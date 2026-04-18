'Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng' - ám ảnh chốn non cao

Những cái chết bí ẩn cùng truyền thuyết dân gian về loài quỷ khát máu khiến dân làng khiếp sợ trong phim điện ảnh "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng".

* Bài tiết lộ tình tiết phim

Phim điện ảnh thứ hai của đạo diễn Đỗ Quốc Trung trong năm nay mang màu sắc ma mị, đậm chất dân gian Việt. Nội dung mở đầu với trận đồ trấn giữ Phí Phông - loài quỷ khát máu trong truyền thuyết - ở hang cấm, do bà Huỳnh (NSƯT Hạnh Thúy đóng) thực hiện. Trong màn đối đầu trực diện với con người, thực thể hùng mạnh này chiếm ưu thế, khiến bà Huỳnh bị phản thuật, suýt bỏ mạng. Nghe tin mẹ gặp nạn, Còn (Kiều Minh Tuấn) và em gái Dương (Đoàn Minh Anh) tức tốc đến bản đón mẹ. Song cả hai không ngờ chờ đợi mình thế lực tâm linh cùng loạt bí ẩn rình rập nơi rừng núi.

Tạo hình thầy pháp của nam chính Kiều Minh Tuấn. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Êkíp không để người xem đoán mò mà giải nghĩa Phí Phông ngay đoạn đầu. Sinh vật có khả năng giả dạng người bình thường, xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, vừa hút máu động vật sống, vừa tấn công con người. Chính chi tiết này mở ra những tình tiết thú vị, xuyên suốt chiều dài phim, tạo nhiều cú sốc cho khán giả.

Đạo diễn Đỗ Quốc Trung chú trọng phần hình ảnh thiên nhiên trù phú. Màu sắc kỳ bí, đậm tính kinh dị không làm mất vẻ hoang sơ vốn có của Mộc Châu - bối cảnh chính. Tại đó, loạt chi tiết liên quan yếu tố dân gian, tâm linh được khắc họa rõ nét, từ nghi lễ, ma chay đến trang phục, khung cảnh bản làng.

Phân cảnh Phí Phông hóa thân thành cô gái xinh đẹp. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Đoàn phim nghiên cứu tỉ mỉ phong tục tập quán, đọc thêm truyền thuyết tâm linh, tà thuật nhằm hiện thực hóa nhiều cảnh quay khó, trong đó có chi tiết đoàn người đưa tang trên sườn núi. Loạt hình ảnh ẩn dụ được lồng ghép xuyên suốt để người xem khám phá, điển hình là động tác dùng tay che mắt để nhìn cõi âm của anh em thầy pháp hay đơn giản một quả trứng chứa ý nghĩa to lớn.

Song song phần nhìn, tác phẩm khai thác loạt định kiến xã hội, phân biệt giới tính cùng hủ tục đày đọa con người vào chỗ khốn cùng. Ẩn sau lời đồn về loài Phí Phông là sự thật đau lòng bị chôn vùi. Chỉ khi anh em Còn - Dương xuất hiện, những mảnh ghép của bức tranh toàn cảnh mới dần được tìm thấy.

Đoàn phim đầu tư mạnh hình ảnh đậm chất kinh dị thân thể. Tổ hóa trang mất nhiều giờ thực hiện vết mưng mủ, lở loét của các nhân vật. Đằng sau màn hù dọa, máu me hay loạt nút thắt, đạo diễn lồng nốt trầm từ phân đoạn cảm động về tình mẹ con, tình anh em và thời điểm công lý được thực thi.

Bối cảnh rừng thiêng nước độc trong phim. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Diễn xuất dàn sao là một trong những yếu tố giúp phim đứng đầu phòng vé trong giữa tháng 4. Lần đầu đóng chính phim kinh dị, tâm linh, Kiều Minh Tuấn thể hiện khí thế thầy pháp. Anh kết hợp ăn ý với các bạn diễn Đoàn Minh Anh, Hạnh Thúy, lấy nước mắt người xem.

Bên cạnh đó, sao nhí Nina Nutthacha Padovan gây bất ngờ khi thoại lưu loát tiếng Việt. Nhiều diễn viên tiền bối cho biết "nổi da gà" khi theo dõi cô bé diễn cảnh nhập hồn, trừ tà giữa không khí lạnh buốt ở núi rừng. Từng góp mặt trong phim Quỷ ăn tạng, Nina tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa trong mảng kinh dị dù mới 12 tuổi.

"Với sự đầu tư bài bản về bối cảnh, nội dung lẫn diễn xuất, tôi hy vọng phim đủ sức giữ chân người xem đến phút cuối. Nhìn vậy mà không phải vậy, những bí mật về ngôi làng hẻo lánh bị Phí Phông hoành hành nhiều năm dần dần được vén màn, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc", đạo diễn Đỗ Quốc Trung nói thêm.

Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng đang chiếu tại rạp trên toàn quốc.

Hiếu Châu