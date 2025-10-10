Phía Nam Hà Tĩnh có thêm khu đô thị sinh thái 50 ha

T&T Group phối hợp UBND tỉnh Hà Tĩnh khởi công khu đô thị Nam Cầu Phủ gần 50 ha sáng 10/10, bổ sung quỹ nhà ở và dịch vụ ở phía Nam Hà Tĩnh.

Khu đô thị thương mại dịch vụ và biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ đặt tại xã Cẩm Bình, nằm trên trục quốc lộ 1A, kết nối cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển và cảng nước sâu Vũng Áng. Tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng.

Dự án có ba mặt giáp sông Rào Cái, gồm các loại hình shophouse, nhà liền kề, biệt thự ven sông, trung tâm thương mại - dịch vụ - giải trí - khách sạn quốc tế và nhà ở xã hội. Gần 17.000 m2 diện tích dành cho cây xanh và mặt nước.

Điểm nhấn kiến trúc là ngọn hải đăng cách điệu, mang ý nghĩa biểu tượng ánh sáng, thịnh vượng và khát vọng vươn tầm; kết nối cùng trục lễ hội văn hóa xuyên suốt các phân khu.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ bấm nút khởi công dự án. Ảnh: T&T Group

Ông Trần Báu Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đánh giá dự án Nam Cầu Phủ sẽ đáp ứng nhu cầu đất ở, nhà ở và dịch vụ xã hội, mở rộng quỹ đất đô thị, tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống và thu nhập người dân, qua đó thúc đẩy mục tiêu phát triển đô thị hiện đại, văn minh và bền vững của tỉnh. Khi hoàn thành, dự án kết hợp hài hòa với không gian xanh và cảnh quan ven sông Rào Cái, tạo diện mạo đô thị hiện đại và bền vững cho địa phương.

Về phía T&T Group, ông Mai Xuân Sơn, Tổng giám đốc tập đoàn kỳ vọng dự án sau khi hoàn thành sẽ trở thành biểu tượng mới của Hà Tĩnh, đưa khu vực phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân. T&T Group cũng mong muốn tiếp tục góp phần vào sự chuyển mình của vùng đất Hà Tĩnh, xây dựng môi trường sống văn minh, hiện đại, đón đầu xu hướng sống năng động.

Cùng ngày, tập đoàn ủng hộ một tỷ đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh để địa phương khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 10 gây ra.

Ông Mai Xuân Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn T&T Group phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: T&T Group

Trong lĩnh vực bất động sản, ngoài khu đô thị sinh thái Nam Cầu Phủ, T&T Group còn triển khai nhiều dự án quy mô như đại đô thị T&T City Millennia (xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh), khu dân cư Phước Thọ (Vĩnh Long), khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại An Giang, khu đô thị mới tại Cà Mau, dự án số 2 Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội), trung tâm Thương mại - dịch vụ - giải trí tổng hợp Hải Dương (Hải Phòng)...

Các dự án được phát triển theo triết lý kết hợp các giá trị văn hóa - lịch sử địa phương với tinh hoa kiến trúc thế giới và công nghệ hiện đại trong quản lý vận hành.

Tập đoàn T&T Group ủng hộ một tỷ đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: T&T Group

T&T Group thành lập năm 1993, vốn điều lệ hiện đạt 22.000 tỷ đồng. Tập đoàn có hơn 200 đơn vị thành viên và hơn 80.000 cán bộ nhân viên, hoạt động trong và ngoài nước.

Song Anh