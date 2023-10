Phí linh kiện iPhone 15 đắt đỏ hơn iPhone 14

Chi phí sản xuất dòng iPhone 15 được ước tính cao hơn 8-16% so với các phiên bản thuộc dòng iPhone 14.

Theo bản phân tích linh kiện của Nihon Keizai Shimbun và Fomalhaut Techno Solutions (Nhật Bản), chi phí sản xuất một chiếc iPhone 15 Pro Max là 558 USD, trong đó tiền trả cho các linh kiện chiếm 47%. Con số này được cho là cao hơn 12% so với iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro Max và 15 Pro Max. Ảnh: Huy Đức

Trong số các linh kiện, màn hình, khung titanium, chip A17 Pro và ống kính tetraprism có giá cao nhất.

Màn hình iPhone 15 Pro Max đắt hơn 10% thế hệ trước, khung titanium có chi phí sản xuất cao hơn 43% so với khung thép, còn A17 Pro đắt hơn 27% so với A16 Bionic. Camera với ống kính tetraprism cao hơn gần bốn lần so với ống tele zoom 3x trên iPhone 14 Pro Max.

Chi phí cho các model còn lại cũng tăng mạnh, như iPhone 15 Pro cần 523 USD để sản xuất, tăng 8%. Phiên bản 15 Plus tốn 442 USD, cao hơn khoảng 10%. iPhone 15 có sự chênh lệch giá thành cao nhất với hóa đơn sản xuất lên tới 423 USD, hơn 16% so với iPhone 14.

Các chuyên gia Nihon Keizai Shimbun và Fomalhaut Techno Solutions đánh giá mức chênh lệnh này "rất cao" vì trước đây, khác biệt về chi phí giữa iPhone 14 và iPhone 13 chỉ là 3,7%, cho thấy Apple có thể sẽ bị giảm tỷ suất lợi nhuận trên mỗi điện thoại bán ra.

Huy Đức (theo Nikkei Asia)