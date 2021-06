Phiên dịch viên giúp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị bắt

Đà NẵngLê Thị Thanh Lộc (29 tuổi, quê Hà Tĩnh) đã cùng nhiều bị can đã móc nối để đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Trưa 23/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt Lộc về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép. Nơi ở của bị can ở quận Sơn Trà đã bị khám xét.

Lê Thị Thanh Lộc ghe đọc lệnh bắt giam. Ảnh: Bảo Nam.

Lộc là phiên dịch viên tiếng Trung tại Công ty TNHH Quản lý đầu tư Việt Nam BOVIET. Đây là doanh nghiệp do người Trung Quốc làm chủ, thuê Lê Thị Kim Anh (42 tuổi, quê Lâm Đồng) làm giám đốc.

Trước đó ngày 11/6, công an Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giam Lê Thị Kim Anh và Jiang Fei (quốc tịch Trung Quốc) về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Tháng 3 vừa qua, Kim Anh được Jiang Fei nhờ sử dụng tư cách pháp nhân của công ty để bảo lãnh cho người bạn tên Wang Xu (quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh Đà Nẵng dưới danh nghĩa chuyên gia nhưng thực chất là đến làm việc cho Jiang Fei.

Kim Anh đã giúp hoàn tất hồ sơ, giao cho một công ty dịch vụ để Wang Xu nhập cảnh với giá hơn 60 triệu đồng. Theo cáo buộc, Lộc là trợ lý cho Kim Anh, đã giúp xử lý các hồ sơ, giấy tở để chuyển cho công ty dịch vụ, hợp thức hóa cho Wang Xu nhập cảnh trái phép.

Hơn một tháng qua, Công an Đà Nẵng đã khởi tố tổng cộng 10 người (9 người Việt Nam, một người Trung Quốc) liên quan hai hai vụ Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, trong đó một vụ đưa người Trung Quốc nhập cảnh, vụ còn lại là người Hàn Quốc.

Cơ quan điều tra cho biết việc đưa người nước ngoài nhập cảnh trong bối cảnh Covid-19 sẽ là tình tiết tăng nặng. Công an yêu cầu các công ty có liên quan trong việc bảo lãnh, người có hành vi môi giới, tiếp tay cho công dân nước ngoài nhập cảnh trái phép cần liên hệ cung cấp thông tin để phục vụ điều tra.

Nguyễn Đông