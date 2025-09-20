Phi vụ chi 45,5 tỷ đồng 'bôi trơn' của đại gia bất động sản

TP HCMMua nhiều lô đất bằng giấy tay, ông Phạm Công Tuyến, Giám đốc PPG Holdings, đã chi 45,5 tỷ đồng cho cấp dưới "lo lót" làm sổ đỏ nhưng chỉ nhận về những lời hứa hẹn.

Ngày 19/9, TAND TP HCM cơ sở 1 tiếp tục xét hỏi bị cáo Phạm Công Tuyến (59 tuổi, chủ Công ty cổ phần Phạm Phúc Gia - PPG Holdings ở TP HCM) và cấp dưới Nguyễn Đại Nguyên (50 tuổi) để làm rõ cáo buộc Đưa hối lộ.

Đây là vụ án hy hữu và đặc biệt nghiêm trọng khi 13 thửa đất do Nhà nước quản lý, tổng cộng hơn 250.000 m2, bị Nguyễn Văn Thanh (43 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu, chủ mưu vụ án) làm giả giấy tờ rồi đem bán. Diện tích này lớn tương đương 35 sân bóng đá tiêu chuẩn hoặc 350 sân tennis.

Theo cáo trạng, trong quá trình làm ăn tại Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Tuyến mở văn phòng đại diện ở TP Bà Rịa (cũ), giao cho Nguyễn Đại Nguyên quản lý. Ông mua 18 thửa đất của Thanh, diện tích hơn 20 ha (phần lớn chưa có sổ đỏ), cùng lúc góp vốn vào dự án bất động sản và khai thác cát tại Long Đất, Xuyên Mộc.

Ông Tuyến bị cáo buộc đã chuyển tổng cộng 45,5 tỷ đồng để Nguyên "bôi trơn" cho những người có chức năng, thẩm quyền giải quyết công việc theo hướng có lợi cho mình. Ngoài ra, Nguyên còn bỏ thêm 5 tỷ đồng để "chạy" cho 2 hồ sơ đất của mình.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Trường Hà

Trả lời HĐXX, ông Tuyến cho biết quen Nguyên từ giao dịch mua mảnh đất hơn 6.400 m2 của Nguyễn Văn Thanh. Ông tin tưởng vì Nguyên tự giới thiệu từng là công an, sau đó làm trong lĩnh vực đất đai, có kinh nghiệm xử lý hồ sơ phức tạp. Mục đích của ông Tuyến là nhờ Nguyên hoàn thiện pháp lý để triển khai dự án.

Giám đốc PPG Holdings khẳng định quan hệ giữa hai bên chỉ là giao khoán công việc; Nguyên không phải nhân viên công ty, không có hợp đồng hay lương. Toàn bộ 45,5 tỷ đồng ông chuyển cho Nguyên là để làm dịch vụ pháp lý, từ ra sổ đỏ đến lập dự án 1/500, với chi phí khoảng 2% giá trị dự án.

Ông cho biết chỉ biết và tin tưởng Nguyên, không rõ tiền được chuyển cho ai. Sau thời gian dài không thấy kết quả, ông nhận ra mình đã bị lừa.

Ngược lại, Nguyên khai quan hệ với ông Tuyến "vừa là anh vừa là sếp". Sau lần bàn chuyện mua đất, ông Tuyến đề nghị anh ta làm Phó tổng giám đốc, phụ trách hồ sơ đất đai và liên hệ với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, Nguyên không có quyết định bổ nhiệm, hợp đồng và cũng không nhận lương suốt 4 năm. Trong thời gian này Nguyên phải tự bỏ hơn 10 tỷ đồng để trả lương nhân viên và thuê văn phòng.

"Tin lời ông Tuyến hứa sẽ chia sẻ quyền lợi, tôi làm mà không tính toán gì", Nguyên nói.

Về số tiền 45,5 tỷ đồng, Nguyên khai đã giao cho Phạm Thị Kim Loan (42 tuổi, Trưởng bộ phận một cửa Văn phòng đăng ký đất đai TP Bà Rịa cũ) gần 12 tỷ đồng; giao cho Nguyễn Quang Tú (48 tuổi, công chức Văn phòng UBND TP Bà Rịa) 35 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Nguyên cho rằng "tất cả đều lừa đảo, cầm tiền mà không làm gì", và khẳng định mình không hưởng lợi trong số tiền của Giám đốc PPG Holdings.

Bị cáo Phạm Công Tuyến (đeo kính) và Nguyễn Văn Thanh khi trả lời HĐXX. Ảnh: Trường Hà

Dòng tiền 'bôi trơn' của đại gia bất động sản

Cơ quan điều tra xác định, sau khi nhận tiền từ Nguyên, Phạm Thị Kim Loan đã chuyển hơn 7,2 tỷ đồng cho các đồng phạm để lo thủ tục, song nhiều hồ sơ không được giải quyết như mong muốn. Sau đó, bà này thu hồi hơn 3,5 tỷ đồng và trả lại 7,2 tỷ cho Nguyên. Trong phi vụ này Loan bị cáo buộc thu lợi bất chính 4,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bị cáo khai thực chất chỉ hưởng gần 500 triệu đồng, phần còn lại do đồng phạm chưa nộp để hoàn trả cho Nguyên.

Tương tự, Nguyễn Quang Tú sau khi nhận 35,7 tỷ đồng đã chuyển gần 12 tỷ cho Nguyễn Văn Tý (41 tuổi) để "chạy" thủ tục. Ngoài ra, Tú đưa thêm 20.000 USD và 1,5 tỷ đồng cho hai bị cáo khác, số còn lại dùng mua bất động sản ở Phú Quốc, sắm ôtô.

Sau khi nhận tiền từ Tú, Nguyễn Văn Tý chuyển 10,5 tỷ đồng cho Đào Việt Anh (cán bộ Phòng Quản lý đô thị TP Vũng Tàu) nhờ điều chỉnh quy hoạch 8 lô đất ông Tuyến đã mua từ Thanh. Việt Anh sau đó thuê người chưa rõ lai lịch chỉnh sửa bản đồ, biến đất nông nghiệp thành đất thương mại dịch vụ và gửi hình ảnh giả cho Tý.

Tại tòa, Việt Anh thừa nhận đã cầm tiền nhưng khai không có khả năng điều chỉnh quy hoạch. Bị cáo cho rằng số tiền 10,5 tỷ đồng là thù lao cung cấp thông tin cho Tý và Tú trong suốt gần hai năm. Số tiền chiếm đoạt, bị cáo đầu tư bất động sản, mua nhà, ôtô; đến nay chưa khắc phục hậu quả.

Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Sau 3 ngày làm việc căng thẳng, đến tối 19/9, TAND TP HCM cho rằng vụ án có nhiều vấn đề, tình tiết chưa được làm rõ như: hành vi làm giả tài liệu của Thanh và 3 đồng phạm Lê Văn Duẩn (35 tuổi), Nguyễn Hồng Huy (27 tuổi), Phan Văn Tòng (34 tuổi); các giao dịch mua bán đất giữa Thanh và Tuyến còn mâu thuẫn về nguồn gốc từng thửa đất, số tiền chuyển nhượng; số tiền nhận môi giới chưa thống nhất...

Từ đó, HĐXX quyết định trả hồ sơ cho VKS điều tra bổ sung.

Nguyễn Việt Anh tại tòa. Ảnh: Trường Hà

Trong vụ án, chủ mưu Nguyễn Văn Thanh bị cáo buộc, từ năm 2018 đã cùng đồng phạm làm giả 69 hồ sơ nguồn gốc của 13 thửa đất công hơn 250.000 m2 tại Vũng Tàu. Thanh nhờ bạn là cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai lấy 55 hồ sơ gốc, rồi sao chụp, chỉ đạo làm giả tài liệu, con dấu và chữ ký lãnh đạo.

Trong giai đoạn 2021-2022, Thanh lừa bán 11 thửa đất (163.000 m2) cho ông Tuyến với giá 174,6 tỷ đồng, đã nhận hơn 48 tỷ tiền mặt và phần còn lại bằng tài sản.

VKS truy tố Thanh; Lê Văn Duẩn, 35 tuổi; Nguyễn Hồng Huy, 27 tuổi; Phan Văn Tòng, 34 tuổi bị TAND TP HCM cơ sở 1 (tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Những bị cáo còn lại bị truy tố về các tội Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền.

Trường Hà