh cao", Tổng thống Nigeria Bola Tinubu ngày 26/11 cho hay.

Chỉ trong vòng một tuần, những kẻ tấn công đã bắt cóc 25 nữ sinh, 38 tín đồ, 315 học sinh và giáo viên, 13 phụ nữ và bé gái đang đi bộ gần trang trại, cùng 10 phụ nữ và trẻ em khác trên khắp cả nước. Hàng chục người đã được giải cứu, một số người trốn thoát được, nhưng hơn 265 trẻ em và giáo viên bị bắt cóc tại một trường nội trú ở bang Niger ngày 21/11 hiện vẫn mất tích.

Ngoài ban bố tình trạng khẩn cấp về an ninh trên toàn quốc, Tổng thống Tinubu còn yêu cầu lực lượng vũ trang tuyển mộ thêm thành viên để đối phó với các nhóm phiến quân.

Hiện trường hỗn loạn tại trường Công giáo St. Mary ở bang Niger, Nigeria ngày 21/11 sau khi 315 giáo viên và học sinh bị bắt cóc. Ảnh: AFP

Cuối tuần qua, ông đã lệnh điều động lực lượng cảnh sát bảo vệ yếu nhân sang thực hiện các nhiệm vụ chính của ngành, đồng thời phê duyệt tuyển thêm 30.000 sĩ quan.

Tổng thống Nigeria trước đó cũng chỉ đạo nhận thêm 20.000 cảnh sát, nâng tổng số sĩ quan mới lên 50.000.

Nigeria đã phải hứng chịu loạt vụ bắt cóc trẻ em kể từ khi nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram bắt cóc 276 bé gái ở Chibok, đông bắc đất nước vào năm 2014. Sự việc xảy ra tại khu vực bất ổn và đã gây phẫn nộ trên toàn thế giới.

Huyền Lê (Theo AFP)