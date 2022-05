Phía sau những chuyến xe đưa triệu đơn hàng đi khắp Việt Nam

Anh Hải gia nhập đội vận tải của BEST từ năm 2019, ngay khi đơn vị vừa gia nhập thị trường Việt Nam. Nam tài xế hiện hoạt động chính tại Trung tâm phân loại Bắc Ninh, nơi có quy mô phân loại hàng hóa tự động lớn nhất của tập đoàn BEST Inc. tại thị trường Đông Nam Á.

Hàng ngày, anh cùng đội ngũ tài xế vận tải chuyển hàng chục tấn hàng từ các sàn thương mại điện tử, bưu cục nhượng quyền khu vực phía Bắc, trung chuyển đến trung tâm Bắc Ninh để bắt đầu xử lý và phát hàng trên toàn quốc.