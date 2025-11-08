Phiền muộn về cách nhà chồng gọi con riêng của tôi

Chồng và gia đình anh rất thương con trai tôi, đối xử không khác gì ruột thịt, nhưng cách xưng hô đó bên ngoại nghe được sẽ tủi.

Tôi đến với anh cách đây gần 11 năm, khi đã có một bé trai mới 10 tháng tuổi. Anh thương tôi, thương luôn cả con trai riêng của tôi. Từ ngày tôi về bên anh đến nay, con trai tôi đã gần 12 tuổi. Chúng tôi có thêm hai bé gái, một bé 6 tuổi, một bé 2 tuổi. Gia đình chồng tôi rất hiền lành, bao dung. Mọi người đều biết hoàn cảnh của tôi, họ đón nhận và thương luôn con trai riêng của tôi như cháu ruột. Vợ chồng tôi sống hạnh phúc, hòa thuận, hiếu thảo với cả hai bên nội ngoại. Thế nhưng, có một điều nhỏ khiến tôi đôi khi thấy chạnh lòng, không biết có nên nói ra hay coi như không có gì.

Từ khi các con còn nhỏ, tôi luôn dạy con gái giữa gọi anh lớn là anh hai, dạy bé út gọi chị giữa là chị ba. Tôi muốn con trai cả vẫn có vị trí là anh lớn trong nhà. Tuy nhiên, các bé con tôi thường xưng hô theo tên, hoặc gọi nhau thân mật như bạn bè. Bà nội các cháu rất hiền nhưng thỉnh thoảng lại hỏi bé út: "Chị hai con đâu", ý bà hỏi về cô chị giữa. Hôm nay, vô tình tôi cũng nghe chồng nói với bé út: "Kêu chị hai đi lấy sữa cho con". Rồi anh chợt nhận ra, sửa lại ngay: "À, kêu chị T đi lấy sữa cho con". Dù chỉ là một lời nói thoáng qua nhưng tôi thấy nhói lòng.

Tôi biết chồng và gia đình anh đều rất thương con trai tôi, chăm sóc và đối xử không khác gì con, cháu ruột. Thế nhưng cách xưng hô ấy, nếu bên ngoại nghe được, chắc hẳn sẽ buồn và tủi. Dù gì, thằng bé cũng là con cả của tôi, là anh hai của các em. Tôi tự hỏi, có phải mình quá nhạy cảm, quá để ý chuyện nhỏ nhặt này không? Hay đó là điều hoàn toàn bình thường trong những gia đình có con chung con riêng, tôi nên học cách bỏ qua?

Tôi không muốn làm không khí gia đình nặng nề, càng không muốn khiến chồng và nhà nội thấy khó xử. Nhưng trong lòng, mỗi lần nghe chị hai" thay vì anh hai, tôi lại thấy như con trai mình bị mất đi vị trí vốn có. Tôi nên làm gì? Nói ra để mọi người hiểu, hay lặng im để giữ bình yên?

Huệ Nguyễn