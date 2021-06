Phí vận chuyển quốc tế tăng do đại dịch

MỹTheo báo cáo của Jefferies, phí vận chuyển quốc tế dự kiến ​tiếp tục tăng nếu đại dịch kéo dài, ảnh hưởng lớn đến các nhà bán lẻ.

Báo cáo của nhà phân tích Janine Stichter thuộc Jeffries, ngân hàng đầu tư độc lập đa quốc gia với công ty dịch vụ tài chính có trụ sở chính tại New York, Mỹ, chi phí vận chuyển tăng cao thời gian gần đây phần lớn do ảnh hưởng từ sự bùng nổ mạnh mẽ của thương mại điện tử. Điều này gây ra sự mất cân bằng cung - cầu đáng kể và khiến năng lực các doanh nghiệp vận chuyển bị hạn chế. Báo cáo của bà Stichter được trích từ nội dung buổi trao đổi với Dean Maciuba, Cựu giám đốc điều hành FedEx, hiện là đối tác quản lý khu vực Bắc Mỹ của công ty tư vấn Last Mile Experts.

Giao hàng nhanh chóng và miễn phí là yêu cầu của hầu hết người dùng hiện nay khi mua sắm trực tuyến. Tuy nhiên đó cũng là gánh nặng với nhiều nhà bán lẻ, nhất là những đơn vị chịu ảnh hưởng nặng nề do hạn chế hoạt động trong thời dịch. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp rủi ro vì không đủ nguồn lực đủ mạnh để triển khai chiến lược hỗ trợ phí vận chuyển, đáp ứng nhu cầu giao hàng nhanh - rẻ - an toàn khách hàng đòi hỏi.

Một nhân viên của Amazon giao hàng trong bối cảnh Covid-19 bùng phát ở Denver, Colorado, ngày 22/4/2020. Ảnh: Kevin Mohatt/Reuters.

Theo Jefferies, áp lực này phần lớn đến từ các "ông lớn" ngành thương mại điện tử và logistics. Đơn cử có Amazon, nổi tiếng với các tùy chọn giao hàng Prime trong hai ngày, một ngày và trong ngày. Bà Stichter cho biết điều này khiến người tiêu dùng có xu hướng quen với việc nhận hàng sớm đúng như mong đợi và không tốn phí hoặc mức phí phải trả rất thấp.

Trong cuộc thảo luận với bà Stichter, ông Maciuba đã đề cập đến các số liệu ghi nhận từ mua sắm trực tuyến tại thị trường Mỹ nói chung trong kỳ nghỉ lễ năm ngoái không đạt mức cao điểm như mong đợi. Ông nghi ngờ rằng các hãng vận tải biển đang tìm cách bù đắp những khoản lỗ tài chính vì họ đã đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng, nhằm chuẩn bị cho nhu cầu mua sắm tăng mạnh. Bù lại, việc giảm sức mua phần nào giúp các nhà bán lẻ hưởng lợi nhờ chi phí vận chuyển thấp hơn dự kiến.

Song, những khoản phụ phí ngày lễ mà các hãng vận chuyển như FedEx và UPS triển khai trước đó để chuẩn bị cho lượng đơn đặt hàng tăng mạnh vẫn được giữ nguyên. Ông Maciuba dự đoán khi mọi thứ bước vào giai đoạn "bình thường mới" hậu đại dịch, các khoản phụ phí này có thể sẽ trở thành mức phí vận chuyển mới của thị trường, bên cạnh mức phí tăng 5-6% thường thấy hàng năm.

FedEx gần đây đã công bố mức phụ phí vận chuyển cao điểm mới đối với các lô hàng chuyển phát nhanh và vận chuyển nội địa dành cho những khách hàng có số lượng từ 30.000 gói hàng trở lên mỗi tuần. Phụ phí 0,3 USD (khoảng 7.000 đồng) cho mỗi gói hàng có hiệu lực vào thứ Hai hàng tuần.

Qua đó, ông Maciuba cho rằng giải pháp tốt nhất cho các hãng vận chuyển để khắc phục hậu quả do đại dịch và sức mua suy giảm kỳ nghỉ lễ năm vừa qua là áp dụng các phương thức giao hàng thay thế như: mua hàng trực tuyến, nhận tại cửa hàng, giao hàng không tiếp xúc hoặc sử dụng các ứng dụng giao hàng của bên thứ ba như Doordash hoặc Shipt.

Thy An (Theo CNBC)