Ba phi hành gia Trung Quốc vừa đặt chân lên trên trạm không gian Thiên Cung có trải nghiệm đặc biệt khi lần đầu tiên nướng thịt giữa vũ trụ.

Sau khi tàu Thần Châu-21 kết nối thành công với trạm không gian Thiên Cung hôm 1/11, ba phi hành gia Wu Fei, Zhang Lu và Zhang Hongzhang cùng các đồng nghiệp đã lắp đặt "lò nướng không gian" đầu tiên trên quỹ đạo. Đây là một phần dự án thiết lập "nhà bếp vũ trụ" cách Trái Đất 400 km, nâng cao tiêu chuẩn sinh hoạt cho các phi hành gia.

Video do đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) phát ngày 3/11 với tiêu đề "phi hành gia Trung Quốc nướng gà trong không gian" nhanh chóng gây sốt mạng.

Trong đoạn phim, phi hành gia Wu Fei cẩn thận đặt 6 cánh gà lên giá, cho vào lò ở 180 độ C trong 28 phút. Khi mẻ cánh gà ra lò, các thành viên mỗi người thưởng thức một chiếc, đánh dấu lần đầu tiên thực phẩm được nấu nướng bằng lò tại trạm không gian, theo CCTV. Wu Fei và đồng nghiệp sau đó nướng thịt bò tiêu đen.

Phi hành gia Trung Quốc nướng gà giữa trạm không gian Phi hành gia Trung Quốc thử nghiệm lò nướng vừa được lắp đặt trên trạm không gian Thiên Cung. Video: X/Momoworldview

Trung tâm Huấn luyện và Nghiên cứu Phi hành gia Trung Quốc cho biết thực đơn của sứ mệnh Thần Châu-21 đã mở rộng lên hơn 190 món, với chu kỳ xoay vòng 10 ngày. Hệ thống mới cho phép nấu rau, hạt, bánh và thịt tươi, giúp các phi hành gia không phải ăn lặp lại trong nhiều ngày liên tiếp.

Theo chuyên gia Liu Weibo của trung tâm, lò nướng không gian sử dụng công nghệ kiểm soát nhiệt độ, thu gom cặn, xúc tác ở nhiệt độ cao và lọc đa tầng, đảm bảo quá trình nướng không sinh khói, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải trong trạm. Thiết bị có thể vận hành ổn định tới 500 chu kỳ.

Bên cạnh cải tiến về ẩm thực, Trung Quốc còn thử nghiệm "vườn không gian", trồng rau xà lách, cà chua bi, khoai lang trong điều kiện không trọng lực và đã thu hoạch 4,5 kg rau quả tươi.

Tàu Thần Châu-21 được phóng lên lúc 23h44 ngày 31/10 bằng tên lửa Trường Chinh-2F từ trung tâm Tửu Tuyền và kết nối với mô-đun Thiên Hà sau 3,5 tiếng, nhanh nhất từ trước đến nay. Ba phi hành gia mới sẽ lưu lại trên trạm khoảng 6 tháng, thực hiện thí nghiệm với chuột, hoạt động ngoài khoang và ghi hình các nội dung giảng dạy khoa học.

Thanh Danh (Theo CCTV, CtiNews, Chosun)